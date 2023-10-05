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Слияние индустриального и жилищного секторов Екатеринбурга начнется с юго-запада

Слияние индустриального и жилищного секторов Екатеринбурга начнется с юго-запада
Иллюстрация: пресс-служба ПРО-БИЗНЕС-ПАРК

Гендиректора УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» Денис Ремезов и «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов подписали соглашение о партнерстве в целях комплексного развития территорий в юго-западной части Екатеринбурга.

#НОВОСТИ

Застройка южных районов города уже через пару лет приведет к тесному соседству жилых кварталов и индустриальных зон. Согласно проекту планировки территории в границах улицы Лучистой, Полевского тракта и ЕКАД, микрорайон Горнощитский распространится к югу практически до II очереди Индустриального парка «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК». С одной стороны, предпринимателям это даст возможность сократить кадровый голод, а жителям города обеспечит рабочие места рядом с домом. С другой — неконтролируемое географическое слияние разнонаправленных секторов может привести к недовольству «соседей» с обеих сторон. 

К регулированию процесса социально-промышленного развития перспективных территорий подключились Администрация Екатеринбурга, Сбербанк, Индустриальный парк «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» и РСГ-Академическое (ГК «КОРТРОС»). На Международном строительном форуме 100+ TechnoBuild участниками стратегического партнерства был подписан пул соглашений, которые положили начало новому этапу интеграции индустриальных площадок в жилую часть города. 

Слияние индустриального и жилищного секторов Екатеринбурга начнется с юго-запада 1— Термин Light Industrial уже лет 7-8 на слуху и всеми заезжен. Этот формат в первую очередь ориентируется на потребности бизнеса, выраженные в инженерной подготовке производственно-складских объектов, удобной конфигурации площади застройки и количестве складских мезонинов. И редко учитывает человеческий фактор. В 2023 году в условиях масштабной нехватки специалистов промышленный сектор был вынужден вспомнить, что кадры — ценный ресурс. Еще весной этого года мы предложили новый термин и формат развития индустриальных площадок — Human Industrial. В рамках этой концепции ПРО-БИЗНЕС-ПАРК формирует интересные и выгодные предложения не только для инвесторов, но и для сотрудников резидентов — обычных жителей города. В итоге выигрывают все, — отметил Генеральный директор УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» Денис Ремезов.

Стратегическое партнерство Индустриального парка ПРО-БИЗНЕС-ПАРК и застройщика РСГ-Академического — один из этапов движения парка к формату Human Industrial. Участие в проекте развития территорий Администрации города и Сбербанка говорит о масштабности планов и о том, что они не ограничатся простым соседством промышленного и жилого районов. Что транспортная доступность, инженерная инфраструктура, социальная составляющая будут продуманы, исходя из реальных потребностей жителей Горнощитского.

Ключевые вопросы для комплексного освоения территории включают транспортную доступность и рабочие места. Вклад с нашей стороны — это транспортная, инфраструктурная, инженерная составляющая и предоставление жилья на комфортных условиях. Вклад со стороны ПРО-БИЗНЕС-ПАРК — создание новых рабочих мест, сказал генеральный директор «РСГ-Академическое» Сергея Ланцова,

До настоящего времени наш индустриальный парк был географически несколько «оторван» от границ города, добавил Денис Ремезов.

Поэтому если говорить про улично-дорожную сеть и остановки общественного транспорта, то они были определены еще в советское время и не учитывали концентрацию рабочих мест на территории существующего парка. И конечно есть необходимость дополнять маршрутные сети и остановочные комплексы. Надеюсь, в стратегическом плане развития территории этот вопрос также будет решен, — сказал Денис Ремезов.

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Автор: Гринина Ирина
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