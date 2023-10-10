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Объявлен благополучатель Екатерининской Ассамблеи 2023

Объявлен благополучатель Екатерининской Ассамблеи 2023
Иллюстрация: СОСПП

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей объявил проект, который станет благополучателем Екатерининской Ассамблеи 2023 года.

#НОВОСТИ

По словам советника Президента СОСПП, заместителя председателя Попечительского совета Екатерининской Ассамблеи Михаила Черепанова, для отбора на получение статуса благополучателя в этом году поступило 47 проектов.

По итогам голосования, первым в рейтинге стал Свердловский областной госпиталь ветеранов войн. Я рад, что мы будем помогать старейшему медицинскому учреждению региона, через который прошли участники Великой Отечественной войны, конфликтов в Афганистане и Чечне. Этот госпиталь помогает им поддерживать свое здоровье, и очень хорошо, что средства, собранные на Екатерининской Ассамблее, пойдут в первую очередь именно туда, — сказал Михаил Черепанов.

Бюджет проекта: 39,7 млн руб.
Цель проекта: увеличить количество и качество оперативных вмешательств по нейрохирургическому, травматолого-ортопедическому профилю и гнойной хирургии.

Мы планируем закупить рентгеновскую С-дугу и эндовидеоскопический комплекс, оборудование поможет детально визуализировать процесс, контролировать результат хирургического вмешательства, а также врачи смогут использовать новые техники оперативного лечения пациентов. От этого выиграют наши пациенты. Я хочу поблагодарить Екатерининскую Ассамблею за то, что она отметила нашу заявку. Проведение благотворительного мероприятия — это прекрасная инициатива, ведь люди готовы помогать. Когда есть те, кто готов пожертвовать на доброе дело свои средства, — это прекрасно. Это серьезная поддержка особенно сейчас, — сказал начальник Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин.

Как отметил Олег Забродин, без помощи благотворителей эти аппараты госпиталю не удалось бы приобрести в ближайшие 3 – 4 года.

В этом году от НКО и бюджетных организаций поступило 47 заявок. Если сумма средств, собранная в ходе благотворительного вечера, превысит сумму, заявленную в проекте-победителе голосования, благотворители передадут оставшиеся средства организациям, занявшим последующие места в рейтинге.

На втором и третьем месте рейтинга расположились: 

Проект «Доступная и безопасная среда для детей-сирот с тяжёлыми нарушениями здоровья в отделении № 1 «Дома ребёнка»

Благополучатель: ГКУ Свердловской области «Дом ребёнка».
Бюджет проекта: 7 млн руб. 
Цель проекта: создание условий для комфортных прогулок и реабилитационных программ на территории рядом с отделением № 1.

Проект «Оснащение современным медицинским оборудованием ГБУЗ СО «Екатеринбургский клинический перинатальный центр»

Благополучатель: Благотворительный детский фонд «Мы вместе» для Областной детской клинической больницы.
Бюджет проекта: 34,7 млн руб. 
Цель проекта: Приобретение инкубаторов, аппаратов ИВЛ, специальных столов с подогревом для новорожденных и иного оборудования.

Екатерининская Ассамблея пройдет 8 декабря в Синара Центре.

Справка

 
Екатерининская Ассамблея реализуется с 2011 г. Это одно из самых известных благотворительных мероприятий на Урале, масштабы которого уже давно вышли за пределы региона. Центральным событием ежегодного благотворительного вечера становится аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. Принять участие в конкурсе на получение статуса благополучателя могут НКО – как местные, так федеральные и международные. Обязательное условие – заявленный на конкурс проект должен являться социально-важной инициативой для жителей Свердловской области. За все время проведения собрано 475 млн рублей для реализации социально значимых проектов, в 2022 году – 108,5 млн рублей.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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