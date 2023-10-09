Грузовой транспорт DONGFENG покоряет Урал

25 сентября стартовал автопробег коммерческого транспорта DongFeng по России: 10 городов, 8 видов техники, более 4000 км позади — и вот автопробег в столице Урала.

12 октября 2023 г. в 11.00 состоится автопробег коммерческой техники DongFeng на территории официального дилера ГРУЗОМОЛЛ. Компания ГРУЗОМОЛЛ более 20 лет занимается продажей грузовой техники, запасных частей и сервисным обслуживанием по Свердловской области. Сегодня портфель компании состоит из крупных брендов по продаже грузовой и спецтехники: JAC, FAW, FOTON и DONGFENG.

На автопробеге представители импортера поделятся своими планами по развитию компании, расскажут о дилерской сети и ответят на вопросы клиентов. Дилерская сеть «Дунфэн Трак Рус» включает в себя более 40 центров в 24 городах России и за ее пределами.

Основная цель пробега — познакомить российских клиентов с модельным рядом бренда, провести тест-драйвы и получить обратную связь от покупателей. Круг последних достаточно широк: представители малого бизнеса, производств и сервисов, профессиональные перевозчики и крупные коммерческие предприятия.

Автопробег с техникой DongFeng стартовал 25 сентября и продлится до 18 октября, остановки и презентации автомобилей уже прошли в Москве, Воронеже, Саратове, Нижнем Новгороде, Елабуге, Челябинске.

12 октября автопробег состоится в Березовском на территории официального дилера ГРУЗОМОЛЛ и далее отправится в Новосибирск и Красноярск. В каждом из городов потенциальные клиенты смогут лично протестировать несколько моделей: шторный грузовик Z55, самосвал C120, автогидроподъемник C80N, бортовой фургон + КМУ С120L, изотермический фургон C80N, цельнометаллический и грузопассажирский фургоны, а также пассажирский автобус на базе ЦМФ.

Бонусом для гостей мероприятий станут гарантированные подарки и викторины.

12 октября, сбор гостей в 10.30.

Адрес: г.Березовский, ул.Березовский тракт 9.

Подробнее на сайте официального дилера

Или по телефону: +7(343)380-80-66 Партнеры мероприятия: Avito Спецтехника, 110km.ru, Колесо.ru, Авторадио.

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