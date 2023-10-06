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Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и накопительным счетам

Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и накопительным счетам
Иллюстрация: https://unsplash.com/

Ставки по вкладам вида «Доход», в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, теперь составляют 11,36% – 13,50% годовых с учетом капитализации.

#НОВОСТИ

Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. руб., в офисах банка – 100 тыс. руб.. Срок размещения вклада – 91, 181, 367, 541, 732 и 1100 дней.

Диапазон ставок по накопительным счетам теперь составляет:

  • по накопительному счету с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток – 0,01 – 9% годовых.
  • по накопительному счету «На каждый день» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток – 0,01 – 12,50%* годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* 12,50% – ставка в рамках акции «Клиент NTP» (NTP - new to product), в которой может участвовать клиент, у которого отсутствуют открытые или закрытые в Банке Уралсиб срочные вклады и накопительные счета в любой валюте на дату открытия счета. Для клиентов – участников акции максимальная сумма счета для начисления указанных процентов 1 500 000 руб. (включительно). На сумму свыше 1 500 000 руб. проценты начисляются по базовой ставке. В период проведения акции повышенная процентная ставка устанавливается только по одному накопительному счету «На каждый день», открытому участнику акции. Последующие накопительные счета открываются участнику акции в соответствии со стандартными тарифами банка. Срок действия: с 07.08.2023 до прекращения Банком действия Акции в соответствии с п. 5.3 Условий. По завершении двух месяцев с даты открытия счета ставка по накопительному счету «На каждый день» устанавливается в соответствии с тарифами. Подробнее об Акции, Условиях.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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