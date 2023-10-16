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Банк Уралсиб запустил переводы по Юнистрим в онлайн-банке

Банк Уралсиб запустил переводы по Юнистрим в онлайн-банке
Иллюстрация: freepik.com

Перевести деньги можно в Армению, Абхазию, Беларусь, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан и другие страны — в рублях или в валюте страны, куда отправляются средства.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Банк Уралсиб запустил в Уралсиб Онлайн (в интернет-банке и Мобильном приложении для Android) услугу по отправке переводов по системе Юнистрим. Отправить перевод по системе Юнистрим можно в Армению, Абхазию, Беларусь, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан и другие страны.

Для отправки перевода Юнистрим отправителю достаточно знать ФИО получателя и страну перевода. Перевести можно средства с рублевого счета, открытого в Банке Уралсиб. Выдача отправленного перевода может осуществляться в рублях или в валюте страны выплаты в соответствии с условиями и тарифами, размещенными на сайте Банка Уралсиб.

Также в конце ноября 2023 года Банк Уралсиб планирует запустить в Уралсиб Онлайн получение рублевых переводов Юнистрим, внесение изменений в ФИО получателя и возврат переводов Юнистрим, отправленных в личном кабинете Уралсиб Онлайн.

В настоящее время в Уралсиб Онлайн есть возможность отправить перевод по «номеру телефона» в Армению, Кыргызстан, Приднестровье, Таджикистан, Узбекистан и по «номеру карты» в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турцию. С актуальным списком стран получателей переводов можно ознакомиться в Уралсиб Онлайн.

С информацией о тарифах и условиях осуществления переводов Юнистрим можно ознакомиться на сайте Банка Уралсиб.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) 

Автор: Мария Смирнова
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