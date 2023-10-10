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В УБРиР назначен финансовый директор

В УБРиР назначен финансовый директор
Иллюстрация: Пресс-служба Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)

В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) утверждена новая должность — финансовый директор (CFO), на которую назначен Владимир Слипенькин.

#НОВОСТИ

Совет директоров поставил перед новым руководителем задачу по формированию эффективной финансовой модели банка.

Уверен, что приход профессионала такого уровня усилит нашу команду. Управленческий опыт и компетенции Владимира помогут банку в построении новой финансовой модели  и достижении наших стратегических целей. Экспертиза нового руководителя будет направлена прежде всего на оценку эффективности процессов и поиск оптимальных с точки зрения ресурсов решений, что в итоге повысит общую результативность банка, — отметил Алексей Долгов, исполняющий обязанности президента УБРиР. 

Владимир Слипенькин более 20 лет работал на руководящих позициях в структурах Сбера, где в разное время курировал финансы, вопросы внутреннего аудита, взаимодействия с корпоративными клиентами. В качестве топ-менеджера территориального банка и руководителя бизнес-блока успешно проявил себя в разработке и реализации стратегий, внедрении централизованного финансового управления, в том числе риск-менеджмента, оптимизации бизнес-процессов. На должность финансового директора УБРиР Владимир Слипенькин пришел с поста генерального директора (CEO) Корпорации развития Московской области.

 «Рад присоединиться к команде УБРиР на важном этапе развития банка, когда появилась задача выработать финансовую модель, соответствующую текущей экономической ситуации. Мне близки амбициозность менеджмента и масштаб задач, которые предстоит решать. Обновленная стратегия банка в значительной степени будет опираться на существующий потенциал и внутренние ресурсы. Соответственно, улучшение рыночной позиции будет достигаться за счет интенсивного роста приоритетных направлений и повышения эффективности каждого процесса», — поделился Владимир Слипенькин.

В 1995 году Владимир Слипенькин закончил Иркутскую государственную экономическую академию, в 2012 году получил степень ЕMBA в London Business School (LBS), а в 2023 году прошел повышение квалификации в Высшей школе экономики.

О Банке

 
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 году. УБРиР входит в список 25 крупнейших банков России по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА на 01.07.2023). Центральный банк РФ 8 лет подряд включает УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 года УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 41 регион страны. Собственная банкоматная сеть вместе с банками-партнерами насчитывает более 23500 устройств. УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 г. и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 51 учреждение в 30 городах и 10 регионах России. В сентябре 2018 года банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». Он включает в себя семинары, мастер-классы, прямые эфиры, вебинары, мероприятия в формате игротеки и квесты для детей. В 2022 году УБРиР открыл курс финансовой грамотности на платформе Skillbox, а в 2023 — запустил свою онлайн-программу «Кошелек и жизнь: курс об управлении личными финансами».
 

Реклама. ПАО УБРиР. https://www.ubrr.ru/ 

 

Автор: Татьяна
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