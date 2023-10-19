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Уральские предприниматели стали в 2,5 раза чаще выбирать китайские грузовики

Уральские предприниматели стали в 2,5 раза чаще выбирать китайские грузовики
Иллюстрация: freepik.com

Эксперты выделяют четыре марки, явно ставшие лидерами на первичном рынке грузовых автомобилей. При этом на вторичном рынке покупатели предпочитают машины производства России и Европы.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

По данным экспертов Альфа-Лизинга, на Урале за 8 месяцев 2023 г. спрос на китайскую технику по сравнению с аналогичным периодом в 2022 г. вырос в 2,5 раза.

В январе-сентябре 2022 г. доля новой грузовой техники из Китая составляла 19% от числа всех оформленных в лизинг грузовых автомобилей, в 2023 г. за этот же период количество купленных китайских грузовиков увеличилось до 52%.

Бренды, которые пользуются на Урале наибольшей популярностью:

  • Shacman — 36,5%;
  • Sitrak —  24%;
  • Faw — 14%;
  • Howo — 12%.

«В 2023 г. FAW, Sitrak и Shacman — главные конкуренты КАМАЗа в сегменте самосвалов и тягачей. При отсутствии европейских марок это поможет получить большую долю нашего рынка новым автобрендам», — описал ситуацию на рынке Олег Ишимов, руководитель уральского дивизиона продаж ГК Альфа-Лизинг.

При этом автомобили с пробегом чаще выбирают российских и европейских марок: КАМАЗ, Man, Mercedes-Benz, Volvo, Scania.

Новых автомобилей ушедших из России марок практически не осталось, поэтому большее значение принимает вторичный рынок. На нем еще есть Volvo, MAN и Daf. Но может возникнуть проблема с запчастями: их либо нет в стране, либо они на порядок дороже аналогов, что устраивает не каждого предпринимателя, — отметил Олег Ишимов. — В России еще нет опыта использования китайских грузовиков в долгосрочной перспективе. Именно поэтому покупатели относятся к ним настороженно: неизвестно, как поведет себя автомобиль через год или два.

Реклама. https://alfaleasing.ru/

Автор: Александра Клименко
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