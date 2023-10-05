Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по итогам 9 месяцев

Цифры выросли с 22,6 в 2022 г. до 27 млрд рублей. Портфель автокредитов банка на 01.10.2023 г. по сравнению с аналогичной датой прошлого года вырос в 1,3 раза — с 26,8 до 36,1 млрд рублей.

Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования, входит в топ-10 российских банков по объему выдач автокредитов и размеру автокредитного портфеля по итогам 2022 г. (Банки.ру). Активный рост объемов обусловлен расширением продуктовой линейки с увеличением максимального срока кредитования до 7 лет, улучшением кредитного процесса, позволившим значительно ускорить принятие решений по заявкам на автокредит, а также ростом партнерской сети банка за счет привлечения крупных сетевых автодилеров.

Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита — 17 млн руб., максимальный срок кредитования — 7 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы не менее трех месяцев. Пакет документов для получения кредита: паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8 800 250 57 57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

СПРАВКА ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в семи федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 октября 2023 г. насчитывает 220 точек продаж, 1338 банкоматов и 283 платежных терминала. Кроме собственной сети, банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

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