Владелец «Билайна» выходит из российского бизнеса. Veon продаст «ВымпелКом»

Российский топ-менеджмент мог выкупить бумаги у Veon с дисконтом 79,57–92,71%, но стороны предпочли другой формат сделки. Эксперты полагают, что в дальнейшем «Билайн» будет перепродан.

Холдинг Veon договорился о финальных условиях выхода из российского бизнеса, пишет «Коммерсант».100% акций ПАО «Вымпелком», который оказывает услуги под брендом «Билайн», будут проданы российскому топ-менеджменту. В частности, ОАО «Коперник-инвест 3», которое принадлежит гендиректору оператора Александру Торбахову и еще четырем топ-менеджерам. Обратный выкуп акций не предусмотрен.

По данным издания, «Вымпелком» оценен в 370 млрд руб., чистый долг компании составляет 240 млрд руб., так что equity value составила 130 млрд руб. Условия соглашения предполагают выкуп «Вымпелкомом» еврооблигаций Veon эту сумму и выпуск в пользу их держателей собственных замещающих бумаг с более длительным сроком погашения. Как сообщает источник, была возможность выкупа бумаг с дисконтом 79,57–92,71%, однако почти все держатели предпочли замещение.

Абонентская база «Билайн» за 2022 г. сократилась на 9,3%, до 44,8 млн чел., выручка составила 286,7 млрд руб., EBITDA — 118,5 млрд руб.

Исходя из финансовых показателей компании, на конец второго квартала соотношение долга к EBITDA составит 3,5, тогда как оптимальное соотношение для отрасли — 2–3 к EBITDA. Независимый аналитик Анна Куприянова говорит, что «для лидеров отрасли или госкомпаний превышение 2,5 допустимо, но в случае «Вымпелкома» критично:

Появление нового инвестора абсолютно логично, в конечном итоге бизнес купит кто-то из крупных мультифункциональных игроков, менеджмент может быть только как временный держатель актива.

Ранее источники называли среди претендентов на актив «Газпром-медиа холдинг», МТС и Сбербанк.

Как рассказывал DK.RU, впервые о планах продать «Вымпелком» было объявлено в ноябре 2022 г. Однако тогда правительственная комиссия по иностранным инвестициям не согласовала сделку.

«Вымпелком» на 100% принадлежит телекоммуникационному холдингу Veon. LetterOne владеет 47,9% акций Veon, free float холдинга на NASDAQ составляет 43,8%, еще 8,3% находится под управлением голландского траста. Учредители LetterOne Holdings — основатели «Альфа-групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев — находятся под санкциями. В мае 2022 г. Алексей Кузьмичев и Герман Хан вышли из числа совладельцев LetterOne.