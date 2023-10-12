Новый жилой район на юге Екатеринбурга соединится с индустриальной зоной

Район Горнощитский, строительство которого завершится к 2035 г., займет 804 га и распространится до границ индустриального кластера. Какие перспективы у нового района?

Реализация проекта пройдет в рамках программы комплексного освоения территорий, о чем городские власти и девелоперы договорились, подписав пул соглашений на Международном строительном форуме 100+ TechnoBuild. Помимо УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» и застройщика «РСГ-Академическое» (ГК «КОРТРОС»), к регулированию процесса социально-промышленного развития территорий подключились Администрация Екатеринбурга и Сбербанк. Предполагается, что синхронизация планов и объединение усилий позволят учесть интересы как жителей микрорайона, так и резидентов парка. Вместо спального квартала вдоль Екатеринбургской кольцевой автодороги появится самодостаточная экосистема, где жилье соседствует с рабочими местами.

Проект стартует в 2024 г., и до 2035 г. на территории построят 4,4 млн м2 жилых и коммерческих помещений для 123 тыс. человек. По предварительным расчетам, в новом районе будет создано 43 тыс. рабочих мест, существенную часть из которых закроет Индустриальный парк. Генеральный директор УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» Денис Ремезов подчеркнул, что выиграют и резиденты площадки, и их сотрудники, которым будет удобно добираться на работу.

Участники проекта уверены, что соглашение выгодно всем.

Ключевые вопросы для любого проекта комплексного освоения территории — это транспортная доступность и рабочие места. Первый вопрос решен с помощью Кольцевой автодороги. Со вторым тоже нет никаких проблем: производственные площадки уже есть. Мы готовы и дальше развивать транспортную и инженерную инфраструктуру, а также предоставлять жилье на комфортных для работников условиях, — отметил генеральный директор «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

ПРО-БИЗНЕС-ПАРК — это 174 га промышленных земель на пересечении Кольцевой автодороги и Полевского тракта, где уже работают 25 производственных предприятий, 2 крупных распределительных центра, а вскоре переедет «Свердловский инструментальный завод» и откроется строительный гипермаркет «СОМ». Сейчас Индустриальный парк обеспечивает комфортными условиями труда более 2 тыс. человек. По прогнозам Управляющей компании, к 2025 г. появится еще порядка 4-5 тыс. рабочих мест.

По словам коммерческого директора УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» Алексея Фалько, такие элементы современной промышленной площадки, как инженерные сети, готовая инфраструктура и внутреннее благоустройство парка, уже стали базовыми и запрашиваются инвесторами по умолчанию.

Вместе с ростом количества индустриальных парков меняется и культура их «потребления». Теперь недостаточно располагать сетями газа, электрики и скальных дорог. Нужно уметь к этому быстро подключиться, оперативно запроектировать и построить объект не в ущерб качеству. При этом никто не отменяет потребности производственников, возникающие в силу политических и экономических событий. Меняющийся под задачи резидентов Индустриальный парк становится импульсом для развития промышленного бизнеса, — говорит он.

Задача управляющих компаний производственных кластеров — предоставить резидентам первоклассный клиентский сервис, который в 2023 г. не исчерпывается получением ТУ и уборкой территории. Нужно думать категориями, которые выходят за рамки ГОСТов и СНИПов и влияют на комфорт работников, считает генеральный директор «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» Денис Ремезов. Забота о сотрудниках важна — особенно в условиях дефицита рабочих рук.

Мы хотим ввести новый для индустриальных парков термин «Human Industrial». Это немного иной подход к созданию промышленных площадок. Обычно производство фокусируется вокруг техники — оборудования, станков, логистических цепочек. А комфорт людей — рабочих, менеджеров и даже руководителей — отходит на второй план. Концепция Human Industrial подразумевает мышление, выходящее за границы парка. Это и транспортная доступность, и жилье на интересных для сотрудников условиях, и возможность предложить специалистам работу рядом с домом. Ведь чем комфортнее человеку работать, тем выше его производительность труда, — отмечает Денис Ремезов.

По данным администрации города, 75% занятого населения добирается на работу на личном или общественном транспорте. С учетом плотного трафика в центре Екатеринбурга и на ключевых развязках, соискатели отдают предпочтение компаниям-работодателям, находящимся в шаговой доступности от места жительства. Проект комплексного развития территорий направлен в том числе на решение проблемы маятниковой миграции.

Реализация такого рода проектов невозможна без совместной целенаправленной работы с администрацией города и правительством области. Проект будет масштабным, но, я думаю, с учетом позитивного опыта строительства Академического мы справимся с этой задачей, — уверен генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

Летом глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки нового района. Так, например, к индустриальному парку от жилых кварталов подведут несколько магистральных улиц, продлят трамвайную ветку от Солнечного, а также линию городской электрички с остановкой рядом с ПРО-БИЗНЕС-ПАРКом.

В условиях дефицита рабочей силы будущее за теми индустриальными площадками, где хочется работать. И сегодня собственник земли должен задумываться не только об удобстве непосредственно на производстве, благоустройстве территории или создании различных сервисов (хотя это тоже важно), но и о сценариях жизни людей за пределами промзоны. Слияние нового жилья и новой промышленности — с чистого листа и без всяких ограничений — позволит сделать продукт, который будет соответствовать ожиданиям рынка, — заключил Денис Ремезов.

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