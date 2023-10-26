Спрос бизнеса на кредиты вырос на фоне повышения ключевой ставки

Инвестиционные ожидания остаются высокими, несмотря на повышение ключевой ставки, а курсовая волатильность не оказывает заметного влияния на деятельность компаний, отметили в ПСБ.

Согласно показателям Индекса RSBI, который в сентябре составил 55,2 пункта, после очередного роста ключевой ставки малый и средний бизнес увеличил спрос на кредитное финансирование: компонента Кредиты практически достигла исторических максимумов, став одним из драйверов роста деловой активности в прошлом месяце.

В начале осени мы отметили ускоренный подъем деловой активности, связанный прежде всего с повышением спроса на заемное финансирование в сегменте МСП и стремлением компаний к дальнейшему расширению. Возвращение кредитной компоненты к уровням июня-июля связано с максимальным ростом спроса на заемное финансирование перед повышением ключевой ставки: по нашим оценкам, бизнес, который планировал брать кредит, активизировался в ожидании очередного повышения. По этой причине спрос на кредитование и инвестиционные ожидания остаются высокими, несмотря на повышение ключевой ставки, а курсовая волатильность не оказывает заметного влияния на деятельность компаний, — сказал Кирилл Тихонов, вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Положительное влияние на рост индекса также оказала компонента Продажи, которая растет второй месяц подряд, постепенно приближаясь к нейтральной зоне, отражая улучшение ситуации с фактическим сбытом, и компонента Инвестиции, которая продемонстрировала увеличение доли настроенных на расширение своей деятельности компаний, заняв позиции вблизи исторических максимумов. Незначительно снизилась только компонента Кадры за счет ухудшения показателей фактического найма сотрудников в условиях дефицита на рынке труда

Изменение индекса по компонентам, в п.п.

Основные тренды

Компонента Продажи немного выросла за счет фактических показателей, но осталась ниже 50 пунктов, указывая на отдельные проблемы со сбытом. Доля МСП, которые заявили об увеличении выручки, повысилась до 20% — это максимум с марта 2022 г. При этом число опрошенных, у которых продажи сократились, снизилось в сентябре на 4 п.п. до 31%

Рост компоненты сдерживало ухудшение ожиданий. Так, опасается падения продаж четверть респондентов — максимум с января. Снижение оптимизма предпринимателей может быть связано с неопределенностью ввиду курсовой нестабильности.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСП

Компонента Кадры снизилась на ухудшении фактических показателей по найму, оставаясь в области умеренного роста за счет сохранения оптимизма МСП. За последние три месяца сотрудников увольнял 21% опрошенных, что является максимумом с октября 2022 года. Дефицит кадров остается основной проблемой на рынке труда.

Ожидания остаются высокими: 25% опрошенных ждут притока новых сотрудников. Однако эта доля заметно ниже, чем в середине лета, когда показатель был 36%, что может быть связано с постепенным восполнением недостатка кадров в компаниях, наблюдающегося с весны.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСП

Компонента Инвестиции вновь выросла, выйдя на близкий к рекордному уровень, благодаря возросшему оптимизму предпринимателей. Это указывает на сохранение инвестиционной активности. О готовности наращивать инвестиции сообщили 28% МСП — это соответствует среднему показателю за первые семь месяцев текущего года. Однако он не достиг июльского максимума: тогда 31% опрошенных планировал расширять бизнес.

Фактическая инвестиционная активность остается высокой: о сокращении вложений в бизнес заявили лишь 6% предпринимателей, что находится вблизи исторического минимума.

Фактические и ожидаемые инвестиции в компаниях МСП

Компонента Кредиты после снижения в прошлом месяце вновь поднялась выше 60 пунктов за счет повышения доли МСП, имеющих заем. Это указывает на сохранение комфортных условий в кредитовании.

Заинтересованность в заемном финансировании отметили на 4 п.п. больше предпринимателей, чем месяцем ранее — сейчас их доля составила 38% и продемонстрировала восстановление до средних показателей за последние два года. При этом удовлетворенный спрос по кредитованию у опрошенных был на 5 п.п. больше, чем месяц назад, и достиг 29% за счет увеличения числа тех, кто уже имеет кредит. Повышение ключевой ставки и расширение ограничительных мер по условиям выдачи кредитов с октября могло активизировать предпринимателей, имеющих отложенный спрос в части финансирования.

В сентябре доля компаний, которые не смогли получить заем, составила лишь 9%, что находится вблизи минимумов за все время наблюдений.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСП

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Индекс микробизнеса обновил исторический максимум, указывая на возобновление уверенного роста деловой активности. Подъем обеспечен улучшением фактической выручки и ростом доли компаний, уже имеющих кредит.

В среднем бизнесе индекс — в зоне наиболее активного развития за счет улучшения сбыта: ситуация с фактическими продажами у средних компаний значительно лучше.

Деловая активность малого бизнеса символически снизилась, оставаясь в зоне уверенного роста. Повышение доступности финансирования для малых предприятий нивелировано ухудшением ожиданий по выручке и тяжелой ситуацией с фактическим наймом.

Индекс RSBI по видам деятельности

Индекс RSBI по всем видам деятельности показал рост. Наиболее уверенно себя чувствовали производственные предприятия: повышение темпов роста обусловлено снижением вдвое доли компаний, получивших отказ по кредиту. Вместе с тем наблюдается рост фактических продаж в сфере производства.

Показатели деловой активности в сфере услуг и торговли также показали подъем. Основным драйвером сферы услуг оказался рост числа компаний, уже имеющих заемное финансирование. В сфере торговли наблюдается больший оптимизм в инвестиционных планах.

Источник инфографики: ПСБ Аналитика & Стратегия, MagramMarketResearch, НАФИ

Справка DK.RU Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону. В сентябрьском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1781 компании сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации

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