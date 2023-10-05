Евгений Мордовин: «Проекты, которые мы строим в Кемерово, должны стать лучшими в стране»

Благодаря уральскому девелоперу в столице Кузбасса появится 150-метровый небоскреб.

Административный центр Кузбасса и весь регион в целом активно развиваются последние несколько лет. Так, в Кемерово были построены кадетское училище, культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств, кампус регионального центра «Сириус. Кузбасс», большой спортивный комплекс «Кузбасс-арена», где могут заниматься ежедневно более 2,5 тыс. человек.

К формированию нового облика Кемерово власти региона пригласили федеральных застройщиков, которые известны высокими стандартами строительства. Одним из партнеров стал уральский девелопер «УГМК-Застройщик». Генеральный директор компании Евгений Мордовин и губернатор Кемеровской области-Кузбасса Сергей Цивилев подписали несколько важных соглашений на 100+ TechnoBuild.

Нам приятно начать работу в Кемеровской области. Трансформация Кузбасса, которая произошла в последние пять лет, впечатляет. Наша компания рада стать частью этих изменений. В настоящее время мы приступаем к строительству масштабного проекта в центральной части Кемерово — «Московская площадь». Это место без преувеличения — самое красивое и видовое в Кемерово. А проект, который мы начинаем, должен стать лучшим в стране. Кроме того, мы уже приступили к большой стройке в Шерегеше: возводим там два апарт-отеля на 320 номеров каждый. В следующем году начнем строительство еще двух гостиничных комплексов, — рассказал во время подписания соглашений Евгений Мордовин.

Сергей Цивилев в свою очередь подчеркнул, что рад видеть у себя в регионе таких надежных партнеров, как «УГМК-Застройщик».

Инфраструктурные и жилые объекты, которые будут строиться в Кемерово, должны возводиться не по каким-то евростандартам, а по стандартам российским, таким, какие устанавливает «УГМК-Застройщик». Компания заходит в регион не просто для того, чтобы строить квадратные метры, а чтобы оставить после себя богатое наследие, — сказал он.

Объекты «УГМК-Застройщик» в Кемерово

«Московская площадь»



Фото: проект «Московская площадь»

Уже в этом году «УГМК-Застройщик» приступит к строительству высотного комплекса «Московская площадь». По планам здесь вырастет высотный ансамбль, состоящий из 8 башен, одна из которых высотой 150 метров.

Мы рады, что Кузбасс готов к высотному строительству. Изначально мы предполагали, что самая высокая башня будет 100 м в высоту, но губернатор региона поставил нам задачу выйти за 100 м. Сравнимых сооружений за пределами Урала просто нет. И мы рады, что Кемерово встает по уровню амбиций в один ряд с Москвой, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом, — отметил Евгений Мордовин.

Проект «Московская площадь» разработало международное архитектурное бюро «R1», которое за 11 лет создало более 50 объектов в 18 городах мира. В портфеле специалистов компании — аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону, Конгресс-центр Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», корпус «Алмаз» Университета Шеффилда, канатная дорога через Амур в Благовещенске и многое другое.

Под строительство квартала у реки выделен участок более 5 гектаров. На нем разместится многофункциональный комплекс с торговыми улицами, круглогодичным термальным комплексом с бассейном под открытым небом, гостиницей, ресторанами, другими гастрономическими и развлекательными заведениями. Появится в новом проекте и фитнес-клуб федеральной сети с новым оборудованием и профессиональными тренерами. Здесь же начнет работу офисный центр, образцом которого выступили штаб-квартиры крупнейших мировых корпораций. Новое пространство будет состоять из множества зон разного назначения — для работы и отдыха, развлечений и занятий спортом.

Частный медицинский центр

Другим амбициозным проектом Кемерова обещает стать многопрофильный медицинский центр общей площадью свыше 12 тыс. кв. м. В него войдут взрослая и детская поликлиники, оперблок, стационар на 30 мест, лаборатория, кабинеты эндоскопии и лучевой диагностики, а также аптека.

У нас действует большая программа по подготовке медицинских кадров, и в этой клинике будут кафедры для обучения и практики наших студентов. Мы договорились, что в объектах, которые будет строить «УГМК-Застройщик», тоже будут поликлиники, интегрированные в комплексы. Это новые подходы к системе оказания медпомощи, — подчеркнул губернатор Кузбасса.

Стройки уральские

В рамках 100+ TechnoBuild «УГМК-Застройщик» презентовал не только масштабные проекты на Кузбассе, но и раскрыл планы по освоению Екатеринбурга. На своем стенде девелопер презентовал ЖК бизнес-класса «Никольский» на берегу Исети и концепцию развития квартала «Екатеринбург-Сити».

Фото: квартал «Екатеринбург-Сити»

«Екатеринбург Сити» уже стал визитной карточкой города. Самый высокий небоскреб Урала и Сибири — «Башня Исеть» — перманентно притягивает внимание жителей и гостей Екатеринбурга. Вокруг башни два других знаковых объекта — деловой дом «Демидов» и пятизвездочный отель «Хаятт Ридженси», дополняющие архитектурный ансамбль делового квартала. Всего к 2031 г. планируется возвести еще пять башен высотностью от 37 до 49 этажей с рекреационной и социальной инфраструктурой.

Другим комплексным проектом «УГМК-Застройщика» является ЖК «Никольский». На перекрестке улиц Фурманова-Белинского девелопер планирует возвести высотный ансамбль из шести башен в форме призм. Помимо жилья, в ЖК откроют ресторан, супермаркет, медицинский центр с аптекой, фитнес-пространство со SPA и детским клубом. Со стороны улицы Белинского территория будет приспособлена для пеших променадов с коммерческой галереей на первом этаже.

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