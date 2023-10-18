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В Свердловской области открылся крупнейший дилерский центр Foton Motor

В Свердловской области открылся крупнейший дилерский центр Foton Motor
Иллюстрация: ГРУЗОМОЛЛ

Гости вечера c удовольствием протестировали седельный тягач Foton Auman и посмотрели на уличной экспозиции более 20 единиц тягачей, 20 единиц среднетоннажной техники и более 50 пикапов.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

13 октября 2023 г. на территории ГРУЗОМОЛЛ г. Березовский состоялось праздничное открытие дилерского центра FOTON&ГРУЗОМОЛЛ. Праздник посетило более 130 человек.

В Свердловской области открылся крупнейший дилерский центр Foton Motor 1На праздник в честь открытия дилерского цента пришли не менее 130 человек

С неподдельным интересом приглашенные наблюдали за ФОТОНстической программой с участием шоу-балета и иллюзиониста Александра Плотникова, генеральным спонсором которого стал официальный провайдер программы Фотон Финанс — компания Росбанк Лизинг.  

В Свердловской области открылся крупнейший дилерский центр Foton Motor 2

В этот день все присутствующие стали свидетелем фееричного старта продаж пикапов Foton Tunland G7 в Свердловской области, а также приняли участие в розыгрыше сертификата на 500 тыс. руб.  

В Свердловской области открылся крупнейший дилерский центр Foton Motor 3Счастливый обладатель сертификата на 500 тыс. руб.

На торжественной церемонии открытия дилерского центра Foton Motor в Березовском присутствовали почетные гости — первый заместитель главы администрации Березовского городского округа Александр Коргуль, а также официальные представители дистрибуции в числе которых: первый заместитель генерального директора ООО «Фотон Мотор» Эрик Чжан Байцан, заместитель генерального директора ООО «Фотон Мотор» Роман Рыжиков, директор ГРУЗОМОЛЛ Евгений Дмитриев.

Мы считаем уральский регион ключевым в нашем портфеле, у нас большие надежды и большие планы на Екатеринбург. Компания Фотон Мотор и ГРУЗОМОЛЛ имеют амбициозные совместные планы развития. Российский рынок претерпел глобальные изменения, и в этих условиях очень важно поддерживать клиентов, со своей стороны мы готовы брать на себя эту ответственность, — сказал Эрик Чжан Байцан.  

В Свердловской области открылся крупнейший дилерский центр Foton Motor 4Торжественное перерезание красной ленточки в честь открытия дилерского центра

Директор ГРУЗОМОЛЛ Евгений Дмитриев добавил, что компания много лет является официальным дилером Foton Motor, продает и обслуживает автомобили Foton, а на фоне больших совместных успехов последних полутора лет было принято решение открыть большой и современный дилерский центр в Свердловской области:  

У нас полный цикл обслуживания — от продажи, технического и гарантийного обслуживания и заказа запчастей до обратного выкупа автомобилей по системе трейд-ин. В планах у нас занять значительную долю рынка в Свердловской области в каждом сегменте, где представлены автомобили Foton.

По словам Евгения Дмитриева, сегодня в наличии более 20 единиц тягачей, около 20 единиц среднетоннажной техники и более 50 пикапов:  

В дилерском центре представлен тягач Foton Auman ESTA с колесной формулой 4х2. Линейка коммерческих автомобилей средней тоннажности грузоподъемностью от 8 до 12 тонн, а  также новая модель пикап Tunland. В ближайшие месяцы модельный ряд пополнится моделями Foton S35 — это грузовик категории В грузоподъемностью 3,5 тонны, также ждем цельнометаллический грузовой фургон полной массой 3,5 тонны. В 2024 г. ожидаем рестайлинг тягачей, новинку — современный тягач Foton Galaxy, а также самосвалы с колесной формулой 6х4 и 8х4, — добавил Евгений Дмитриев.

В Свердловской области открылся крупнейший дилерский центр Foton Motor 5

Первый заместитель главы администрации Березовского городского округа Александр Коргуль назвал открытие дилерского центра Foton Motor знаменательным событием:  

Это яркое событие в жизни нашего региона, это значимое событие для группы компаний ГРУЗОМОЛЛ. Фактически это перерождение. С сегодняшнего дня, с появлением полноценного дилерского центра с автомобилями грузового сегмента, можно смело говорить, что мы превратились в уральскую автостолицу, — отметил он.

В день официального открытия нового дилерского центра ГРУЗОМОЛЛ передал первому покупателю пикап Foton Tunland G7, им стал депутат собрания депутатов Златоустовского городского округа Жилин Вячеслав Анатольевич.

В Свердловской области открылся крупнейший дилерский центр Foton Motor 6
Во время иллюзионного шоу новенький пикап появился в центре зала фактически из воздуха

Добавим, что, по данным агентства «Автостат», в августе этого года грузовики Foton вошли в ТОП-5 по продажам в России. Так, Foton Aumark на шасси серии S (S085, S100, S120) завоевал доверие покупателей благодаря надежным двигателям линейки Cummins 3.8. Эти машины небольших габаритов с хорошей грузоподъемностью подходят для перевозок в условиях города или по трассе. 

Седельный тягач Auman EST A c 12-литровым 470-сильным мотором и адаптивной автоматической коробкой ZF Traxon считается отличным вариантом для региональных грузоперевозчиков. В сегменте легкого коммерческого транспорта Foton наиболее востребован пикап Tunland G7.

В Свердловской области открылся крупнейший дилерский центр Foton Motor 7

Компания ГРУЗОМОЛЛ более 20 лет занимается продажей грузовой техники, запасных частей и сервисным обслуживанием в регионе. В портфель брендов компании входят такие марки грузовых автомобилей как FAW, JAC, Dongfeng и Foton.  

Технический центр ГРУЗОМОЛЛ является официальной сертифицированной станцией по обслуживанию грузовых авто и продаже оригинальных запчастей Foton в Екатеринбурге и Свердловской области.

Foton Motor основан в 1996 г. и является одним из крупнейших автопроизводителей Китая. Бренд имеет самую широкую линейку типов и моделей коммерческих автомобилей, включая средне- и крупноразмерные грузовики, пикапы, фургоны и автобусы.  

В Свердловской области открылся крупнейший дилерский центр Foton Motor 8  FOTON&ГРУЗОМОЛЛ 
  Адрес: г.Березовский, ул.Березовский тракт 9Б
  Подробности по тел: 8(343)380-80-66
  https://www.gruzomall.ru
  https://foton.gruzomall.ru

 

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Автор: Екатерина Тарханова
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