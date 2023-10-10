Объявлен благополучатель Екатерининской Ассамблеи 2023

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей объявил проект, который станет благополучателем Екатерининской Ассамблеи 2023 года.

По словам советника Президента СОСПП, заместителя председателя Попечительского совета Екатерининской Ассамблеи Михаила Черепанова, для отбора на получение статуса благополучателя в этом году поступило 47 проектов.

По итогам голосования, первым в рейтинге стал Свердловский областной госпиталь ветеранов войн. Я рад, что мы будем помогать старейшему медицинскому учреждению региона, через который прошли участники Великой Отечественной войны, конфликтов в Афганистане и Чечне. Этот госпиталь помогает им поддерживать свое здоровье, и очень хорошо, что средства, собранные на Екатерининской Ассамблее, пойдут в первую очередь именно туда, — сказал Михаил Черепанов.

Бюджет проекта: 39,7 млн руб.

Цель проекта: увеличить количество и качество оперативных вмешательств по нейрохирургическому, травматолого-ортопедическому профилю и гнойной хирургии.

Мы планируем закупить рентгеновскую С-дугу и эндовидеоскопический комплекс, оборудование поможет детально визуализировать процесс, контролировать результат хирургического вмешательства, а также врачи смогут использовать новые техники оперативного лечения пациентов. От этого выиграют наши пациенты. Я хочу поблагодарить Екатерининскую Ассамблею за то, что она отметила нашу заявку. Проведение благотворительного мероприятия — это прекрасная инициатива, ведь люди готовы помогать. Когда есть те, кто готов пожертвовать на доброе дело свои средства, — это прекрасно. Это серьезная поддержка особенно сейчас, — сказал начальник Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин.

Как отметил Олег Забродин, без помощи благотворителей эти аппараты госпиталю не удалось бы приобрести в ближайшие 3 – 4 года.

В этом году от НКО и бюджетных организаций поступило 47 заявок. Если сумма средств, собранная в ходе благотворительного вечера, превысит сумму, заявленную в проекте-победителе голосования, благотворители передадут оставшиеся средства организациям, занявшим последующие места в рейтинге.

На втором и третьем месте рейтинга расположились:

Проект «Доступная и безопасная среда для детей-сирот с тяжёлыми нарушениями здоровья в отделении № 1 «Дома ребёнка»

Благополучатель: ГКУ Свердловской области «Дом ребёнка».

Бюджет проекта: 7 млн руб.

Цель проекта: создание условий для комфортных прогулок и реабилитационных программ на территории рядом с отделением № 1.

Проект «Оснащение современным медицинским оборудованием ГБУЗ СО «Екатеринбургский клинический перинатальный центр»

Благополучатель: Благотворительный детский фонд «Мы вместе» для Областной детской клинической больницы.

Бюджет проекта: 34,7 млн руб.

Цель проекта: Приобретение инкубаторов, аппаратов ИВЛ, специальных столов с подогревом для новорожденных и иного оборудования.

Екатерининская Ассамблея пройдет 8 декабря в Синара Центре.