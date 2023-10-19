Как прокачать инженерное мышление? Академия ПСБ провела мастер-класс молодым специалистам

Мероприятие включало теорию и практику решения изобретательских задач. Ведущим сессии стал автор книги-бестселлера «Мышление как инструмент» Дмитрий Карпов.

Академия ПСБ провела практическую сессию «Мышление как инструмент: инженерное искусство» для инженеров и конструкторов промышленных предприятий Екатеринбурга. Мероприятие прошло в рамках дискуссионной площадки «Молодые машиностроители Урала», которую организовал СоюзМаш России.

В мастер-классе приняли участие команды Уральского оптико-механического завода, Уралтрансмаша, Машиностроительного завода им. М.И, Калинина, ОКБ «Новатор» и НПО автоматики им. Н.А. Семихатова.

В ходе мероприятия участники обсудили значимость инженерного мышления и его особенности, получили инструменты для развития навыков командной работы, организации проектной критики и аргументации. Полученные знания молодые инженеры применили на практике, создавая объекты с новыми функциями, решая сложные кейсы и находя нестандартные пути решения задач.

Молодых инженеров, желающих расширить свои знания и навыки в области инженерного мышления, приветствовали исполняющий обязанности заместителя управляющего Уральским филиалом ПСБ по развитию розничного бизнеса Юлия Малясова, первый заместитель председателя Свердловского регионального отделения СоюзМаш России Павел Лыжин, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, исполняющий обязанности директора департамента по молодежной политике Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Фалалеева, а также член Регионального совета Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Макаров.

В современном мире каждому из нас нужно постоянно учиться, чтобы наши профессиональные навыки соответствовали требованиям времени. Профессиональные знания, гибкость и критичность мышления остаются с человеком на долгие годы. Поэтому ПСБ всегда готов поддержать инициативы, направленные на развитие кадрового потенциала наших ведущих партнеров, предприятий машиностроительной и приборостроительной отрасли. Именно они сегодня обеспечивают будущее российской экономики, — отметила Юлия Малясова.

«Машиностроение стоит на передовых позициях выполнения задачи по технологической независимости нашего государства. Профессиональный рост молодых инженеров машиностроения сегодня невозможен без развития креативного мышления и нестандартного подхода к решению задач. Большое спасибо хотелось бы сказать банку ПСБ, выступившему инициатором проведения такого мастер-класса, который стал весомым вкладом в решение вопросов подготовки кадров для машиностроительного комплекса Свердловской области», — прокомментировал Павел Лыжин.

«Молодежь всегда была и остается самой активной и динамичной социальной группой. Современное молодое поколение нацелено на повышение своего социального статуса и освоение новых социальных ролей. Это самая инициативная категория населения. Именно поэтому обеспечение равных возможностей для развития и самореализации молодежи, создания условий для участия молодёжи во всех сферах жизни общества — одна из основных целей региональной моложёной политики. Министерство образования поддерживает стремление обучаться и развиваться, стремление ваших наставников делиться своими навыками. Все это приведет в перспективе к развитию нашего региона в целом и машиностроительной отрасли в частности», — подчеркнула Наталья Фалалеева.

Ведущим практической сессии выступил Дмитрий Карпов, эксперт по креативной педагогике, автор бестселлера «Мышление как инструмент», который разработал практическое занятие, основанное на подходах теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и прикладных упражнениях, способствующих развитию творческого интеллекта.

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