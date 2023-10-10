Что мешает развивать промышленность в России — резюме участников ICID forum

Рост числа проверок бизнеса, сложность и дороговизна подключения к сетям, взлет цен на отечественное ПО тормозят промышленное строительство. Участники форума просят Правительство РФ принять меры.

Президент России поручил правительству нарастить темпы промышленного строительства. Согласно «дорожной карте», к 2030 г. сроки промышленного строительства должны сократиться на 40%, а затраты на — на 20%. Но пока все это кажется плохо реализуемым.

На прошлой неделе в Екатеринбурге прошел всероссийский форум о развитии промышленного строительства и проектирования Industrial construction / Industrial design. Его участники, строители, промышленники и проектировщики, обсудили проблемы реального бизнеса и направили в правительство России и профильные министерства 60 предложений об ускорении строительства. Они позиционируются как дополнения к «дорожной карте».

Топ-8 предложений бизнеса:

1. Поэтапная экспертиза проектов

На уровне гособоронзаказа происходит задержка с экспертизой проекта будущего объекта. В экспертизе проверяется весь проект перед началом строительства. Создатели новых объектов предлагают проверять проект по частям, по мере готовности. Это позволит сократить сроки ввода объекта от 2 до 4 месяцев.

2. Сокращение сроков и перевода земли в нужную категорию

Чтобы построить новый промышленный объект, приходится переводить землю из одной категории в другую со сроком от 1 года до 1,5 лет. Еще 18 месяцев нужны для подключения к системам водоснабжения и водоотведения. Строители просят уменьшить срок подключения и перевода земли в нужную категорию.

3. Сокращение сроков подключения к электроэнергии

Период согласования подключения к электроэнергии может занимать несколько месяцев, в конце процедуры зачастую следуют отказы. При одинаковых подключениях в одном регионе формируется разная цена, слишком высокая: 1 мегаватт стоит 150 млн руб. при общей сумме строительства 300 млн руб. Бизнес просит сократить срок подключения к электроэнергии, сделать механизм подключения прозрачным.

4. Сокращение числа проверок бизнеса

Несмотря на декларируемое правительством сокращение проверок бизнеса, крупные промышленные компании говорят о росте количества проверок: в 2021 г. — четыре проверки, в 2022 г. — пять проверок, в 2023 г. — 11 проверок, в 2024 г. — 17 проверок. Проверки оформляются как внеплановые. Предприятиям приходиться сокращать время работы сотрудников, что тормозит рабочий процесс. Бизнес выступает за законодательное ограничение количества проводимых проверок до одной в квартал.

5. Увеличение суммы промышленной ипотеки

С прошлого года в России работает промышленная ипотека. Она выдается государством для создания новых промышленных объектов. Сумма ипотеки (до 500 млн руб.) и срок возврата до семи лет невыгодны, поскольку у крупных инвесторов затраты на стройку могут доходить до 60 млрд руб., а срок строительства — до 12 лет. Строители и проектировщики просят увеличить сумму и срок возврата ипотеки.

6. Субсидирование закупок отечественного ПО

После введения санкций зарубежные разработчики программного оборудования стали уходить с рынка, а отечественные производители подняли цены на программы для проектировщиков. Участники рынка настаивают на реализации федеральной программы субсидирования покупки отечественного ПО.

7. Введение механизма «аренды» специалистов

Вне зависимости от загрузки подрядная строительная компания по закону обязана держать в штате и платить зарплату минимум двум специалистам, ответственным за подписание документов. Чтобы снизить финансовую нагрузку на бизнес, подрядчики просят правительство перейти на механизм «аренды» необходимых специалистов во время начала работ.

8. Господдержка найма молодых специалистов

Подрядные строительные компании МСБ не берут на работу молодых специалистов, поскольку боятся того, что «мы их научим, а они уйдут к другому». Вырваться из замкнутого круга позволит финансовая господдержка найма молодых специалистов и внесение изменений в трудовой кодекс: увеличение обрабатываемого срока при заключении ученического договора.

Эти и другие предложения поддержали участники форума, в том числе крупнейшие компании: «РУСАЛ», «РусГидро», «ЕвроХим», «Северсталь».

Наша задача — заботиться о потребностях строительного сообщества и дополнять «дорожную карту» предложениями реального бизнеса. Судя по итогам форума в 2022 г., власть готова слушать бизнес-инициативы. Радует, что на самом форуме Минстрой РФ одобрил ряд предложений: право исключать из реестра объектов культурного наследия могут передать в регионы, сумму и срок промышленной ипотеки будут увеличивать, ряд требований к строительству сделают добровольными, а необязательными, как сейчас, — заключает представитель организаторов форума Денис Снетков, СРО «Уральское объединение строителей и СРО «Лига проектных организаций».

Соорганизаторы форума: Ассоциация «Национальное объединение строителей», компания «К4», Фонд «Центр стратегических разработок» при поддержке Минстроя России и Минпромторга России.

Бесплатная трансляция форума — на сайте www.стройпромка.рф.

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