В Совфеде сообщили о блокировке всех VPN-сервисов с 2024 г. Что говорит Роскомнадзор?

Роскомнадзор стал точнее вычислять VPN, которые помогают обходит запреты. С 2024 г. РКН начнет ограничивать поисковую выдачу VPN, а также сможет блокировать их без решения Генпрокуратуры и судов.

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин заявил, что Роскомнадзор с 1 марта 2024 г. будет блокировать VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, пишут РИА Новости. Под блокировку попадут те сервисы, которые будут предоставлять доступ к заблокированным ресурсам:

С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах, — сказал сенатор.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснил, что блокировка VPN-сервисов уже активно идет, а с 2024 г. Роскомнадзор начнет ограничивать поисковую выдачу VPN, которые не фильтруют запрещенную информацию.

В самом Роскомнадзоре (РКН) «Ведомостям» объяснили, что блокировка VPN-сервисов, которые предоставляют доступ к запрещенных сайтам, ведется с июля 2023 г. Однако в 2024 г. РКН сможет активнее блокировать сервисы и противоправный контент, потому что получит право самостоятельно принимать решение о блокировке. Сейчас это право закреплено за Генпрокуратурой и судами.

Артем Шейкин добавил в беседе с ТАСС, что настаивает на полном удалении незаконных VPN-сервисов в магазинах приложений. Он попросил Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций фильтровать VPN-сервисы в официальном магазине приложений RuStore. Соответствующий запрос направлен на имя министра Максута Шадаева:

Учитывая, что RuStore позиционируется как российский сетевой магазин приложений для мобильных устройств, разработанный при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, прошу вас провести внутреннюю проверку и по возможности установить критерии для размещения в указанном магазине VPN-сервисов, — написал Шейкин в обращении на имя министра.

Напомним, что с 2022 г. Роскомнадзор активно борется с сервисами, которые предоставляют доступ к заблокированным в России сайтам. В прошлом году под блокировку попали 20 популярных VPN-сервисов, рассказывал DK.RU.

Новая волна блокировок началась летом 2023 г., когда сбои зафиксировали такие сервисы как Psiphon, VPN generator, Lantern, Windscribe, Tachyon, Betternet, Cloudflare, Urban VPN, Amnezia, PIA, Proton, OpenVPN connect, Planet, iVPN, Xeovo, Surfshark, Tunnelbear и P4PN.

Независимый IT-эксперт Филипп Кулин говорил Forbes, что с каждым разом РКН бьет прицельнее:

Последняя волна блокировки VPN-сервисов производилась не только по отдельным протоколам, но и прицельно по зарубежным IP-адресам, то есть касалась трафика, пересекающего границу России. Этот формат блокировки позволяет минимально навредить российскому бизнесу, который использует VPN-сервисы для своих нужд.

Эксперты объясняют, что массовая блокировка от РКН обычно охватывает все популярные протоколы VPN: OpenVPN, WireGuard, IKEv2, IPSec и другие.