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Уральский приборостроительный завод разрабатывает новую линейку ИВЛ

Уральский приборостроительный завод разрабатывает новую линейку ИВЛ
Иллюстрация: freepik.com

Аппараты линейки «Авента» производства завода сейчас представлены на Форуме анестезиологов и реаниматологов России 2023 в Санкт-Петербурге.

#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Уральский приборостроительный завод представил на Форуме анестезиологов и реаниматологов России 2023, проходящем в Санкт-Петербурге, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВИЛ) линейки «Авента». Напомним, Уральский приборостроительный завод в период пандемии коронавируса произвел 15 000 аппаратов ИВЛ, практически все ведущие учреждения здравоохранения России были оснащены аппаратами УПЗ для лечения осложнений коронавирусной инфекции, также аппараты поставляли в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Беларусь.

Кроме уже использующихся в больницах аппаратов ИВЛ производства УПЗ, специалисты предприятия разрабатывают новую линейку оборудования ИВЛ: «Мобивент», «Мобивент ОКСИ», «Мобивент АРМ», «Мобивент НЕО» и «Мобивент МАКСИ». Завод уже сделал первые опытные образцы нового универсального «Мобивента», в разработке интерфейса программного обеспечения которого участвовала команда врачей-реаниматологов, — рассказал генеральный директор завода Юрий Валутов.

Как отметили в пресс-службе компании, УПЗ принимает участие в форуме уже в десятый раз. Аппараты искусственной вентиляции легких создают в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Ранее, напомним, стало известно, что Уральский приборостроительный завод разработал аппарат ИВЛ для пациентов от 2 до 300 кг. Аппарат оснащен поворотным дисплеем и новым графическим интерфейсом, программное обеспечение к которому разрабатывалось совместно с командой врачей-реабилитологов. 

Как ранее писал DK.RU, 9 и 12 мая 2020 г. в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошли возгорания аппаратов, в результате двух ЧП погибли шесть человек. После этого завод отозвал свои аппараты из российских больниц. Устройства ИВЛ прошли дополнительные тестирования. Однако, как рассказывал DK.RU, специалисты КРЭТ, которые провели исследования, не нашли неисправностей в аппаратах. На сегодняшний день регистрационное удостоверение на «Авента-М» действуют, поставки в больницы продолжаются. 

Автор: Александра Клименко
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