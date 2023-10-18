«Ребята хотят игрушку здесь и сейчас». Как новая франшиза продает счастье детям

Несколько лет назад в стране появились первые вендинговые аппараты по продаже трендовых детских игрушек «Папа, ну купи». Сегодня в сети более 100 партнеров в 50 городах России.

Основатель франшизы Кирилл Ладода и сам долгое время занимался вендинговым бизнесом. Сначала купил сеть кофейных аппаратов самообслуживания, но быстро понял, что подобное решение не выдерживает конкуренции за кофеманов: чтобы заработать 50 тыс. руб. в месяц, необходимо было продавать от 40 стаканов в день, что практически нереально. После неудачного эксперимента Кирилл продал все кофейные аппараты и зашел в новую, набирающую популярность нишу — микромаркеты еды. Но и этот вариант показал низкую маржинальность из-за большого количества просрочки.

На этом эксперименты Кирилла не закончились. Он нашел нишу, в которой а) есть деньги; б) точка безубыточности достигается буквально с нескольких продаж. Речь идет о вендинговых аппаратах, в которых продаются популярные детские игрушки. Сегодня он и партнеры растущей сети получают хороший пассивный доход на аппаратах «Папа, ну купи».

В интервью для DK.RU Кирилл Ладода рассказал подробнее о своей франшизе и о том, почему дарить детям счастье — это не только приятно, но и выгодно.

Кирилл, давайте начнем разговор с актуальности вашего проекта. Франшиза «Папа, ну купи» предлагает жителям мегаполисов приобретать популярные «инстаграмные*» игрушки для детей в вендинговых аппаратах. Почему эта идея должна «зайти» горожанам?

— Во-первых, бизнес-модель уже проверена и отработана. Если бы аппараты не пользовались популярностью, наша сеть не росла бы так быстро. На текущий момент аппараты «Папа, ну купи» присутствуют уже в 50 различных городах, а франшизу приобрели более 100 партнеров.

Во-вторых, в бизнес-модели учтены особенности детской психологии. Когда ребенок видит игрушку, он хочет ее здесь и сейчас, а не потом. Тем более если она уже попала к нему в руки. Родители, в свою очередь, стремятся сделать своих детей счастливыми, поэтому игрушки, конечно, покупают. Ну, и третий момент: родители примерно ориентируются в стоимости тех или иных игрушек. И когда они видят, что ценник товара в «Папа, ну купи» не сильно отличается от ценника на маркетплейсе, они легче соглашаются на покупку здесь и сейчас, без длительного ожидания.



Ценник на игрушки в вендинговом автомате не слишком отличается от ценника в супермаркете

Наверное, каждый из нас знаком с вендинговыми автоматами, где надо при помощи специальных «хваталок» вытаскивать игрушки. В подобных аппаратах, которые до сих пор пользуются популярностью, хорошо реализован элемент геймификации. У вас такого нет, в чем тогда «фишка» «Папа, ну купи»?

— Давайте порассуждаем: будет ли ребенок счастлив, если с третьего, четвертого, пятого раза он так и не сможет достать игрушку, которую хочет? Вряд ли. Все эти «хваталки» — по сути лохотрон. Игрушку удается вытащить один раз на сто попыток.

Наши автоматы работают по другой схеме. Ребенок видит понравившийся товар, родители прикладывают карту к автомату, разблокируют его, ребенок берет в руки игрушку. Все — дальше он не хочет с ней расставаться и он уже счастлив. Родители оплачивают покупку и идут всей семьей по своим делам с довольным ребенком.

Уточню: как при такой схеме работы вы гарантируете безопасность своим франчайзи? Можно просто взять игрушку и уйти с ней, не заплатив.

— В теории, конечно, можно. Но наши покупатели — взрослые, семейные осознанные люди, так что с кражами из автоматов мы сталкиваемся очень редко. Кроме того, вендинги оборудованы камерами, что хоть и не гарантирует 100% безопасности, но все равно на нее работает. Еще один момент: перед тем как открыть автомат, клиент прикладывает к нему свою банковскую карту, с которой считываются реквизиты. Так что найти ее владельца через банк несложно. Ну, а если мы понимаем, что партнер ставит автомат в месте скопления подростков, мы просто предоставляем ему вендинг с предоплатой. Так что возможности кражи в нашем случае сведены к минимуму.

Давайте поговорим о деньгах. Во сколько партнеру обойдется запуск франшизы «Папа, ну купи» и какие сопутствующие расходы его ожидают?

— Франчайзи платит паушальный взнос в размере 329 тыс. руб. За эти деньги ему предоставляется красочно оформленный аппарат с видеокамерой. Закупка игрушек и оплата аренды — обязанность франчайзи. Но, как правило, эти расходы невелики.

