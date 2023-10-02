«Титановая долина» трансформируется в соответствии с ESG-повесткой

Сбер и Управляющая компания ОЭЗ «Титановая долина» обсудили ESG-трансформацию особой экономической зоны. Выделено шесть направлений, в соответствии с которыми будет вестись деятельность промплощадки.

Аббревиатура ESG расшифровывается как «экология, социальная политика и корпоративное управление». В широком смысле это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на следующих принципах:

— Ответственное отношение к окружающей среде (E — environment);

— Высокая социальная ответственность (S — social);

— Высокое качество корпоративного управления (G — governance).

В рамках Е-компоненты стратегии для ОЭЗ «Титановая долина» были выбраны: сокращение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, а также рациональное управление водными ресурсам.

В S-аспекте ― забота о сотрудниках, занятость и достойные условия труда, развитие человеческого потенциала.

Фокусом G-компоненты станут цифровизация и внедрение зеленых технологий, развитие науки и инноваций, обеспечение безопасности данных.

Критерии, заложенные в стратегии, будут учитываться при отборе потенциальных резидентов: насколько компания ответственна в ведении бизнеса, в решении социальных и экологических вопросов, а также в создании комфортной и безопасной рабочей среды.

Отметим, в обсуждении ESG-трансформации ОЭЗ «Титановая долина» приняли участие не только менеджеры особой экономической зоны, но представители правительства Свердловской области, отраслевых союзов и резидентов, члены комиссии по устойчивому развитию и ESG-повестке Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Участники стратегической сессии предложили более 30 различных инициатив и проектов, которые лягут в основу дорожной карты по реализации ESG-стратегии ОЭЗ «Титановая долина». Их исполнение в сотрудничестве с управляющей компанией позволит повысить эффективность энерго- и водопользования, рационально управлять отходами производства и внедрять низкоуглеродные технологии. Разрабатываемая ESG-стратегия поможет сгенерировать привлечение зеленых инвестиции в развитие резидентов и расширит для них доступ к инструментам ответственного финансирования. Кроме того, документ будет способствовать вовлечению в цепочку поставок местных поставщиков и простимулирует развитие человеческого капитала и социальных проектов в Свердловской области, — отметил Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.

Сегодня ответственность и экологичность — это некий тренд для бизнеса, соблюдение принципов ESG — новый стандарт предпринимательства, — добавил Денис Мамонтов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Интеграция ESG-принципов в управленческие и корпоративные процессы имеет решающее значение для поддержания социального равновесия, устойчивого развития и гармонии между государством бизнесом и обществом. В условиях новых вызовов важно придерживаться и продвигать принципы на всех уровнях управления, чтобы обеспечить социальную справедливость и устойчивое развитие, — сказал спикер.

Исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова отметила важность внедрения компонентов ESG в производственном секторе и работы по привлечению и удержанию кадров для реального сектора экономики.

Напомним, Сбер и ОЭЗ «Титановая долина» заключили договор о сотрудничестве для эффективного внедрения ESG-принципов и новых стандартов нефинансовой отчетности для особых экономических. Это уже вторая особая экономическая зона в России, которой Сбер помогает разрабатывать стратегию для улучшения своей деятельности в области устойчивого развития.