Как согреться промозглой осенью. «Своя Компания» презентовала новое уютное меню

Теплые встречи с друзьями и вкусная еда — самый эффективный способ борьбы с осенней хандрой. Совместить оба пункта можно в сети мягких ресторанов «Своя Компания».

Дважды в год сеть ресторанов «Своя Компания» обновляет меню. Происходит это традиционно осенью и весной. Весеннее меню, как правило, более легкое — появляется много блюд с добавлением зелени и сезонных овощей. Осенние новинки более сытные, ведь для того чтобы согреться холодным уральским вечером, необходимо соответствующее кулинарное сопровождение.

И вот момент настал: «Своя Компания» презентовала обновленное меню, блюда которого будут радовать жителей Екатеринбурга в ближайшие холодные месяцы. Презентацию провел бренд-шеф сети Максим Соколов, а возможность продегустировать новинки выпала представителям региональных СМИ и блогерам.

Мы хотим дарить людям радость, яркие впечатления и уют. Новое осеннее меню полностью решает эту задачу. Блюда, предложенные на зиму, понятны и приятны уральцам. Так, например, куриная грудка в соусе из белых грибов с жареной картошкой из нового меню уже стала хитом в наших ресторанах. А чтобы уральцы не забывали о лете, мы добавили в меню ярких красок и свежих вкусов всесезонных овощей. Подсластить вечер помогут десерты. Шоколадный фондан с вытекающим шоколадом, долькой апельсина и ванильным мороженым и домашний брусничный пирог с легкой кислинкой, — отметил Максим Соколов.

Осенне-зимнее предложение от «Своей Компании» — это порядка 70 новых блюд. Обновление коснулось всех разделов меню: закусок, салатов, горячих блюд, супов, пицц, роллов и десертов. При этом «хиты», которые радуют жителей Екатеринбурга уже не первый год и полюбились поклонникам сети, остались на своих местах.

Попробовали сами — теперь рекомендуем

Для гостей презентации Максим Соколов подготовил оригинальный дегустационный сет из новинок.

Азиатские блюда были представлены спринг-роллом с камчатским крабом, спринг-роллом с овощами и соусом кунг-пао (представители «Своей Компании» сказали, что повторить этот соус невозможно, ведь его рецепт хранится в строжайшей тайне, прим.ред.) и онигири с копченым лососем.

Кстати, онигири, или «ленивые суши», никогда прежде не фигурировали в строчках меню «Своей Компании». Есть их можно как с соевым соусом, так и без него, если хочется распробовать нежный вкус рыбы.

Появление спринг-роллов в «Своей Компании» — это громкий камбэк. Ранее они уже фигурировали в меню и очень полюбились гостям. На зиму бренд-шеф Максим Соколов и его команда решили обновить наполнение этого блюда свежим камчатским крабом, который отлично гармонирует с рисом и овощами. Для тех, кто не дружит с морепродуктами, прекрасно подойдет свежий и сочный вегетарианский спринг-ролл, напоминающий о теплом уральском лете.

Пицца «Прованская» из дегустационного сета была как будто специально создана для дружеских посиделок. В ней несколько видов сыров, оливки и курица — и все это на тонком тесте, незаметном даже для тех, кто считает калории. Идеально для компании, где каждый имеет свои вкусовые предпочтения.

Фирменный капрезе, предложенный командой Максима Соколова, покорил нас в самое сердце. Уральские томаты и местный сыр в сочетании с зеленым песто подарили уверенность в том, что за качественной и вкусной едой необязательно выезжать за пределы родного региона.

На горячее гостям дегустации предложили сливочную пасту карамелле с рикоттой и креветками. То самое блюдо, которое точно согреет в промозглый осенний вечер: сытно, сливочно, оригинально, сбалансировано.

И, конечно, не обошлось без десерта. Брусничный домашний пирог с чаем стал звонкой и вкусной кульминацией вечера. Над десертом потрудились на славу. Он получился не сильно сладким — приятную горчинку десерту придала брусника, терпкий вкус которой приятно оттенили взбитые сливки и сдержанное песочное тесто.

Закуски, супы и все-все-все

Конечно, блюда, представленные гостям дегустации, — лишь малая часть обновленного осенне-зимнего меню «Своей Компании». Начать знакомство с сезонными новинками лучше всего с закусок. Например, с брускетт из хрустящего свежего хлеба. Любители морепродуктов наверняка оценят брускетту с лососем или свежим камчатским крабом. Мясоеды — с благородным ростбифом. Про вегетарианцев в «Своей Компании» тоже не забыли и предлагают им начать вкусный вечер в ресторане с брускетты с грибной икрой на подушке из нежной рикотты.

