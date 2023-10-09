Сэкономили: как уральцы делают свой быт выгоднее и комфортнее

Свердловская область по реализации программы социальной газификации входит в тройку лучших российских субъектов.

Программа социальной газификации, объявленная президентом Владимиром Путиным, предусматривает бесплатное подведение газовой трубы к границам участка заявителя. Газификация регионов позволяет не только сделать условия жизни граждан комфортнее, но и обеспечить доступными и экономичными энергоресурсами промышленность, бизнес и транспорт.

Свердловская область на втором месте в общероссийском рейтинге по созданию технической возможности подключения жителей к газу. За время реализации программы догазификации такую возможность получили более 66 тыс. домовладений. Для этого было построено более 1,2 тыс. км газовых сетей.

По среднему расчету в газифицированных по программе частных домах проживают более 36 тыс. жителей, по численности это примерно как города Алапаевск, Камышлов или Ирбит, — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Министр таже отметил, что по потенциалу догазификации — свыше 50 тыс. домовладений — в общероссийском рейтинге регион занимает третье место.

Интерес к программе неслучаен. Проведение газовой инфраструктуры — дело дорогостоящее. Теперь же, благодаря догазификации, подведение газопроводов до границ участков стало бесплатным. Это значит, что у жителей региона появилась возможность перейти с печного или электрического отопления на голубое топливо. Это в два, а то и в три раза дешевле, чем отопление частного домовладения дровами или электричеством.

Региональным оператором программы социальной газификации является АО «ГАЗЭКС». Компания параллельно строит газовую инфраструктуру и создает техническую возможность подключения к сетям на всех территориях своего присутствия в Свердловской области.

С регоператором на сегодняшний день заключено около 30 тыс. договоров на бесплатное подключение к газу частных жилых домов — по ним ведутся работы. Тех, кто уже подготовил домовладения к приходу голубого топлива, специалисты активно подключают.

В целом в Свердловской области «ГАЗЭКС» уже построил около 300 км сетей. В стадии строительства и проектирования находится еще порядка 1816 км сетей, которые обеспечат возможность перехода на голубое топливо более чем для 30 тыс. потребителей.

На текущий момент в рамках реализации программы газификации введены сети общей стоимостью 1,2 млрд руб., из них 882,8 млн руб. профинансированы за счет средств займа Единого оператора газификации ООО «Газпром газификация», 321,4 млн руб. за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа. Текущие затраты на строящиеся объекты составляют 937,2 млн руб., из которых 883,2 млн руб. — средства Единого оператора газификации, 53,9 млн руб. — средства специальной надбавки. Общий объем финансирования мероприятий АО «ГАЗЭКС» за счет займов Единого оператора газификации, которые являются основным и приоритетным источником финансирования — 9,9 млрд руб. на весь период программы, — рассказали в компании.

Подключение пользователей к голубому топливу проходит почти равномерно во всех муниципалитетах региона, но есть и лидеры газификации. Так, в число городов, где социальная газификация идет активнее, входят Краснотурьинск, Серов, Каменск-Уральский и Нижний Тагил. Кроме того, крупные сети строятся в Камышлове, Пышме, Нижних Сергах, Ивделе и Карпинске.

Как проходит газификация в городах-лидерах

Итак, одним из лидеров догазификации в регионе называют Краснотурьинск — здесь за год построено около 20 км сетей, более тысячи жителей получили возможность отапливать дома дешево и экологично.

В пообъектный план-график догазификации вошли 1354 домовладения муниципалитета. В общей сложности с 2021 г. на социальную догазификацию в Краснотурьинске было подано 1080 заявлений, в 72 домовладениях уже пущен газ. В 2022 г. создана техническая возможность подключения 71 домовладения, к 2024 г. к газовым сетям смогут подключиться еще 460 домовладений, к 2028 г. — 823.

В 2021 г. за счет средств консолидированного бюджета разработаны и переданы в АО «ГАЗЭКС» проекты строительства сетей газоснабжения района Медный Рудник, ТЭЦ-поселка (сумма средств на проектирование — 9 273 037,61 руб.), центральной части поселка Рудничный, района Суходойка, расчетные схемы газификации старой части города. В 2022 г. за счет специальной надбавки АО «ГАЗЭКС» построены четыре из пяти, предусмотренных проектом, газораспределительных пункта и сети высокого давления в районе ТЭЦ-поселок протяженностью 8,8 тыс. м, разводящие сети газоснабжения в районе Суходойка протяженностью 5,6 тыс. м. Разработаны проекты газификации районов Южный и Медная Шахта. За счет средств местного бюджета в объеме 20,8 млн руб. построены разводящие сети газоснабжения в районе ТЭЦ-поселок протяженностью более 5 тыс. м, — рассказал DK.RU Александр Устинов, глава Краснотурьинска.

Серов сегодня — самый газифицированный муниципалитет в Северном округе: из 8700 частных домовладений 6000 уже пользуются голубым топливом. На текущий момент техническая возможность присоединиться к газовым сетям есть еще у 1103 домов в разных районах города. Накануне долгожданное голубое топливо пришло в дома жителей микрорайона Правый берег Каквы.

В 2021 году в рамках объезда губернатором Евгением Куйвашевым было дано поручение начать газоснабжение этого района. Мы выполнили проектные работы, а благодаря компаниям «ГАЗЭКС» и «Газмонтаж» проект был реализован. Обеспечена возможность подключения к газовым сетям домов по улицам Каквинская, Совхозная, Юго-Западная, Новолесопильная, Лесопильная, Дружбы, Тихая, Правобережная, а также переулках Юго-Западный, Садоводов, Дружбы. Уже сейчас 190 домовладений могут перейти на газ. Заявки на подключение подали 70 собственников, а 10 домов уже подключили, — отметил глава администрации Серовского городского округа Василий Сизиков.

