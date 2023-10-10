В УБРиР назначен финансовый директор

В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) утверждена новая должность — финансовый директор (CFO), на которую назначен Владимир Слипенькин.

Совет директоров поставил перед новым руководителем задачу по формированию эффективной финансовой модели банка.

Уверен, что приход профессионала такого уровня усилит нашу команду. Управленческий опыт и компетенции Владимира помогут банку в построении новой финансовой модели и достижении наших стратегических целей. Экспертиза нового руководителя будет направлена прежде всего на оценку эффективности процессов и поиск оптимальных с точки зрения ресурсов решений, что в итоге повысит общую результативность банка, — отметил Алексей Долгов, исполняющий обязанности президента УБРиР.

Владимир Слипенькин более 20 лет работал на руководящих позициях в структурах Сбера, где в разное время курировал финансы, вопросы внутреннего аудита, взаимодействия с корпоративными клиентами. В качестве топ-менеджера территориального банка и руководителя бизнес-блока успешно проявил себя в разработке и реализации стратегий, внедрении централизованного финансового управления, в том числе риск-менеджмента, оптимизации бизнес-процессов. На должность финансового директора УБРиР Владимир Слипенькин пришел с поста генерального директора (CEO) Корпорации развития Московской области.

«Рад присоединиться к команде УБРиР на важном этапе развития банка, когда появилась задача выработать финансовую модель, соответствующую текущей экономической ситуации. Мне близки амбициозность менеджмента и масштаб задач, которые предстоит решать. Обновленная стратегия банка в значительной степени будет опираться на существующий потенциал и внутренние ресурсы. Соответственно, улучшение рыночной позиции будет достигаться за счет интенсивного роста приоритетных направлений и повышения эффективности каждого процесса», — поделился Владимир Слипенькин.

В 1995 году Владимир Слипенькин закончил Иркутскую государственную экономическую академию, в 2012 году получил степень ЕMBA в London Business School (LBS), а в 2023 году прошел повышение квалификации в Высшей школе экономики.

О Банке Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 году. УБРиР входит в список 25 крупнейших банков России по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА на 01.07.2023). Центральный банк РФ 8 лет подряд включает УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 года УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 41 регион страны. Собственная банкоматная сеть вместе с банками-партнерами насчитывает более 23500 устройств. УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 г. и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 51 учреждение в 30 городах и 10 регионах России. В сентябре 2018 года банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». Он включает в себя семинары, мастер-классы, прямые эфиры, вебинары, мероприятия в формате игротеки и квесты для детей. В 2022 году УБРиР открыл курс финансовой грамотности на платформе Skillbox, а в 2023 — запустил свою онлайн-программу «Кошелек и жизнь: курс об управлении личными финансами».

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