Банк Уралсиб запустил услугу снятия наличных с карт «Мир» в торговых точках

Банк Уралсиб запустил новую услугу для держателей дебетовых карт «Мир» – выдачу наличных в розничных магазинах при совершении покупки.

Перед совершением покупки необходимо сообщить кассиру о желании получить наличные с карты и назвать необходимую сумму для выдачи*. Далее нужно оплатить покупку на любую сумму с введением ПИН-код для проведения транзакции. Запрошенная сумма и чеки, подтверждающие покупку и снятие наличных, выдаются после оплаты покупки.

Услуга доступна для держателей любых дебетовых карт «Мир», вне зависимости от типа и тарифного плана. Подробную информацию о карточных продуктах Банка Уралсиб и условиях их обслуживания можно получить в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Выдача наличных осуществляется при наличии соответствующей технической возможности в торговой точке. Лимит выдачи – не более 5 тысяч рублей единовременно и 30 тысяч рублей в месяц. За услугу взимается комиссия согласно тарифам Банка.

Справка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 октября 2023 года насчитывает 220 точек продаж, 1338 банкоматов и 283 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)