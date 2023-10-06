412 часов сэкономили абонентам сотовой связи цифровые секретари
Современные голосовые помощники, подключаемые абонентами операторов сотовой связи, способны не только отсекать спам-звонки, но и разговаривать с представителями компаний за абонентов.
По данным компании МегаФон, в настоящее время наблюдается и рост количества поступаемых абонентам спам-звонков, и количество пользователей виртуальными помощниками. Так, к примеру, за год в 55 раз выросло количество подключений к виртуальному помощнику Еве от МегаФона. А количество нежелательных звонков на мобильные телефоны абонентов выросло на 35%.
При этом тактика спамеров адаптируется к блокирующим действиям операторов. Так, если раньше для вредных массовых обзвонов один номер мог использоваться в течение месяца, то к осени 2023 г. в большинстве случаев такой номер «живёт» несколько дней или часов, после чего меняется. По данным МегаФона, 37% пытающихся звонить абонентам в течение дня спам-номеров проявляют активность в течение максимум двух часов.
Для защиты от тех спам-звонков, которые все же проходят через фильтры оператора, абоненты все чаще используют виртуальных помощников и интеллектуальные системы определения звонков. Виртуальный помощник Ева от МегаФона маркирует вызовы с неизвестных номеров на экране телефона (указывается либо категория — например «Недвижимость», «Клиники и аптеки», либо название конкретной компании) и может ответить на звонок вместо человека, уточнив причину обращения и когда можно перезвонить, если предложение заинтересует абонента. За год количество пользователей функционала маркировки звонков с помощью Евы выросло до 8,2 млн человек.
Чаще всего — кроме спам-звонков — услугами виртуального ассистента абоненты пользуются при звонках на тему соцопросов (86,6% всех таких вызовов переводятся на виртуального секретаря), предложениях финансовых услуг
(75%) и юридических фирм (75%). При этом охотнее всего абоненты общаются со службами такси (на 77% звонков отвечают сами), доставки (63%) и онлайн-магазинами (66%).
МегаФон был первым из операторов большой четверки, кто предложил услуги виртуального помощника своим клиентам. И мы искренне рады тому успеху, который завоевала Ева среди наших абонентов. За все время своей работы, отвечая на звонки, Ева сэкономила нашим абонентам 412 тыс. часов личного времени, что равно 50 годам жизни. Мы продолжаем работать над новым функционалом Евы, постоянно совершенствуя алгоритмы ее работы: только с марта по август этого года точность идентификации звонящих увеличилась на 38%, — отмечает коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.