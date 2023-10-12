Зарабатывать и отдыхать. Можно ли получить пассивный доход на апартаментах?

Вложения в недвижимость давно считаются одной из самых выгодных инвестиций. Стоимость квадратного метра неуклонно растет. Соответственно, сами объекты становятся дороже.

В последние несколько лет значительная доля инвестиционного спроса сместилась в сегмент сервисных апартаментов. Эксперты объясняют это тем, что стоимость жилой недвижимости становится все выше, а вот арендные ставки практически не меняются. Соответственно, покупать квартиру с целью ее последующей сдачи в аренду становится все менее выгодно.

Апартаменты, в свою очередь, стоят дешевле, а строительство апарт-комплексов или апарт-отелей идет гораздо быстрее, чем ввод в эксплуатацию жилых зданий. Это значит, что инвестор быстрее начинает зарабатывать на подобного рода объектах. В том числе благодаря росту популярности внутреннего туризма. Так, по данным правительства Свердловской области, только за первые четыре месяца 2023 г. регион посетили 800 тыс. туристов. Это выше на 15% уровня аналогичного периода прошлого года.

Инвестиции в отдых и метры

К 2025 г. на территории бывшей мебельной фабрики в Сысерти появится семейный термальный курорт «Баден-Баден». Маленькие посетители смогут покататься на горках, поесть мороженого, провести время в развлекательном центре. Для взрослых — развлечения по возрасту: бани, сауны, бассейн под открытым небом и церемонии аромапарения.

Кроме того, мы возведем на месте бывшей мебельной фабрики апартаменты гостиничного типа. Их продажи уже начались. А на старте строительства недвижимость, как известно, дешевле, — говорит Станислав Колчин, коммерческий директор сети термальных курортов «Баден-Баден» и группы компании Baden Family.

Инвесторам предлагают апартаменты различных планировок, их площадь варьируется от 31 м2 до 87 м2. Для любителей просторной недвижимости компания предлагает присмотреться к двухуровневым апартаментам. Продаются они с готовой дизайнерской отделкой, мебелью и техникой.

В зависимости от площади варьируется и стоимость апартаментов. Так, к примеру, студия на первом этаже гостиничного комплекса площадью 31 м2 обойдётся инвестору от 7 млн руб. Окупятся они примерно через 6-7 лет, отмечают в Baden Family.

Подробнее ознакомиться с планировками и стоимостью апартаментов на термальном курорте «Баден-Баден Сысерть» можно здесь.

Приобрести апартаменты можно в ипотеку (одобрение заявки поможет получить команда Baden Family) или в рассрочку. У компании есть широкая линейка предложений от долгосрочных с первоначальным взносом 30% до краткосрочных.

Огромный потенциал, отмечает Станислав Колчин, у терм Баден Баден Таватуй. Комплекс расположится на среднегорье — месте, популярном у спортсменов, любителей пешеходных прогулок и велосипедистов. Сейчас там ведутся масштабные строительные работы, а в 2024 г. на территории бывшего «Зеленого мыса» вырастет огромный апарт-отель, виллы и дома с террасами, которые будут сдаваться в аренду.

Конечно же, появится и сам термальный комплекс, а также водные аттракционы и обустроенный пляж. Общая площадь будущего комплекса составит 14 га. Существующие на площадке здания компания реконструирует, а инженерные сети — меняет. В уже существующем 11-этажном корпусе с панорамным рестораном на верхнем этаже инженерные сети протянуты до 10 этажа, а в некоторых номерах уже сделана чистовая отделка. В ближайших планах — строительство нового 10-этажного корпуса с бассейном на крыше.

На этапе анонсирования проекта стоимость апартаментов в Баден-Баден Таватуй начиналась от 2 млн руб. Сейчас по мере его развития, растет и цена номеров. Однако у потенциальных инвесторов все еще есть возможность приобрести понравившиеся варианты с существенной выгодой. Желающих обладать апартаментами в Таватуе довольно много. Мы даже начали формировать лист ожидания, т.к. хотим удовлетворить все возникающие запросы клиентов, — продолжает Станислав Колчин.

Красивые и функциональные апартаменты сдаются «под ключ» и в «Баден-Баден Тургояк». Термальный комплекс расположится неподалеку от базы отдыха «Форелька» — здесь строится термальный курорт с отелем из трех корпусов, комлексом бань, саун и детскими зонами. Кстати, самый большой песчаный пляж на побережье озера Тургояк также находится на территории «Баден-Баден».

Проект закончат в 2026 г. Это значит, что пока апартаменты здесь продаются с большой выгодой.

Подробнее ознакомиться с планировками и стоимостью апартаментов на термальном курорте «Баден-Баден Тургояк» можно здесь.

Сотрудничество инвестора с управляющей компанией – это главный критерий пассивного дохода. Тогда собственнику не нужно заниматься операционной деятельностью: заселением гостей, бухгалтерией, прачечной и другими вопросами, связанными с управлением номера. Управляющая компания «Баден-Баден» берёт на себя все обязанности, связанные с управлением недвижимостью инвестора. Человек просто получает постоянный пассивный доход. Доходность составляет в районе 12-19% и выше с учетом капитализации недвижимости. Бизнес-процессы по сдаче гостиничных номеров в аренду полностью нами отработаны и оптимизированы, — резюмирует Станислав Колчин.

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