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Банк Уралсиб вошел в Топ-6 кредитных карт с бесплатным снятием наличных

Банк Уралсиб вошел в Топ-6 кредитных карт с бесплатным снятием наличных
Иллюстрация: cdn.uralsib.ru

Кредитная карта «120 дней на максимум» с бесплатным льготным периодом на покупки и кредитным лимитом до 1,5 млн руб. признана одним из лучших банковских продуктов по версии портала Банки.ру.

#НОВОСТИ

Кредитная карта  «120 дней на максимум»  Банка Уралсиб вошла в Топ-6 кредитных карт с бесплатным снятием наличных по версии портала Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков на 25 октября 2023 г.

Анализируя условия по карте «120 дней на максимум», эксперты портала особо отметили такие ее параметры как внушительные лимиты на снятие наличных — 500 тыс. руб. в сутки и 1,5 млн руб. в месяц, а также возможность снимать деньги без комиссии в банкоматах любых банков (льготный период на операцию снятия наличных не распространяется).

Кредитная карта «120 дней на максимум» – наиболее востребованный кредитный карточный продукт в линейке Уралсиба. Ее можно получить по паспорту, кредитный лимит — до 1,5 млн руб. включительно. При оплате покупок на сумму от  10 000 руб. в месяц комиссия за обслуживание не взимается.

Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г.

Автор: Мария Смирнова
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