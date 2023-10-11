Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.10
101,35
107,03
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На форуме 100+ TechnoBuild застройщик «Эфес» презентовал новый сервис для стройотрасли

На форуме 100+ TechnoBuild застройщик «Эфес» презентовал новый сервис для стройотрасли
Иллюстрация: «Эфес»

Платформа сделает коммуникацию между участниками строительной отрасли эффективнее, а также существенно снизит риск взаимодействия с недобросовестными игроками рынка.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Выставка 100+ TechnoBuild 2023 в Екатеринбурге завершилась. Это был Х Международный строительный форум и выставка на тему «Строительство человечности». За четыре дня 900 спикеров выступили на 200 секциях, где обсуждались различные аспекты строительства, направленные на повышение уровня жизни.

Застройщик «Эфес» представил новый проект — онлайн-платформу «Биржа Подряда». Она привлекла внимание крупных строительных компаний, производителей оборудования, специалистов по отделке и многих других профильных организаций.

Цель платформы — улучшить коммуникацию между участниками строительной отрасли, чтобы повысить эффективность работы и снизить риск взаимодействия с недобросовестными контрагентами. Сделки могут заключаться как с крупными застройщиками, так и с небольшими предприятиями и отдельными специалистами, работающими в строительной сфере.

На форуме 100+ TechnoBuild застройщик «Эфес» презентовал новый сервис для стройотрасли 1

«Биржа подряда» создана как современная мультифункциональная тендерная площадка, где заказчики и подрядчики смогут создавать запросы, публиковать проекты и подбирать подходящие предложения работ и услуг с помощью системы. Кроме того, платформа интересна своим решением по присваиванию рейтинга каждому контрагенту. В основе — автоматическая оценка от площадки по техническим характеристикам, а также пользовательские отзывы.

В лектории «Эфеса» также выступили партнеры с сессиями, посвященными цифровым решениям в сфере управления ЖКХ, строительства и девелопмента. Обмен опытом в цифровизации строительной сферы будет способствовать развитию отрасли и сокращению сроков реализации проектов.

На форуме 100+ TechnoBuild застройщик «Эфес» презентовал новый сервис для стройотрасли 2

На стенде проекта побывало около 3500 человек. Более 100 гостей экспозиции присоединились к презентации, которая проходила с онлайн-трансляцией в конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО».

Реклама. ООО «Биржа Подряда»

Автор: Александра Клименко
Самое читаемое
  • Крупнейший застройщик РФ может быть продан. Сергей Гордеев перестал контролировать ГК ПИККрупнейший застройщик РФ может быть продан. Сергей Гордеев перестал контролировать ГК ПИК
  • Путешествие льва и судьба медиаэкрана с улицы Вайнера. Продолжение историиПутешествие льва и судьба медиаэкрана с улицы Вайнера. Продолжение истории
  • Военный конфликт ХАМАС и Израиля. Главное к этому часуВоенный конфликт ХАМАС и Израиля. Главное к этому часу
  • «Тинькофф» передаст фото 30 млн клиентов в Единую биометрическую систему. Как отказаться?«Тинькофф» передаст фото 30 млн клиентов в Единую биометрическую систему. Как отказаться?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.