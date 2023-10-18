В Свердловской области открылся крупнейший дилерский центр Foton Motor

Гости вечера c удовольствием протестировали седельный тягач Foton Auman и посмотрели на уличной экспозиции более 20 единиц тягачей, 20 единиц среднетоннажной техники и более 50 пикапов.

13 октября 2023 г. на территории ГРУЗОМОЛЛ г. Березовский состоялось праздничное открытие дилерского центра FOTON&ГРУЗОМОЛЛ. Праздник посетило более 130 человек.

На праздник в честь открытия дилерского цента пришли не менее 130 человек

С неподдельным интересом приглашенные наблюдали за ФОТОНстической программой с участием шоу-балета и иллюзиониста Александра Плотникова, генеральным спонсором которого стал официальный провайдер программы Фотон Финанс — компания Росбанк Лизинг.

В этот день все присутствующие стали свидетелем фееричного старта продаж пикапов Foton Tunland G7 в Свердловской области, а также приняли участие в розыгрыше сертификата на 500 тыс. руб.

Счастливый обладатель сертификата на 500 тыс. руб.

На торжественной церемонии открытия дилерского центра Foton Motor в Березовском присутствовали почетные гости — первый заместитель главы администрации Березовского городского округа Александр Коргуль, а также официальные представители дистрибуции в числе которых: первый заместитель генерального директора ООО «Фотон Мотор» Эрик Чжан Байцан, заместитель генерального директора ООО «Фотон Мотор» Роман Рыжиков, директор ГРУЗОМОЛЛ Евгений Дмитриев.

Мы считаем уральский регион ключевым в нашем портфеле, у нас большие надежды и большие планы на Екатеринбург. Компания Фотон Мотор и ГРУЗОМОЛЛ имеют амбициозные совместные планы развития. Российский рынок претерпел глобальные изменения, и в этих условиях очень важно поддерживать клиентов, со своей стороны мы готовы брать на себя эту ответственность, — сказал Эрик Чжан Байцан.

Торжественное перерезание красной ленточки в честь открытия дилерского центра

Директор ГРУЗОМОЛЛ Евгений Дмитриев добавил, что компания много лет является официальным дилером Foton Motor, продает и обслуживает автомобили Foton, а на фоне больших совместных успехов последних полутора лет было принято решение открыть большой и современный дилерский центр в Свердловской области:

У нас полный цикл обслуживания — от продажи, технического и гарантийного обслуживания и заказа запчастей до обратного выкупа автомобилей по системе трейд-ин. В планах у нас занять значительную долю рынка в Свердловской области в каждом сегменте, где представлены автомобили Foton.

По словам Евгения Дмитриева, сегодня в наличии более 20 единиц тягачей, около 20 единиц среднетоннажной техники и более 50 пикапов:

В дилерском центре представлен тягач Foton Auman ESTA с колесной формулой 4х2. Линейка коммерческих автомобилей средней тоннажности грузоподъемностью от 8 до 12 тонн, а также новая модель пикап Tunland. В ближайшие месяцы модельный ряд пополнится моделями Foton S35 — это грузовик категории В грузоподъемностью 3,5 тонны, также ждем цельнометаллический грузовой фургон полной массой 3,5 тонны. В 2024 г. ожидаем рестайлинг тягачей, новинку — современный тягач Foton Galaxy, а также самосвалы с колесной формулой 6х4 и 8х4, — добавил Евгений Дмитриев.

Первый заместитель главы администрации Березовского городского округа Александр Коргуль назвал открытие дилерского центра Foton Motor знаменательным событием:

Это яркое событие в жизни нашего региона, это значимое событие для группы компаний ГРУЗОМОЛЛ. Фактически это перерождение. С сегодняшнего дня, с появлением полноценного дилерского центра с автомобилями грузового сегмента, можно смело говорить, что мы превратились в уральскую автостолицу, — отметил он.

В день официального открытия нового дилерского центра ГРУЗОМОЛЛ передал первому покупателю пикап Foton Tunland G7, им стал депутат собрания депутатов Златоустовского городского округа Жилин Вячеслав Анатольевич.



Во время иллюзионного шоу новенький пикап появился в центре зала фактически из воздуха

Добавим, что, по данным агентства «Автостат», в августе этого года грузовики Foton вошли в ТОП-5 по продажам в России. Так, Foton Aumark на шасси серии S (S085, S100, S120) завоевал доверие покупателей благодаря надежным двигателям линейки Cummins 3.8. Эти машины небольших габаритов с хорошей грузоподъемностью подходят для перевозок в условиях города или по трассе.

Седельный тягач Auman EST A c 12-литровым 470-сильным мотором и адаптивной автоматической коробкой ZF Traxon считается отличным вариантом для региональных грузоперевозчиков. В сегменте легкого коммерческого транспорта Foton наиболее востребован пикап Tunland G7.

Компания ГРУЗОМОЛЛ более 20 лет занимается продажей грузовой техники, запасных частей и сервисным обслуживанием в регионе. В портфель брендов компании входят такие марки грузовых автомобилей как FAW, JAC, Dongfeng и Foton.

Технический центр ГРУЗОМОЛЛ является официальной сертифицированной станцией по обслуживанию грузовых авто и продаже оригинальных запчастей Foton в Екатеринбурге и Свердловской области.

Foton Motor основан в 1996 г. и является одним из крупнейших автопроизводителей Китая. Бренд имеет самую широкую линейку типов и моделей коммерческих автомобилей, включая средне- и крупноразмерные грузовики, пикапы, фургоны и автобусы.

FOTON&ГРУЗОМОЛЛ

Адрес: г.Березовский, ул.Березовский тракт 9Б

Подробности по тел: 8(343)380-80-66

https://www.gruzomall.ru

https://foton.gruzomall.ru

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