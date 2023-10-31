Почему возникают ошибки в расчете стоимости общедомовых коммунальных платежей?

Одна из основных причин — неактуальные данные в техническом паспорте. В БТИ рассказали, кто и как должен актуализировать информацию о многоквартирном доме.

В современном обществе многоквартирные дома — основной тип жилых зданий. Они предлагают удобство и комфорт, но также требуют немалых затрат на содержание и поддержание коммунальной инфраструктуры. Достоверные сведения о доме, его состоянии, технических характеристиках, площади жилых помещений и помещений, относящихся к общему имуществу, содержатся в техническом паспорте, составленном БТИ.

Подробнее о том, почему необходимо своевременно актуализировать данные в техническом паспорте дома, рассказала начальник отдела методического сопровождения БТИ Свердловской области (СОГУП «Областной Центр недвижимости») Марина Емельянова:

— Расчет стоимости коммунальных платежей — ответственная задача организаций, управляющих многоквартирными домами. Чтобы произвести справедливый и точный расчет стоимости общедомовых коммунальных платежей для жильцов многоквартирных домов, необходимо использовать актуальные данные о каждом помещении.

Актуальные данные в техническом паспорте дома, выданном БТИ, нужны и для того, чтобы жители могли воспользоваться льготами на коммунальные услуги. Многие семьи из-за постоянно растущих тарифов обращаются за льготами на электроэнергию. Но в последнее время, обращаясь к энергетикам за льготой, жители многоквартирных домов сталкиваются с необходимостью подтвердить установку электрических плит или электрических обогревательных приборов. На сайте АО «ЭнергосбыТ Плюс» указано, что наличие стационарных электроплит в жилых домах может быть основанием для применения понижающего коэффициента, но только при условии отсутствия центрального газоснабжения. Подтвердить эту информацию можно с помощью технического паспорта дома, выданного БТИ.

Такие технические паспорта должны храниться у организаций, управляющих домом. Но, как выясняется, в технических паспортах, выполненных в прошлые периоды времени, не содержится информация о наличии стационарных электрических плит или приборов отопления. Сведения могут отсутствовать совсем либо в документе указано оборудование на дату строительства дома: дровяные печи и газобаллонное оборудование.

Также нередки случаи, когда собственники жилых помещений самовольно захватывают и используют под хозяйственные нужды части мест общего пользования, уменьшая тем самым размер общего имущества в многоквартирном доме. И даже если вопрос о передачи занятых помещений общего пользования удается урегулировать с остальными собственниками жилья, то о внесении изменении в технический паспорт дома, как правило, забывают. А для расчета стоимости общедомовых коммунальных платежей домов, не оборудованных приборами учета, управляющей компании необходимы сведения об актуальной площади мест общего пользования многоквартирного дома — коридоров, холлов, колясочных, лестниц, чердаков, подвалов и прочего.

И если сведения в технических паспортах содержат неактуальную информацию или сведения о площади мест общего пользования отсутствует совсем, высока вероятность ошибки в расчетах стоимости общедомовых коммунальных платежей.

Так кто же должен актуализировать информацию о доме в техническом паспорте?

Хранить, передавать и поддерживать технический паспорт в актуальном состоянии должна управляющая организация. Это следует из пункта 27 постановления Правительства от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» .

При этом актуализировать технические паспорта и проводить техническую инвентаризацию жилого фонда вправе только государственные или муниципальные организации технической инвентаризации, обладающие специальной правоспособностью и имеющие в учредительных документах вид деятельности «деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества».

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