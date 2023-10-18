«В Китае культ еды. Каждый прием пищи — праздник». Как Россия переживает китайский бум

На фоне развития экономических отношений с Китаем растет интерес к культуре и кухне КНР. Китайская кухня включает пять вкусов, доступных человеку: горький, соленый, кислый, сладкий и белковый умами.

Товарооборот между Россией и Китаем в январе-августе 2023 г. вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $155,1 млрд.

Курс на восток

Значительно за последний год выросли поставки легковых автомобилей из Китая. За полгода китайские производители ввезли в Россию автомобилей на $1 млрд. Лидерами продаж среди новых авто на российском рынке на протяжении последнего года неизменно остаются Chery, Haval, Geely и Changan.

Китайские смартфоны по продажам в штуках давно обошли Apple и Samsung. 32% российского рынка занимает бренд Xiaomi, далее идут Tecno и Infinix.

Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на седьмом Российско-китайском ЭКСПО, который традиционно проходил в Екатеринбурге, говорил:

Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество развивается очень бурно. Сотрудничество между двумя странами на уровне Уральского федерального округа тоже продолжает укрепляться. Китай много лет является крупнейшим торговым партнером УрФО и Екатеринбурга. С прошлого года большая работа проводится нашим генконсульством по восстановлению контактов уральских компаний с китайскими.

В правительстве Свердловской области напоминают, что с 2018 г. Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров региона. Основу импорта Свердловской области в Китай составляют машиностроительная продукция и электрическое оборудование. Также Средний Урал поставляет в Китай металлы, изделия из них и большой объем сельскохозяйственной продукции.

На фоне укрепления деловых отношений развивается и культурный обмен. В апреле 2023 г. в Екатеринбурге открылся китайский культурно-языковой центр «ЦзиШи». Там можно учить китайский язык, познакомиться с тонкостями китайской чайной церемонии, китайской каллиграфии, посмотреть образцы китайских доспехов и холодного оружия.

Каков Китай на вкус?

Но проще всего понять национальную культуру можно через кухню, которая отражает ценности народов на повседневном уровне. Еще пять-десять лет назад китайские рестораны для Екатеринбурга были андеграундной историей: в городе была настоящая китайская кухня, но располагались заведения в малоизвестных местах, например, на Сортировке, и работали «для своих», то есть для китайцев, которые приехали работать и учиться в Екатеринбург.

Сегодня по запросу «китайская кухня» 2ГИС выдает больше 40 заведений в Екатеринбурге, среди них есть как рестораны, так и небольшие кафе и закусочные.

Одно из последних открытий — закусочная «Джеки», проект запустил создатель сети ресторанов «Креветки и Бургеры», «Пумпула» и «Морская,10» ресторатор Андрей Максимов. Шефом заведения стал Цуй Лидун из китайской провинции Циньхуандао, его задачей было поставить в Екатеринбурге настоящие китайские блюда, какие можно было бы попробовать в закусочных Гонконга.

Бистро или закусочная — самый понятный и популярный формат заведения в Китае. В стране проживает более 1,4 млрд человек, китайцы много работают, не готовят дома и привыкли вкусно и сытно питаться в закусочных. Именно поэтому для «Джеки» выбрали формат закусочной.

Сейчас в городе есть разные форматы китайских заведений, рестораны, бистро и закусочные, где каждый может открыть для себя вкусы Китая. Но нужно помнить, если вы заходите в ресторан или кафе китайской кухни, а там в меню есть роллы, то это, конечно, никакого отношения к Китаю не имеет. Это просто азиатское заведение. Попробовать Китай на вкус, познакомиться с культурой там не получится, — рассказывают создатели «Джеки».

Шеф-повара объясняют популярность китайской кухни по всему миру тем, что она одна из самых наполненных, в ней присутствуют все пять вкусов, которые доступны человеку: горький, соленый, кислый, сладкий и высокобелковый вкус умами, который еще называют «приятный вкус».

Говорят, что если поехать в Китай, путешествовать по провинциям, то всей жизни не хватит, чтобы попробовать все блюда, которые там готовят. Русский шеф-повар «Джеки» Алексей Павленко рассказывает:

— На юге Китая используют больше специй, там более острые блюда. А на севере, наоборот, повара сдержанны в специях, но еда там более плотная, жирная, сытная.

Самыми популярными блюдами китайской кухни являются курица кунг пао, дан-даны — так раньше называли корзины, в одной из которых подавали лапшу, а в другой соус. Сегодня это самый популярный в мире суп. Очень популярен тофу, в Китае из него готовят блюдо «мапу-тофу», что дословно переводится как «рябая старуха». Еще одно популярное блюдо китайской кухни — свинина го бао жоу в кисло-сладком соусе. Кроме того, в Китае очень интересные напитки, например, зеленый чай с сырной пеной, незабываемый вкус.

И, конечно, в Китае большие порции. Когда китайский шеф только ставил кухню в «Джеки» и шла отработка блюд, порции были огромные, рассчитанные на четверых человек минимум.

Суп по-ланьчжоуски. Пряный и слабоострый китайский суп с лапшой на наваристом бульоне

Дело в том, что в Китае редко человек приходит есть один, чаще они собираются компанией и идут на обед: заказывают несколько блюд, их приносят на общий стол и каждый понемногу берет в свою тарелку. Мы так едим по праздникам, а китайцы всегда, для них каждый прием пищи — праздник, это тот самый культ еды. Даже когда китайцы здороваются, то в первую очередь они спрашивают друг у друга не «Как дела?», а «Ел ли ты сегодня?».

Китайское блюдо дан-дан появилось в провинции Сычуань

Алексей подтверждает, что китайцы едят очень много специй. Например, в «Джеки» готовят суп с тушеной курицей в кока-коле, в который добавляется почти 30 разных специй, все привозят напрямую из Китая. А еще китайцы очень любят острое, в «Джеки» есть специальная смесь перцев хого, которая добавит огня любому блюду.

При знакомстве с китайской кухней нужно понимать, насколько вы готовы к экспериментам. Если хочется только начать знакомство, то можно начать с лапши дан-дан с курицей, с супа по-ланчьжоуски, с салата из битых огурцов. Если готовы к острым вкусам, то нужно пробовать курицу кунг пао, курицу по-сычуаньски, мапу тофу, жареное молоко, свиные уши, маринованный бамбук, — рекомендует Алексей.

Изначально в «Джеки» выдвигали завышенные требования к кухне, там следили за тем, чтобы в меню не появились блюда, которые точно будут покупать, но которые не являются по-настоящему китайскими:

Пусть лучше кухня будет более неожиданной, яркой, специфической, аутентичной, чем пресной и знакомой. Мы думаем, что нам удалось справиться с задачей, потому что китайских гостей всегда в бистро много. Китайская кухня точно никого не оставит равнодушным, она может или очень сильно понравиться, или, напротив, не понравиться совсем, — говорят создатели.

Сейчас в планах основателей «Джеки» расширять присутствие на рынке, кроме того, закусочная запустила доставку китайских блюд, так что для того чтобы попробовать Китай на вкус, необязательно ехать в закусочную. При этом побывать в бистро стоит, поскольку интерьеры позволяют еще полнее прочувствовать культурный код Китая.

Реклама. ООО «БУРГЕРЫ И КРЫЛЬЯ»