В УБРиР назначен финансовый директор
В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) утверждена новая должность — финансовый директор (CFO), на которую назначен Владимир Слипенькин.
Совет директоров поставил перед новым руководителем задачу по формированию эффективной финансовой модели банка.
Уверен, что приход профессионала такого уровня усилит нашу команду. Управленческий опыт и компетенции Владимира помогут банку в построении новой финансовой модели и достижении наших стратегических целей. Экспертиза нового руководителя будет направлена прежде всего на оценку эффективности процессов и поиск оптимальных с точки зрения ресурсов решений, что в итоге повысит общую результативность банка, — отметил Алексей Долгов, исполняющий обязанности президента УБРиР.
Владимир Слипенькин более 20 лет работал на руководящих позициях в структурах Сбера, где в разное время курировал финансы, вопросы внутреннего аудита, взаимодействия с корпоративными клиентами. В качестве топ-менеджера территориального банка и руководителя бизнес-блока успешно проявил себя в разработке и реализации стратегий, внедрении централизованного финансового управления, в том числе риск-менеджмента, оптимизации бизнес-процессов. На должность финансового директора УБРиР Владимир Слипенькин пришел с поста генерального директора (CEO) Корпорации развития Московской области.
«Рад присоединиться к команде УБРиР на важном этапе развития банка, когда появилась задача выработать финансовую модель, соответствующую текущей экономической ситуации. Мне близки амбициозность менеджмента и масштаб задач, которые предстоит решать. Обновленная стратегия банка в значительной степени будет опираться на существующий потенциал и внутренние ресурсы. Соответственно, улучшение рыночной позиции будет достигаться за счет интенсивного роста приоритетных направлений и повышения эффективности каждого процесса», — поделился Владимир Слипенькин.
В 1995 году Владимир Слипенькин закончил Иркутскую государственную экономическую академию, в 2012 году получил степень ЕMBA в London Business School (LBS), а в 2023 году прошел повышение квалификации в Высшей школе экономики.
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