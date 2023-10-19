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Уральцев бесплатно обучат профессии аналитика данных

Уральцев бесплатно обучат профессии аналитика данных
Иллюстрация: ru.freepik.com

Школьники, студенты, IT-специалисты и все желающие, кто знает хотя бы один язык программирования, смогут научиться продвинутому программированию на Python и освоить инструменты работы с Big Data.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

МТС, цифровая экосистема, объявляет о запуске Школы аналитики данных от специалистов центра Big Data МТС. Набор проходит до 24 октября на конкурсной основе — все участники, которые успешно выполнили тестовое задание, пройдут бесплатное 10 месячное обучение, а лучшие студенты получат приглашение на работу в МТС.

Присоединиться к Школе аналитиков данных смогут как школьники, студенты и действующие IT-специалисты, так и все желающие. В рамках программы учащиеся Школы научатся продвинутому программированию на Python, познакомятся с основами классического машинного обучения и инструментами работы с Big Data, изучат принципы построения ML-моделей в самых распространенных сферах использования: в геоаналитике, рекомендательных системах, финтехе и рекламе. Все преподаватели курса — действующие сотрудники центра Big Data МТС.

Обучение проходит в онлайн-формате: два занятия в неделю с решением практических кейсов и ревью от преподавателей. Для работы с большими данными МТС предоставит свой собственный кластер.

Чтобы стать студентом Школы аналитиков данных необходимо подать заявку до 24 октября и пройти вступительные испытания. Для подготовки к тестированию рекомендуется повторить основы статистики и теории вероятностей, линейной алгебры, операций с векторами, основы метрики качества моделей в ML, функций распределения, а также Python. Обучение начнется 7 ноября.

МТС и ранее предоставляла возможность будущим выпускникам вузов еще до получения дипломов овладевать реальными навыками самых перспективных профессий в сфере связи и IT. Но воспользоваться такой возможностью в формате очных лекций и стажировок могли учащиеся только нескольких екатеринбургских университетов — например, таких как УрФУ и УрГЭУ. Онлайн обучение в Школе аналитиков данных МТС дает возможность профессионального и социального лифта для жителей даже самых маленьких населенных пунктов Урала. Чтобы стать специалистом Big Data, необходимо знать базовую математическую статистику и школьную математику, хотя бы один язык программирования, иметь компьютер или ноутбук, подключенный к интернету, возможность, а главное желание в течение 10 месяцев отдавать по 10 часов в неделю обучению новой перспективной профессии, — комментирует директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Автор: Мария Смирнова
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