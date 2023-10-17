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Как согреться промозглой осенью. «Своя Компания» презентовала новое уютное меню

Как согреться промозглой осенью. «Своя Компания» презентовала новое уютное меню
Автор фото: Антон Баннов. Иллюстрация: «Своя Компания»

Теплые встречи с друзьями и вкусная еда — самый эффективный способ борьбы с осенней хандрой. Совместить оба пункта можно в сети мягких ресторанов «Своя Компания».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#РЕСТОРАНЫ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Дважды в год сеть ресторанов «Своя Компания» обновляет меню. Происходит это традиционно осенью и весной. Весеннее меню, как правило, более легкое — появляется много блюд с добавлением зелени и сезонных овощей. Осенние новинки более сытные, ведь для того чтобы согреться холодным уральским вечером, необходимо соответствующее кулинарное сопровождение.

И вот момент настал: «Своя Компания» презентовала обновленное меню, блюда которого будут радовать жителей Екатеринбурга в ближайшие холодные месяцы. Презентацию провел бренд-шеф сети Максим Соколов, а возможность продегустировать новинки выпала представителям региональных СМИ и блогерам.

Мы хотим дарить людям радость, яркие впечатления и уют. Новое осеннее меню полностью решает эту задачу. Блюда, предложенные на зиму, понятны и приятны уральцам. Так, например, куриная грудка в соусе из белых грибов с жареной картошкой из нового меню уже стала хитом в наших ресторанах. А чтобы уральцы не забывали о лете, мы добавили в меню ярких красок и свежих вкусов всесезонных овощей. Подсластить вечер помогут десерты. Шоколадный фондан с вытекающим шоколадом, долькой апельсина и ванильным мороженым и домашний брусничный пирог с легкой кислинкой, — отметил Максим Соколов.

Как согреться промозглой осенью. «Своя Компания» презентовала новое уютное меню 1

Осенне-зимнее предложение от «Своей Компании» — это порядка 70 новых блюд. Обновление коснулось всех разделов меню: закусок, салатов, горячих блюд, супов, пицц, роллов и десертов. При этом «хиты», которые радуют жителей Екатеринбурга уже не первый год и полюбились поклонникам сети, остались на своих местах.

Попробовали сами — теперь рекомендуем

Для гостей презентации Максим Соколов подготовил оригинальный дегустационный сет из новинок.

Как согреться промозглой осенью. «Своя Компания» презентовала новое уютное меню 2

Азиатские блюда были представлены спринг-роллом с камчатским крабом, спринг-роллом с овощами и соусом кунг-пао (представители «Своей Компании» сказали, что повторить этот соус невозможно, ведь его рецепт хранится в строжайшей тайне, прим.ред.) и онигири с копченым лососем.

Как согреться промозглой осенью. «Своя Компания» презентовала новое уютное меню 3

Кстати, онигири, или «ленивые суши», никогда прежде не фигурировали в строчках меню «Своей Компании». Есть их можно как с соевым соусом, так и без него, если хочется распробовать нежный вкус рыбы.

Как согреться промозглой осенью. «Своя Компания» презентовала новое уютное меню 4

Появление спринг-роллов в «Своей Компании» — это громкий камбэк. Ранее они уже фигурировали в меню и очень полюбились гостям. На зиму бренд-шеф Максим Соколов и его команда решили обновить наполнение этого блюда свежим камчатским крабом, который отлично гармонирует с рисом и овощами. Для тех, кто не дружит с морепродуктами, прекрасно подойдет свежий и сочный вегетарианский спринг-ролл, напоминающий о теплом уральском лете.

Пицца «Прованская» из дегустационного сета была как будто специально создана для дружеских посиделок. В ней несколько видов сыров, оливки и курица — и все это на тонком тесте, незаметном даже для тех, кто считает калории. Идеально для компании, где каждый имеет свои вкусовые предпочтения.

Как согреться промозглой осенью. «Своя Компания» презентовала новое уютное меню 5

Фирменный капрезе, предложенный командой Максима Соколова, покорил нас в самое сердце. Уральские томаты и местный сыр в сочетании с зеленым песто подарили уверенность в том, что за качественной и вкусной едой необязательно выезжать за пределы родного региона.

Как согреться промозглой осенью. «Своя Компания» презентовала новое уютное меню 6

На горячее гостям дегустации предложили сливочную пасту карамелле с рикоттой и креветками. То самое блюдо, которое точно согреет в промозглый осенний вечер: сытно, сливочно, оригинально, сбалансировано.

Как согреться промозглой осенью. «Своя Компания» презентовала новое уютное меню 7

И, конечно, не обошлось без десерта. Брусничный домашний пирог с чаем стал звонкой и вкусной кульминацией вечера. Над десертом потрудились на славу. Он получился не сильно сладким — приятную горчинку десерту придала брусника, терпкий вкус которой приятно оттенили взбитые сливки и сдержанное песочное тесто. 

