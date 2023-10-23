Юрий Моисеенко: «Шарташ как поток». Какие возможности он дает развитию каждого

Юрий Моисеенко, генеральный директор группы компаний PROSPECT GROUP, поделился с DK.RU мыслями о том, что же такое жизнь в потоке, и как организовать ее для себя в условиях городских будней.

Юрий Моисеенко:

— Звучит несколько странно, не правда ли? Шарташ — это озеро, то есть стоячий водоем, никуда оно не течет, стоит на месте уже около 340 млн лет.

Так почему же поток? Дело в том, что сейчас я читаю книгу «Поток: психология оптимального переживания» Михая Чиксентмихайи. «Состояние потока» — это когда ты настолько увлечен происходящим, что думать о чем-либо еще нет никакой возможности. Речь идет, разумеется, о позитивных действиях, например, участие в спортивных играх, хотя ярым болельщикам хватает и просто наблюдения за игрой, чтобы погрузиться в нее полностью. Очень широкий спектр видов деятельности может приводить к такому состоянию.

Ярче всего это проявляется у ребенка, целиком поглощенного игрой. Ничего другого для него в этот момент не существует, его просто невозможно оторвать… он испытывает радость от процесса.

Это, собственно, проверочное действие — в состоянии потока человек испытывает радость, даже если приходится прилагать усилия.

Я, например, люблю ездить на велосипеде по пересеченной местности. Это требует полной концентрации, а иначе просто грохнешься. Но — странное дело — проехав трассу близко к пределу возможностей, даже изрядно устав, испытываешь радость. Особенно если удалось избежать падения.

Каждому свое. Кому-то нравится пробежаться, кому-то просто прогуляться на природе, кто-то любит грибы собирать, жена моя явно получает удовольствие, когда возится с цветами в саду, и т.д. и т.п.

Надо ли говорить, что вокруг/в окрестностях/на природе Шарташа есть все возможности практически для любого вида физической активности?

Даже лодочная станция должна появиться. Вообще, надо сказать, что Шарташ потихонечку благоустраивается — это ведь федеральная программа…

Ну, а с детьми можно поиграть и не выходя с территории коттеджного поселка «Золотой камень» — детская и спортивная площадки имеются.

Впрочем, не телом единым. Состояния потока вполне можно достичь и шевеля мозговой извилиной. Самое простое — это чтение, но и тут есть варианты: кто-то любит кроссворды, кто-то шахматы, кто-то ребусы разгадывать… Такие занятия любят тишину и уединение. В загородном доме найти тихий уголок, конечно, проще. А в теплое время года пространство значительно расширяется: можно и посидеть с книжечкой в шезлонге в своем саду — это даже звучит отлично.

Но и это еще не все!

Очень важной частью нашей жизни является общение. Как показывают исследования, это даже на продолжительность жизни оказывает значимое влияние.

Имея собственный дом с участком в черте города, намного проще собраться на те же шашлыки с друзьями и провести время с радостью, общаясь в уютной обстановке с приятными тебе людьми.

Да и дом можно построить необходимой площади, чтобы избежать скученности в повседневной жизни, что также весьма способствует ментальному здоровью.

Возможность периодически испытывать радость имеет огромное значение и для здоровья, и для жизни человека. Перманентно мы испытываем напряжение и тратим энергию, преодолевая различные препятствия разного масштаба в ходе повседневной деятельности. Просто по законам физики: чтобы двигаться вперед, надо тратить энергию на преодоление сопротивления среды.

Физические потери можно восполнить, просто съев что-нибудь. Но нервная энергия не менее важна, а вот ее восполнить намного сложнее и не всем это удается — людей старше 50-ти с потухшим взглядом без труда можно в любой момент увидеть на улице в людском потоке.

Единственный источник «зарядки» нервной энергии — радость! Однако чаще всего люди останавливаются на первой ступени этого состояния — удовольствии. Это намного проще: вкусная еда, выпивка, секс, потребительство… Однако, во-первых, у такого рода удовольствия имеется оборотная сторона — можно растолстеть или спиться, например. Т.е. это все можно и нужно, конечно, но в меру. Во-вторых, удовольствие — это кратковременное и слабое (привычное) воздействие, и заряжающий эффект от него минимален.

Категория радости — это несколько другое. Мы говорим о радостном событии в том случае, если человек не только удовлетворил свои потребности или желания, но и сумел выйти за пределы привычных схем действия, достиг чего-то необычного, чего прежде, возможно, нельзя было даже вообразить.

Для переживания радости характерно именно это движение вперед, чувство новизны, ощущение достижения. Радость приносит, например, напряженная игра в теннис или чтение книги, предлагающей неожиданный взгляд на вещи, или разговор, в котором мы вдруг высказываем новые для себя идеи.

Это намного более мощное воздействие, чем удовольствие, соответственно, и эффект зарядки нервной энергией кардинально выше. Ну и, помимо прочего, занятия такого рода приносят только пользу для здоровья.

Так что возьму на себя смелость порекомендовать вам не забывать о том, что в суете привычных дел, в этом бесконечном однообразном конвейере, надо постараться найти время для себя любимого и позаниматься тем, что вам действительно нравится. В результате выиграют и остальные дела — с боˊльшим запасом энергии справиться с ними будет проще.

Я, конечно, не могу гарантировать, что, поселившись в «Золотом камне», вы будете непрерывно испытывать радость, но то, что изменение жизни будет к лучшему — это точно.

Кстати, ставка ипотеки на ИЖС, если дом приобретается у застройщика, таковы: первоначальный взнос от 20%, ставка 8% по господдержке при сумме сделки до 6 млн руб., ставка 6% при семейной ипотеке и сумме сделки до 6 млн руб. Все, что свыше 6 млн руб. — со ставкой от 10%.

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