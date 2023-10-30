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Сейчас или сейчас. В Екатеринбург поступила ограниченная партия премиальных внедорожников

Сейчас или сейчас. В Екатеринбург поступила ограниченная партия премиальных внедорожников
Иллюстрация: EXEED Центр Автобан Юг

В Екатеринбурге в EXEED Центр Автобан Юг поступила ограниченная партия из 33 автомобилей EXEED TXL по специальным ценам.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Модель представлена в салоне в нескольких цветах и с разным объемом двигателя (1,6 и 2 л.), так что вам не придется ждать машину несколько недель: можно прийти в салон, выбрать наиболее подходящий вариант и уехать уже на новом автомобиле в тот же день.

Да, все машины у нас в наличии, от чего автомобилисты страны за последние годы, конечно, отвыкли. Тем приятнее забирать новое авто сразу после оформления документов, а не спустя недели или даже месяцы. Конечно, работаем с программами рассрочки и trade-in. При последнем преимущество покупателя составляет до 410 000 руб., при оформлении кредита — до 200 000 руб., — рассказали в салоне.

В EXEED Центр Автобан Юг подчеркнули, что гарантия на автомобиль составляет 7 лет или 200 000 км пробега, что является нечастым предложением на автомобильном рынке.

EXEED TXL оснащен интеллектуальной системой помощи на дороге, в салоне установлены сенсорный дисплей 12.3" и премиальная аудиосистема Sony, имеются панорамная крыша, система беспроводной зарядки, датчик качества воздуха, возможность голосового управления.

Познакомиться с автомобилем поближе, оценить салон и мощность двигателя можно на ул. Селькоровской, 23.

Тел.: +7 (343) 222 22 00
Сайт: promo.avtoban-exeed.ru

Реклама. ООО «Автобан-Юг»

Автор: Александра Клименко
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