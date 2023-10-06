«СёрчИнформ» проведет конференцию, где расскажет о франшизе по ИБ-аутсорсингу

В России множество компаний малого и среднего бизнеса, которые нуждаются в защите от внутренних ИБ-угроз, но самостоятельно не могут ее обеспечить в силу разных причин.

Узнайте о новом направлении бизнеса в вашем регионе 26 октября!

«СёрчИнформ» приглашает на конференцию «Как стать сервис-провайдером в инфобезе: быстрый старт». На ней вендор расскажет о франшизе для компаний, которые хотят выйти на рынок ИБ-аутсорсинга. Мероприятие пройдет в отеле Атриум Палас.

В России более 200 тысяч компаний малого и среднего бизнеса, которые нуждаются в защите от внутренних ИБ-угроз, но самостоятельно не могут ее обеспечить. Причины разные: не хватает средств на закупку защитного ПО, нет возможности нанять собственного специалиста по ИБ. Решение одно — передать информационную безопасность на аутсорсинг.

ИБ-аутсорсинг от «СёрчИнформ» — это сервис, в рамках которого клиент получает полную защиту от внутренних угроз: утечек информации, корпоративного мошенничества, неправомерного доступа к данным и т.д. Сервис-провайдер берет на себя все задачи: установку защитного ПО, его настройку, аналитику, расследования. Это востребованный формат защиты для компаний, у которых нет собственного отдела информационной безопасности или он перегружен.

Компания «СёрчИнформ» с 2019 г. развивала это направление самостоятельно, с июня 2023 г. запустила франшизу. Первые партнеры уже обучились и начали оказывать услуги в своих регионах.

Запуск франшизы мы анонсировали в июне на конференции в Москве. Мероприятие превзошло наши ожидания по интересу аудитории: 255 регистраций, 207 участников из 35 регионов России. На конференции потенциальные партнеры интересовались нюансами построения бизнеса, обучением ИБ-аналитиков, сертификацией. Особый интерес к мероприятию и франшизе проявили собственники и топ-менеджеры из регионов, но некоторые из них не смогли посетить конференцию в Москве. Но вопросы и запросы на сотрудничество продолжают поступать, потому мы решили провести отдельные конференции в регионах — об услуге и франшизе можно будет узнать напрямую от топ-менеджмента компании, — комментирует Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ».

Конференция «Как стать сервис-провайдером в инфобезе: быстрый старт» пройдет 26 октября в Екатеринбурге в отеле Атриум Палас, участники смогут задать вопросы руководству и техническим специалистам «СёрчИнформ».

Участие в конференции бесплатное для собственников и директоров сервисных IT-компаний. Посмотреть программу и зарегистрироваться можно по ссылке.

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