Игрушки мы закупаем по оптовым ценам и отправляем партнерам. Для установки аппарата необходим 1 кв. м площади. В пересчете на деньги это от 3 до 12 тыс. руб. ежемесячно (зависит от города и локации). В общей сложности первоначальные затраты франчайзи укладываются в сумму 350 тыс. руб. за один автомат. Плюсом ко всему мы можем предоставить партнеру беспроцентную рассрочку сроком на 12-18 месяцев.

Если франчайзи видит для себя риски при открытии магазина, мы можем заключить договор с гарантией окупаемости. Это значит, если у него не получится окупить вложенные средства в течение 12 месяцев, то мы обязуемся вернуть деньги.

Гарантия окупаемости — дополнительная опция. С ней франшиза стоит 529 тыс. руб. Предприниматели, к счастью, умеют хорошо считать и понимают: на эти деньги проще купить два автомата и зарабатывать больше. Кстати, именно сети из двух-трех автоматов показывают наилучшую доходность и окупаемость.

Для тех, кто планирует сразу приобрести сеть, у нас тоже разработаны спецусловия. Так, покупка пяти вендингов «Папа, ну купи» дает франчайзи статус золотого партнера и скидку на сами автоматы и закупку игрушек в размере 30%. «Серебряный» статус дается при покупке трех автоматов. Партнеру также предлагается скидка на аппараты и игрушки.

А как насчет окупаемости и выручки партнеров?

— В среднем выручка с трех точек «Папа, ну купи» составляет 150 тыс. руб. ежемесячно. Окупаемость проекта — примерно 8 месяцев. Повторю еще раз: у нас прекрасно просчитана бизнес-модель. Точка безубыточности достигается одной проданной игрушкой в день. Но, как показывает практика, каждый день через автомат люди приобретают по 5-6 игрушек. Средний чек одного товара в автомате — 900 руб.

Даже одна проданная игрушка в день гарантирует безубыточность автомата

Кстати, как вы выбираете игрушки для автоматов?

— Мы следим за трендовыми игрушками, которые пользуются популярностью в различных социальных сетях, закупаем, проверяем, насколько они хорошо продаются, и предлагаем нашим партнерам.

Конечно, в разных регионах разная мода. Например, в больших городах сейчас особой любовью пользуются анимэшные игрушки. Есть и нестареющая классика, например, «гусь-обнимусь» или «кот-батон», которых любят все дети от Магадана до Екатеринбурга.



Игрушки в стиле анимэ пользуются особой популярностью у детей

Несколько лет назад в стране появились первые вендинговые аппараты по продаже трендовых детских игрушек «Папа, ну купи». Сегодня в сети более 100 партнеров в 50 городах.

В Екатеринбурге тоже есть партнеры сети «Папа, ну купи»?

— На днях франчайзи приобрел аппарат и поставил его в одной из детских зон ТРЦ «Гринвич».

К слову о локациях. Помогаете ли вы своим партнерам в поиске нужной точки для установки автомата?

— Конечно. У нас есть целый отдел, который занимается поиском удачных локаций. Мы уже знаем особенности разных городов: в одних лучше и быстрее окупаются автоматы, установленные в игровых детских комнатах, в других — в супермаркетах или кинотеатрах. Мы заручились поддержкой многих российских компаний и готовы предоставлять потенциальным франчайзи особые условия аренды на этих площадях. Наша обязанность перед партнером — сделать все, чтобы он начал как можно скорее окупать затраты.

Скажу больше: у нас есть целый отдел заботы — за каждым франчайзи закреплен персональный менеджер, который помогает разобраться во всех возникших вопросах. Кроме того, на этапе запуска проекта мы проводим обучение для партнера, а после предоставляем инструменты, с помощью которых можно отслеживать свои продажи.



Все франчайзи получают помощь в подборе удачной локации для размещения автоматов

Кирилл, в чем преимущества вендингового автомата перед обычным островком с игрушками в ТРЦ?

— Самое главное преимущество — экономия. Партнеру не надо набирать персонал и арендовать много места. Кроме того, островки, как правило, не бросаются в глаза, дети спокойно проходят мимо них. Наши же автоматы изготовлены в ярко-розовом цвете. Его просто невозможно не заметить.

Что бы вы сказали скептикам, которые не верят в успех франшиз?

— Скептики… Скептики обычно сомневаются не в продукте, а в себе. Наша же франшиза успешно растет и развивается. И мы уверены, в ближайшем будущем в каждом городе России будет присутствовать сеть магазинов «Папа, ну купи».

Реклама. ИП Ладода Кирилл Андреевич ИНН 434566034302

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