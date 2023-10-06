Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 05.10
99,45
104,30
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«СёрчИнформ» проведет конференцию, где расскажет о франшизе по ИБ-аутсорсингу

«СёрчИнформ» проведет конференцию, где расскажет о франшизе по ИБ-аутсорсингу
Иллюстрация: «СёрчИнформ»

В России множество компаний малого и среднего бизнеса, которые нуждаются в защите от внутренних ИБ-угроз, но самостоятельно не могут ее обеспечить в силу разных причин.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Узнайте о новом направлении бизнеса в вашем регионе 26 октября!

«СёрчИнформ» приглашает на конференцию «Как стать сервис-провайдером в инфобезе: быстрый старт». На ней вендор расскажет о франшизе для компаний, которые хотят выйти на рынок ИБ-аутсорсинга. Мероприятие пройдет в отеле Атриум Палас.

В России более 200 тысяч компаний малого и среднего бизнеса, которые нуждаются в защите от внутренних ИБ-угроз, но самостоятельно не могут ее обеспечить. Причины разные: не хватает средств на закупку защитного ПО, нет возможности нанять собственного специалиста по ИБ. Решение одно — передать информационную безопасность на аутсорсинг.

ИБ-аутсорсинг от «СёрчИнформ» — это сервис, в рамках которого клиент получает полную защиту от внутренних угроз: утечек информации, корпоративного мошенничества, неправомерного доступа к данным и т.д. Сервис-провайдер берет на себя все задачи: установку защитного ПО, его настройку, аналитику, расследования. Это востребованный формат защиты для компаний, у которых нет собственного отдела информационной безопасности или он перегружен.

Компания «СёрчИнформ» с 2019 г. развивала это направление самостоятельно, с июня 2023 г. запустила франшизу. Первые партнеры уже обучились и начали оказывать услуги в своих регионах.

Запуск франшизы мы анонсировали в июне на конференции в Москве. Мероприятие превзошло наши ожидания по интересу аудитории: 255 регистраций, 207 участников из 35 регионов России. На конференции потенциальные партнеры интересовались нюансами построения бизнеса, обучением ИБ-аналитиков, сертификацией. Особый интерес к мероприятию и франшизе проявили собственники и топ-менеджеры из регионов, но некоторые из них не смогли посетить конференцию в Москве. Но вопросы и запросы на сотрудничество продолжают поступать, потому мы решили провести отдельные конференции в регионах — об услуге и франшизе можно будет узнать напрямую от топ-менеджмента компании, — комментирует Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ».

Конференция «Как стать сервис-провайдером в инфобезе: быстрый старт» пройдет 26 октября в Екатеринбурге в отеле Атриум Палас, участники смогут задать вопросы руководству и техническим специалистам «СёрчИнформ».

Участие в конференции бесплатное для собственников и директоров сервисных IT-компаний. Посмотреть программу и зарегистрироваться можно по ссылке.

Реклама. searchinform.ru

Автор: Александра Клименко
Самое читаемое
  • «Леруа Мерлен» прощается с Россией, возглавив рейтинг крупнейших компаний по версии Forbes«Леруа Мерлен» прощается с Россией, возглавив рейтинг крупнейших компаний по версии Forbes
  • Владимир Путин готовится сделать заявление. В Кремле началась подготовка к выборам-2024Владимир Путин готовится сделать заявление. В Кремле началась подготовка к выборам-2024
  • Ввели свои «коины»: можно выбирать льготы, как в кафе. Вакансии закрыли в 2 раза быстрееВвели свои «коины»: можно выбирать льготы, как в кафе. Вакансии закрыли в 2 раза быстрее
  • Монстры китайского автопрома еще не пришли. Что будет с российским авторынком?Монстры китайского автопрома еще не пришли. Что будет с российским авторынком?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.