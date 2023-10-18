«Здание-шоколадку» до сих пор никто не купил. Цена на помещение УрФЮИ упала до минимума

Вуз пытались закрыть еще в 2016 г. Тогда один из владельцев решил, что учебное заведение «заказали» москвичи именно потому, что им понравилось здание. Однако покупатели не нашлись до сих пор.

Здание Уральского финансово-юридического института было построено в 2000 г. Его площадь примерно 12 тыс. кв. м. Оно находится в самом центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Малышева и Карла Либкнехта. В середине февраля 2020 г. имущество института, согласно данным Единого реестра сведений о банкротстве, выставили на торги. На месте института теперь работает юридический колледж. Руководит им Владислав Назаров, бывший ректор УрФЮИ, пишет E1.RU.

Сейчас помещения УрФЮИ оцениваются в 180 млн руб. Это минимальная цена, за которую их готовы продать в рамках конкурсного производства при банкротстве вуза. Об этом сообщает 66.RU.

Почти 6 тыс. кв. м, находящиеся в собственности УрФЮИ, оценили в 500 млн руб. В апреле 2023 г. на аукцион не поступило ни одной заявки. Через три месяца недвижимость выставили на повторные торги, снизив цену на 50 млн руб. Но результат оказался тем же.

После этого комитет кредиторов изменил схему продажи, назначив аукцион на понижение. Публичное предложение объявили в начале сентября. К середине месяца здание подешевело до 360 млн руб., а к середине октября еще в два раза — до 180 млн руб. Ниже этой цены его продавать не будут.

Владислав Назаров хотел оспорить проведение торгов. По его мнению, никто не проводил инвентаризацию и оценку здания, а значит, цена определена произвольно. Как указано в материалах дела, бывший ректор УрФЮИ считает, что конкурсный управляющий пытается не расплатиться с кредиторами, а, напротив, добивается реализации имущества по заниженной стоимости. Общая задолженность компании-банкрота составляет 170 млн руб., и, по мнению Владислава Назарова, управляющий мог разделить имущество и продать только часть недвижимости, которой хватило бы для погашения долга. Но суд отклонил эти доводы.

Напомним, что процедура банкротства УрФЮИ, ректором которого был бывший старший следователь облпрокуратуры Владислав Назаров, была начата по заявлению компании «Лоза», подконтрольной экс-супруге Назарова — Анжелике Виноградовой.

Экс-супруги много лет сражались в судах за права на семиэтажное здание УрФЮИ в центре Екатеринбурга, победу в итоге одержал Назаров, но Виноградова не сдалась. В суде она заявила, что к банкротству вуза привели действия Назарова. Суд решил привлечь ректора к субсидиарной ответственности.

В 2016 г. Рособрнадзор приостановил действие государственной аккредитации образовательной деятельности Уральского финансово-юридического института и лишил его права принимать абитуриентов. Владислав Назаров тогда изложил свою версию развития событий:

В Москве есть люди, которые «заказали» наш институт. Когда они приезжали в Екатеринбург и увидели УрФЮИ, они сказали: «Это здание — шоколадка, оно будет нашим». И вот эти господа решили это здание забрать.

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