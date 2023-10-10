В Свердловской области откроют новый дилерский центр бренда FOTON MOTOR

13 октября на территории ГРУЗОМОЛЛ состоится открытие дилерского центра FOTON. На площадке будет представлен весь модельный ряд коммерческой средне- и крупнотоннажной техники бренда Foton Motor.

Компания ГРУЗОМОЛЛ более 20 лет занимается продажей грузовой техники, запасных частей и сервисным обслуживанием автомобилей. В портфель брендов компании входят такие марки грузовых автомобилей как FAW, JAC и Dongfeng, но именно Foton — бренд, с которым специалисты ГРУЗОМОЛЛа знакомы давно.

По данным агентства «Автостат», в августе этого года грузовики Foton вошли в ТОП-5 по продажам в России. Так, Foton Aumark на шасси серии S (S085, S100, S120) завоевал доверие покупателей благодаря надежным двигателям линейки Cummins 3.8. Эти машины небольших габаритов с хорошей грузоподъемностью подходят для перевозок в условиях города или по трассе.

Седельный тягач Auman EST A c 12-литровым 470-сильным мотором и адаптивной автоматической коробкой ZF Traxon считается отличным вариантом для региональных грузоперевозчиков.

В сегменте легкого коммерческого транспорта Foton наиболее востребована новинка пикап Tunland G7, хорошо известного на отечественном рынке. Продажи Foton Tunland G7 стартуют 13 октября. В день официального открытия нового дилерского центра ГРУЗОМОЛЛ передаст клиенту первый пикап Foton Tunland G7.

Сервис и гарантии

Представленный модельный ряд на площадке ГРУЗОМОЛЛ — это лишь одна из составных частей бизнеса. Технический центр ГРУЗОМОЛЛ является официальной сертифицированной станцией по обслуживанию грузовых авто и продаже оригинальных запчастей Foton в Екатеринбурге и Свердловской области.

К слову, о гарантии. Foton Motor предлагает беспрецедентные условия — 3 года без ограничения пробега.

Торжественное открытие дилерского центра Foton в Свердловской области

Итак, 13 октября 2023 г. состоится праздничное открытие дилерского центра Foton Motor. Компания ГРУЗОМОЛЛ обещает гостям грандиозный праздник. Посетителей ждет множество сюрпризов, в том числе розыгрыш сертификата на сумму 500 тыс. руб. на приобретение техники Foton.

Церемония открытия состоится в присутствии почетных гостей и преданных поклонников марки. Также мероприятие посетят официальные лица бренда Foton Motor: руководитель отдела продаж Дмитрий Грицай и заместитель генерального директора Роман Рыжиков.

13 октября в 13.00 — сбор гостей.

Адрес: г.Березовский, ул.Березовский тракт 9Б

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Подробности по тел: 8(343)380-80-66

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