Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в два раза

Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования до 31,4 млрд руб. Ипотечный портфель банка на 1.10.2023 г. вырос в 1,2 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 126,8 млрд руб.

Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам — «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Банк Уралсиб входит в Топ-10 ипотечных банков по итогам 2022 года (Банки.ру), и предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Сегодня минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ составляет 15,49% годовых. Кредиты по программе «Ипотека для семей с детьми» предоставляются по ставке от 5,89% годовых, по программе «Ипотека с господдержкой» – от 7,89% годовых. Также при покупке по госпрограмме клиент может воспользоваться программой «СверхЛимит», если максимальной суммы по госпрограммам недостаточно для покупки квартиры – в этом случае дополнительное кредитование предоставляется на условиях стандартной программы банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)