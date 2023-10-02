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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших автокредитов на новые автомобили

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших автокредитов на новые автомобили
Иллюстрация: freepik.com

Соответствующий рейтинг составил портал Выберу.ру. В нем участвовали предложения 50 крупнейших российских банков по объемам розничного кредитования (на 01.09.2023 г.).

#НОВОСТИ

При составлении рейтинга эксперты учитывали размер процентной ставки, ежемесячных платежей и полную стоимость кредита. В расчет также включались сумма и срок автокредита. Помимо этого, в исследовании учитывались такие факторы как размер первоначального взноса, его влияние на ставку, количество программ страхования, возможность выбора (без КАСКО, без обязательного страхования заемщика) и влияние на уровень ставки, оформление онлайн и отсутствие скрытых комиссий, количество документов, подтверждающих платежеспособность заемщика, условия досрочного погашения и другие параметры.

Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования, входит в топ-10 российских банков по объему выдач автокредитов и размеру автокредитного портфеля по итогам 2022 г. (Банки.ру). Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе — без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита — 17 млн руб., максимальный срок кредитования — семь лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита — паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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