Еще в одном северном муниципалитете области, Ивдельском ГО, от жителей поступило 652 заявки на газификацию. Уже подписаны договоры по 428 домовладениям, 77 из них подключили к газу.

В настоящий момент газораспределительные сети строятся в правобережной части города — после того, как газопровод будет введен в эксплуатацию, появится техническая возможность подключить к «голубому топливу» 332 дома. С учетом того, что на сегодня в частном секторе газифицированы 180 домовладений, уровень газификации нашей территории существенно возрастет, — рассказал DK.RU глава Ивдельского ГО Владимир Михель.

Серьезными успехами может похвастаться Нижнесергинское городское поселение. В этом муниципалитете в пообъектный план догазификации вошло 863 домовладения — более чем к половине уже подвели газ. А всего заявки в программу поступили более чем от 600 семей. В настоящий момент протяженность сетей газораспределения в поселении превышает 96 км — после ввода в эксплуатацию строящегося газопровода протяженность увеличится на 4 км.

На данный момент уровень газификации Нижнесергинского городского поселения оценивается в 90%. Сейчас заканчиваются работы по газификации жилых домов ПГК «Гора Больничная» — это последний негазифицированный микрорайон в городе Нижние Серги. По окончании строительства уровень газификации муниципалитета будет составлять почти 99%. В Нижнесергинском городском поселении останутся не газифицированы три небольших населенных пункта: поселок Новая Ельня (там проживает около 10 человек), деревня Половинка (около 34 жителей) и поселок Бажуково (около 8 жителей). Администрация Нижнесергинского городского поселения рассматривает возможность разработки проекта по газификации этих населенных пунктов в ближайшее время, — рассказал DK.RU заместитель главы муниципалитета Роман Трубецких.

В Камышловском городском округе также активно работают газовики. Представители регионального оператора программы социальной газификации прокладывают новые участки газопровода. В результате муниципалитет получит порядка 3 км сетей газоснабжения. Почти 100 домовладений получат возможность подключиться к голубому топливу к этому отопительному сезону.

На территории Камышловского городского округа и Камышловского района подано 1720 заявок на подключение по программе догазификации, заключено 1686 договоров, осуществлена техническая возможность подключения 258 домовладений. Уже построено 8606 погонных метров газопровода и еще предстоит построить 23460 метров сетей, — рассказал начальник КЭС ГО Камышлов АО «ГАЗЭКС» Сергей Зуев.

Газификация — это недорого

Жителей муниципалитетов активно информируют о программе социальной газификации. И не только о самом ее наличии и возможности подключиться к голубому топливу, но и о льготах, которые могут получить определенные категории граждан при проведении необходимой инфраструктуры уже в границах своего участка. Напомним, что разводку внутри дома и монтаж приобретенного оборудования оплачивает сам собственник.

По инициативе губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области введен расширенный пакет мер социальной поддержки, которые могут покрыть порядка 90% затрат на подключение дома к газопроводу. В зависимости от имущественного положения свердловчан сумма может составлять от 100 до 250 тыс. руб. Субсидии предоставляются многодетным и малоимущим семьям, бюджетникам, живущим в сельских территориях, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, ветеранам боевых действий и другим категориям.

Так, к примеру, в Краснотурьинске только за 2023 г. мерами социальной поддержки воспользовались 17 человек.

Из них 14 пенсионеров, одна многодетная семья, один педагогический работник, один медицинский работник. На рассмотрении находятся еще два заявления. Всего в качестве компенсации гражданам выплачено более 2 млн руб., — говорит Александр Устинов.

Среди жителей Ивдельского ГО, подключившихся к газу, было 30 граждан льготных категорий — 23 получили компенсацию.

Меры поддержки граждан оказались востребованы и в Нижних Сергах — ими воспользовалось более 40% семей, подключившихся к сетям газораспределения.

Как подать заявку на участие в программе газификации

Все документы можно подать дистанционно на сайте единого оператора газификации (connectgas). На сайте нужно создать личный кабинет с помощью телефонного номера и электронной почты и загрузить все документы (достаточно их фотографий) — и через 30 дней заявителю придет подписанный документ от газораспределительной компании.

Заявка на догазификацию может быть отклонена только в том случае, если не выполняются два условия: жилой дом не зарегистрирован или в населенном пункте нет газовых сетей. К населенным пунктам также не относятся земли сельхозназначения. Узнать, к какой категории относится земельный участок и попадает ли он под правила догазификации, можно на сайте единого оператора. В личном кабинете потребитель также может увидеть все движения заявки.

Приостанавливается действие заявки в том случае, если в ней не хватает каких-либо документов: ИНН, копии паспорта, плана земельного участка. Если человек не устраняет замечания, а направляет новую заявку, учитывается последнее заявление, поданное через сайт оператора.

В случае с садовыми товариществами (СНТ) есть нюанс: их подключают к газовым сетям, но газопровод доводят до границы СНТ, а затраты на строительство сетей до конкретного домика ложатся уже на людей. В таких случаях люди решают, подать заявку коллективно или индивидуально.

Справка «ГАЗЭКС» — региональный оператор президентской программы социальной газификации. Группа компаний «ГАЗЭКС» ведет свою деятельность с 1965 года и на сегодняшний день обеспечивает газом почти 1 миллион семей и около 2500 предприятий и организаций.

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