Как согреться промозглой осенью. «Своя Компания» презентовала новое уютное меню 8

Закуски, супы и все-все-все

Конечно, блюда, представленные гостям дегустации, — лишь малая часть обновленного осенне-зимнего меню «Своей Компании». Начать знакомство с сезонными новинками лучше всего с закусок. Например, с брускетт из хрустящего свежего хлеба. Любители морепродуктов наверняка оценят брускетту с лососем или свежим камчатским крабом. Мясоеды — с благородным ростбифом. Про вегетарианцев в «Своей Компании» тоже не забыли и предлагают им начать вкусный вечер в ресторане с брускетты с грибной икрой на подушке из нежной рикотты.

Как согреться промозглой осенью. «Своя Компания» презентовала новое уютное меню 9

Мужские компании наверняка оценят сет закусок «Для Своих». В него входят острые куриные стрипсы, кальмар в кляре, пряный картофель по-деревенски и хрустящие чипсы из лаваша и бекона, чесночные гренки из ржаного хлеба и арахис. 

Отличным и звонким аккомпанементом к закускам станут «зимние» салаты, появившиеся в меню «Своей Компании», например, обновленный прованский салат с цыпленком. Теперь он подается с сочным окороком. Ощутить разливающееся по телу тепло от сытости поможет вернувшийся салат «Полянка» из ароматной копченой курицы, шампиньонов, творожной рикотты, мраморного сыра и грибной икры.

Придать застолью еще больше домашнего уюта поможет, наверное, самое зимнее блюдо — уральский холодец. Это настоящий праздник вкуса и текстуры. Насыщенный бульон приобретает особую пикантность благодаря ароматным специям и кусочкам двух видов мяса.

Как согреться промозглой осенью. «Своя Компания» презентовала новое уютное меню 10

В перечне паст тоже произошло обновление. Согревать гостей в зимние вечера будут паста лингвини с сочными томатами и паппарделле с креветками. А если хочется пасты с мясом, можно заказать ригатони с говядиной и густым соусом — тапенадой из оливок и маслин. Поклонники азиатских блюд тоже найдут себе кое-что по вкусу. Например, лапшу с говядиной, кусочками цукини и ярким болгарским перцем.

Как согреться промозглой осенью. «Своя Компания» презентовала новое уютное меню 11

Список никогда не теряющих популярности роллов также пополнился новыми наименованиями. Гости могут заказать, например, биг ролл с хрустящей креветкой темпура и огурцом или «Калифорнию» с камчатским крабом. Если хочется не просто рыбы, а много рыбы — делайте выбор в пользу опаленного шеф-ролла, сдобренного щедрой порцией лосося. Любителям горячих роллов предложат острую темпуру с говядиной или с лососем в сладко-соленом соусе терияки.

Как согреться промозглой осенью. «Своя Компания» презентовала новое уютное меню 12

Особая любовь гостей «Своей Компании» — согревающие супы.

В обновленном меню будет два новых крутых супа. Первый — чечевичный с копчеными свиными ребрами и нутом. Это одновременно и праздничное, и повседневное блюдо, которое точно согреет осенью и зимой. Во второй суп я, без лишней скромности, вложил душу. Речь идет про лагман. Он получился не традиционным, скорее, более европейским. Баранину в супе мы заменили на говядину, поэтому блюдо получилось не жирным, но наваристым и ароматным. Кроме того, я добавил в него свои любимые специи — бадьян, немного гвоздики и мускатный орех. Рекомендую попробовать, — рассказывает Максим Соколов.

Как согреться промозглой осенью. «Своя Компания» презентовала новое уютное меню 13

Осенне-зимнее меню порадует гостей и обилием рыбных блюд. Гостям принесут тающего во рту сибаса с золотистой корочкой, приготовленного по-провански. На гарнир — запеченный домашний картофель. Также можно заказать нежные котлеты из креветок, которые подаются с рисом и кунжутом. Не оставят равнодушными стейки из кальмара с легкой океанской солоноватостью и, конечно, из лосося, приготовленного с подчеркивающим его вкус травами.

Как согреться промозглой осенью. «Своя Компания» презентовала новое уютное меню 14

Отдельный раздел в меню «Своей Компании» посвящен тем, кто намеренно отказался от мяса. Для вегетарианцев Максим Соколов тоже приготовил новинку — стейк из кабачка. Его готовят на гриле и подают с пикантным тартаром из свежих овощей. Также можно заказать веганский шеф-бифштекс с томленой гречей.

И, конечно, какая дружеская теплая встреча обходится без звона бокалов? В обновленном меню представлено огромное разнообразие напитков: российских вин, авторских согревающих коктейлей, трендовых безалкогольных напитков. Один из таких — барби-шейк. Это настоящая сказка для сладкоежек и поклонников барбикора, сочетающая ванильное мороженое с сочной клубникой, сироп «Бабл Гам» и молоко.

Новое меню сочетает в себе разнообразие кухонь мира, чтобы каждый мог найти что-то по своему вкусу, отметил в финале встречи Максим Соколов.

Наше меню предлагает блюда с демократичными ценами, чтобы каждый мог позволить себе уютный ужин или вечер в компании. Приходите к нам и наслаждайтесь теплой атмосферой вместе с нами, — подчеркнул бренд-шеф.

Фото в тексте: Антон Баннов

Сайт: svoya-kompaniya.ru
TG: https://t.me/svoya_kompania
ВК: https://vk.com/sk_withlove

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Автор: Андрей Каяк
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