Мужские компании наверняка оценят сет закусок «Для Своих». В него входят острые куриные стрипсы, кальмар в кляре, пряный картофель по-деревенски и хрустящие чипсы из лаваша и бекона, чесночные гренки из ржаного хлеба и арахис.

Отличным и звонким аккомпанементом к закускам станут «зимние» салаты, появившиеся в меню «Своей Компании», например, обновленный прованский салат с цыпленком. Теперь он подается с сочным окороком. Ощутить разливающееся по телу тепло от сытости поможет вернувшийся салат «Полянка» из ароматной копченой курицы, шампиньонов, творожной рикотты, мраморного сыра и грибной икры.

Придать застолью еще больше домашнего уюта поможет, наверное, самое зимнее блюдо — уральский холодец. Это настоящий праздник вкуса и текстуры. Насыщенный бульон приобретает особую пикантность благодаря ароматным специям и кусочкам двух видов мяса.

В перечне паст тоже произошло обновление. Согревать гостей в зимние вечера будут паста лингвини с сочными томатами и паппарделле с креветками. А если хочется пасты с мясом, можно заказать ригатони с говядиной и густым соусом — тапенадой из оливок и маслин. Поклонники азиатских блюд тоже найдут себе кое-что по вкусу. Например, лапшу с говядиной, кусочками цукини и ярким болгарским перцем.

Список никогда не теряющих популярности роллов также пополнился новыми наименованиями. Гости могут заказать, например, биг ролл с хрустящей креветкой темпура и огурцом или «Калифорнию» с камчатским крабом. Если хочется не просто рыбы, а много рыбы — делайте выбор в пользу опаленного шеф-ролла, сдобренного щедрой порцией лосося. Любителям горячих роллов предложат острую темпуру с говядиной или с лососем в сладко-соленом соусе терияки.

Особая любовь гостей «Своей Компании» — согревающие супы.

В обновленном меню будет два новых крутых супа. Первый — чечевичный с копчеными свиными ребрами и нутом. Это одновременно и праздничное, и повседневное блюдо, которое точно согреет осенью и зимой. Во второй суп я, без лишней скромности, вложил душу. Речь идет про лагман. Он получился не традиционным, скорее, более европейским. Баранину в супе мы заменили на говядину, поэтому блюдо получилось не жирным, но наваристым и ароматным. Кроме того, я добавил в него свои любимые специи — бадьян, немного гвоздики и мускатный орех. Рекомендую попробовать, — рассказывает Максим Соколов.

Осенне-зимнее меню порадует гостей и обилием рыбных блюд. Гостям принесут тающего во рту сибаса с золотистой корочкой, приготовленного по-провански. На гарнир — запеченный домашний картофель. Также можно заказать нежные котлеты из креветок, которые подаются с рисом и кунжутом. Не оставят равнодушными стейки из кальмара с легкой океанской солоноватостью и, конечно, из лосося, приготовленного с подчеркивающим его вкус травами.

Отдельный раздел в меню «Своей Компании» посвящен тем, кто намеренно отказался от мяса. Для вегетарианцев Максим Соколов тоже приготовил новинку — стейк из кабачка. Его готовят на гриле и подают с пикантным тартаром из свежих овощей. Также можно заказать веганский шеф-бифштекс с томленой гречей.

И, конечно, какая дружеская теплая встреча обходится без звона бокалов? В обновленном меню представлено огромное разнообразие напитков: российских вин, авторских согревающих коктейлей, трендовых безалкогольных напитков. Один из таких — барби-шейк. Это настоящая сказка для сладкоежек и поклонников барбикора, сочетающая ванильное мороженое с сочной клубникой, сироп «Бабл Гам» и молоко.

Новое меню сочетает в себе разнообразие кухонь мира, чтобы каждый мог найти что-то по своему вкусу, отметил в финале встречи Максим Соколов.

Наше меню предлагает блюда с демократичными ценами, чтобы каждый мог позволить себе уютный ужин или вечер в компании. Приходите к нам и наслаждайтесь теплой атмосферой вместе с нами, — подчеркнул бренд-шеф.

Фото в тексте: Антон Баннов

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