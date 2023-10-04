Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.10
99,26
104,06
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Банк Уралсиб запустил услугу снятия наличных с карт «Мир» в торговых точках

Банк Уралсиб запустил услугу снятия наличных с карт «Мир» в торговых точках
Иллюстрация: https://unsplash.com/

Банк Уралсиб запустил новую услугу для держателей дебетовых карт «Мир» – выдачу наличных в розничных магазинах при совершении покупки.

#НОВОСТИ

Перед совершением покупки необходимо сообщить кассиру о желании получить наличные с карты и назвать необходимую сумму для выдачи*. Далее нужно оплатить покупку на любую сумму с введением ПИН-код для проведения транзакции. Запрошенная сумма и чеки, подтверждающие покупку и снятие наличных, выдаются после оплаты покупки.

Услуга доступна для держателей любых дебетовых карт «Мир», вне зависимости от типа и тарифного плана. Подробную информацию о карточных продуктах Банка Уралсиб и условиях их обслуживания можно получить в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Выдача наличных осуществляется при наличии соответствующей технической возможности в торговой точке. Лимит выдачи – не более 5 тысяч рублей единовременно и 30 тысяч рублей в месяц. За услугу взимается комиссия согласно тарифам Банка.

Справка

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 октября 2023 года насчитывает 220 точек продаж, 1338 банкоматов и 283 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
Самое читаемое
  • «Леруа Мерлен» прощается с Россией, возглавив рейтинг крупнейших компаний по версии Forbes«Леруа Мерлен» прощается с Россией, возглавив рейтинг крупнейших компаний по версии Forbes
  • Штрафы для работодателей, повышение зарплат, маркировка пива. Новые законы октябряШтрафы для работодателей, повышение зарплат, маркировка пива. Новые законы октября
  • «Потребность в покое, стерильности удовлетворена. Нас ждет проявление чувств в интерьерах»«Потребность в покое, стерильности удовлетворена. Нас ждет проявление чувств в интерьерах»
  • Земли в Завокзальном районе застроит ГК «Самолет»Земли в Завокзальном районе застроит ГК «Самолет»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.