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«Это может спасти жизнь». Как уральский провайдер покрывает видеонаблюдением города

«Это может спасти жизнь». Как уральский провайдер покрывает видеонаблюдением города
Иллюстрация: «Интерра Онлайн»

В России есть всего два города с тотальным видеонаблюдением транспортных перекрестков — это Москва и Первоуральск. Любой человек, если есть необходимость, может получить доступ к записи с камер.

#ИТ#НОВОСТИ

Интернет-провайдер Интерра еще в 2020 г. запустил портал видеонаблюдения «Интерра Онлайн». На сайте транслируется видео с камер наблюдения в общественных местах, которые показывают в режиме онлайн улицы, дороги, перекрестки, аллеи и дворы.  

Сооснователь и директор ООО ТГ «Интерра» Виталий Листраткин рассказал, что за три года проект вырос до 100 камер видеонаблюдения. Изначально видеосервис появился и тестировался в Первоуральске, а в 2023 г. был запущен и в Екатеринбурге :  

В России есть всего два города с тотальным видеонаблюдением транспортных перекрестков. Это Москва  и Первоуральск — город, где находится штаб-квартира бизнеса Интерра. Мы решили развернуть подобную систему в Екатеринбурге в тех районах города, где присутствует провайдер Интерра: Уралмаш и Эльмаш, также мы приступили к монтажу видеокамер в районе Сортировки.  

В итоге сегодня 64 камеры располагаются в Первоуральске и 36 — в Екатеринбурге. Виталий Листраткин уточнил, что камеры монтируются на жилые дома с согласования управляющих организаций и ведут наблюдение за общественными местами и перекрестками, где видно всех участников движения:  

Любой человек, если есть какая-то необходимость, может получить доступ к записи с камер за небольшую плату. Видео с камер транслируется на сайт online.interra.ru. Ситуации бывают разные: ДТП, драка, кража, порча имущества и прочее. Подобные системы могут спасти жизнь и свободу человеку.  

Как уточнил основатель «Интерра Онлайн», запись видео ведется на специальный видеосервер, глубина просмотра составляет 7 суток.    

Покупку камер и монтаж оборудования «Интерра Онлайн» осуществляет за свой счет. Объем инвестиций в проект Виталий Листраткин не назвал, но сообщил, что сроки окупаемости проекта видеосервиса приемлемы для компании. По его словам, главная задача  сервиса — безопасность и эффективность граждан.

Справка DK.RU

 
Компания ООО ТГ «Интерра» официально основана в 2001 г., сейчас работает в 10 городах Свердловской области, включая Екатеринбург. По количеству абонентов входит в топ-20 провайдеров региона. Включает также радио «Интерра FM», телеканал «Интерра ТВ», интернет-магазин пластинок и книг «Интерра Маркет» и сервис «Интерра Онлайн».
 

 

Автор: Екатерина Тарханова
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