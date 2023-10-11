На форуме 100+ TechnoBuild застройщик «Эфес» презентовал новый сервис для стройотрасли

Платформа сделает коммуникацию между участниками строительной отрасли эффективнее, а также существенно снизит риск взаимодействия с недобросовестными игроками рынка.

Выставка 100+ TechnoBuild 2023 в Екатеринбурге завершилась. Это был Х Международный строительный форум и выставка на тему «Строительство человечности». За четыре дня 900 спикеров выступили на 200 секциях, где обсуждались различные аспекты строительства, направленные на повышение уровня жизни.

Застройщик «Эфес» представил новый проект — онлайн-платформу «Биржа Подряда». Она привлекла внимание крупных строительных компаний, производителей оборудования, специалистов по отделке и многих других профильных организаций.

Цель платформы — улучшить коммуникацию между участниками строительной отрасли, чтобы повысить эффективность работы и снизить риск взаимодействия с недобросовестными контрагентами. Сделки могут заключаться как с крупными застройщиками, так и с небольшими предприятиями и отдельными специалистами, работающими в строительной сфере.

«Биржа подряда» создана как современная мультифункциональная тендерная площадка, где заказчики и подрядчики смогут создавать запросы, публиковать проекты и подбирать подходящие предложения работ и услуг с помощью системы. Кроме того, платформа интересна своим решением по присваиванию рейтинга каждому контрагенту. В основе — автоматическая оценка от площадки по техническим характеристикам, а также пользовательские отзывы.

В лектории «Эфеса» также выступили партнеры с сессиями, посвященными цифровым решениям в сфере управления ЖКХ, строительства и девелопмента. Обмен опытом в цифровизации строительной сферы будет способствовать развитию отрасли и сокращению сроков реализации проектов.

На стенде проекта побывало около 3500 человек. Более 100 гостей экспозиции присоединились к презентации, которая проходила с онлайн-трансляцией в конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО».

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