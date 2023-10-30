«Это может спасти жизнь». Как уральский провайдер покрывает видеонаблюдением города

В России есть всего два города с тотальным видеонаблюдением транспортных перекрестков — это Москва и Первоуральск. Любой человек, если есть необходимость, может получить доступ к записи с камер.

Интернет-провайдер Интерра еще в 2020 г. запустил портал видеонаблюдения «Интерра Онлайн». На сайте транслируется видео с камер наблюдения в общественных местах, которые показывают в режиме онлайн улицы, дороги, перекрестки, аллеи и дворы.

Сооснователь и директор ООО ТГ «Интерра» Виталий Листраткин рассказал, что за три года проект вырос до 100 камер видеонаблюдения. Изначально видеосервис появился и тестировался в Первоуральске, а в 2023 г. был запущен и в Екатеринбурге :

В России есть всего два города с тотальным видеонаблюдением транспортных перекрестков. Это Москва и Первоуральск — город, где находится штаб-квартира бизнеса Интерра. Мы решили развернуть подобную систему в Екатеринбурге в тех районах города, где присутствует провайдер Интерра: Уралмаш и Эльмаш, также мы приступили к монтажу видеокамер в районе Сортировки.

В итоге сегодня 64 камеры располагаются в Первоуральске и 36 — в Екатеринбурге. Виталий Листраткин уточнил, что камеры монтируются на жилые дома с согласования управляющих организаций и ведут наблюдение за общественными местами и перекрестками, где видно всех участников движения:

Любой человек, если есть какая-то необходимость, может получить доступ к записи с камер за небольшую плату. Видео с камер транслируется на сайт online.interra.ru. Ситуации бывают разные: ДТП, драка, кража, порча имущества и прочее. Подобные системы могут спасти жизнь и свободу человеку.

Как уточнил основатель «Интерра Онлайн», запись видео ведется на специальный видеосервер, глубина просмотра составляет 7 суток.

Покупку камер и монтаж оборудования «Интерра Онлайн» осуществляет за свой счет. Объем инвестиций в проект Виталий Листраткин не назвал, но сообщил, что сроки окупаемости проекта видеосервиса приемлемы для компании. По его словам, главная задача сервиса — безопасность и эффективность граждан.