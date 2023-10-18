Больше, чем награда: как привычный формат премии меняет жизнь бизнеса

В 2023 г. пройдет восьмая премия Shopping года, которую организует портал ЯПокупаю. Лучших выберут в области отдыха и развлечений, ресторанного, бьюти- и фэшн-бизнеса в регионах России.

За три года после «апгрейда» в 2021 г. премия Shopping года успела вырасти до всероссийского масштаба, объединив более полумиллиона компаний, СМИ и экспертов в Центральной России, на Урале и Юге страны.

Однако самое ценное — это даже не качество отбора номинантов или прозрачность выбора победителей, а наполнение премии. Проект длится пять месяцев, за которые и номинанты, и спонсоры получают мощное продвижение и прогрев своей аудитории.

За это время редакция портала публикует видео-обзоры на рестораны, салоны и места отдыха из числа номинантов, делает полезные подборки на портале и в соцсетях, публикует рекомендации экспертов и интервью с владельцами компаний, собирает отзывы читателей.

Победители, помимо статуэтки, получают возможность попасть в «Супер-гид» ЯПокупаю — онлайн-путеводитель по яркой жизни в городе, в который редакция собирает все лучшие компании и рекомендации экспертов и читателей.

Мы не просто выбираем лучших. Мы общаемся на пресс-бранчах, гала-нетворкингах, проводим модные показы, кулинарные баттлы и шопинг-маршруты. Всего в 2023 г. пройдет 13 мероприятий в четырех городах. На них соберутся блогеры, СМИ, владельцы бизнеса, маркетологи и читатели, чтобы обменяться опытом и договориться о новых коллаборациях. Это уже настоящие региональные комьюнити, — говорит Ольга Шубёнкина, руководитель сети региональных редакций портала ЯПокупаю.

Вот что говорят сами предприниматели о жизни после Shopping года:

Анна и Ольга Ничковы, основатели бренда DNK Kids и победители в номинации «Лучший детский бренд одежды Ростова»:

«За год с момента получения премии мы выпустили более 12 коллекций. В конце декабря стартовала крупная коллаборация с фильмом «Чебурашка» ― единственная официальная во всей России. А легендарные бушлаты побывали на Северном полюсе».

Елена Воробьева, владелица бренда Jewelen Shop, победитель в номинации «Лучший бренд аксессуаров Краснодара»:

«Когда на церемонии награждения объявили победителя, казалось, что я получаю «Оскар». Для меня эта премия — знак признания экспертности. Доверие к бренду и продажи украшений возросли».

Юлия Куманяева, владелица салона красоты JK Beauty, победитель в номинации «Лучший салон красоты в Екатеринбурге»:

«Наша победа — это знак, что каждый находится на своем месте. И действия, которые мы проделали за последние полгода, — верны. И благодарность от Вселенной, что мы идем в нужном направлении. Это награда команде за то, что они образуют сильное звено и ведут компанию к результату».

Владилен Фуфаров, генеральный директор АО «СМАК», победитель в номинации «Лучший бизнес-проект Екатеринбурга»:

«Публика собралась уникальная: трендовая, лидеры мнений, тонко чувствующие последние веяния моды. Коллегия жюри состояла из настоящих экспертов своей области. Поэтому нам было особенно приятно получить награду «ЯПокупаю» в номинации «Лучший бизнес-проект Екатеринбурга». Это значит, что «СМАК» остается в трендах».

Компании сегодня как никогда заинтересованы в новых каналах и нестандартных форматах, чтобы выделиться на фоне конкурентов. Проекты, подобные Shopping года и Супер-гиду, могут удовлетворить потребность рынка, подчеркивают организаторы.

Еще до старта премии мы получили сотни заявок со всей России. Даже из тех городов, где мы пока официально не представлены, — рассказывает Ольга Шубёнкина. — Компании понимают, что наша премия — отличный маркетинговый инструмент для продвижения бизнеса, которому нет аналогов. Именно поэтому мы расширили границы премии в этом году и запустили Shopping года в Санкт-Петербурге.

Всего в 2023 г. в премии Shopping года участвуют 434 компании в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Победителей премии выберет коллегия жюри, в которую вошли представители СМИ, крупного бизнеса и ТОП-эксперты. Среди них:

Игорь Черноголов , президент группы компаний «Пенетрон». Автор проекта «Мариинские избы», вице-президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области;

, президент группы компаний «Пенетрон». Автор проекта «Мариинские избы», вице-президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области; Тати Сенютина , главный редактор журнала «Стольник»;

, главный редактор журнала «Стольник»; Людмила Капанина , директор департамента Свердловского областного фонда предпринимательства;

, директор департамента Свердловского областного фонда предпринимательства; Ирина Озорина , основатель бренда Oztrend, победитель премии Shopping года 2022 в номинации «Лучший бренд Екатеринбурга»;

, основатель бренда Oztrend, победитель премии Shopping года 2022 в номинации «Лучший бренд Екатеринбурга»; Лилия Низамова, гастрономический журналист и координатор гастрофестивалей РРФ в Екатеринбурге.

Премию поддерживают порталы E1, DK.RU, РБК, Geometria, телеканалы ТНТ и «Домашний», радиостанции холдинга «Выбери радио» и другие медиа. В сентябре прошли первые мероприятия, стартовали голосования, а имена победителей станут известны в конце ноября — начале декабря на церемониях награждения.

Подробнее о номинантах, предстоящих событиях и новостях Shopping года 2023 можно узнать на официальном сайте.