412 часов сэкономили абонентам сотовой связи цифровые секретари

Современные голосовые помощники, подключаемые абонентами операторов сотовой связи, способны не только отсекать спам-звонки, но и разговаривать с представителями компаний за абонентов.

По данным компании МегаФон, в настоящее время наблюдается и рост количества поступаемых абонентам спам-звонков, и количество пользователей виртуальными помощниками. Так, к примеру, за год в 55 раз выросло количество подключений к виртуальному помощнику Еве от МегаФона. А количество нежелательных звонков на мобильные телефоны абонентов выросло на 35%.

При этом тактика спамеров адаптируется к блокирующим действиям операторов. Так, если раньше для вредных массовых обзвонов один номер мог использоваться в течение месяца, то к осени 2023 г. в большинстве случаев такой номер «живёт» несколько дней или часов, после чего меняется. По данным МегаФона, 37% пытающихся звонить абонентам в течение дня спам-номеров проявляют активность в течение максимум двух часов.

Для защиты от тех спам-звонков, которые все же проходят через фильтры оператора, абоненты все чаще используют виртуальных помощников и интеллектуальные системы определения звонков. Виртуальный помощник Ева от МегаФона маркирует вызовы с неизвестных номеров на экране телефона (указывается либо категория — например «Недвижимость», «Клиники и аптеки», либо название конкретной компании) и может ответить на звонок вместо человека, уточнив причину обращения и когда можно перезвонить, если предложение заинтересует абонента. За год количество пользователей функционала маркировки звонков с помощью Евы выросло до 8,2 млн человек.

Чаще всего — кроме спам-звонков — услугами виртуального ассистента абоненты пользуются при звонках на тему соцопросов (86,6% всех таких вызовов переводятся на виртуального секретаря), предложениях финансовых услуг

(75%) и юридических фирм (75%). При этом охотнее всего абоненты общаются со службами такси (на 77% звонков отвечают сами), доставки (63%) и онлайн-магазинами (66%).