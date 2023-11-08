Уральский керамогранит — всегда в тренде

Все чаще плиточники и дизайнеры выбирают для отделки помещений продукцию Завода керамических изделий. Что сегодня пользуется особой популярностью, и как производитель отвечает на запросы аудитории?

Ежегодно Завод керамических изделий производит более 10 млн кв. м коллекционной керамической плитки и керамогранита. В Екатеринбурге продукция реализуется через сеть розничных магазинов «Уралкерамика». Недавно на ул. Селькоровской, 76 открылся обновленный шоурум, в котором представлено около 500 коллекций продукции. Он пользуется особой популярностью среди жителей Екатеринбурга и Свердловской области.

Новый уровень комфорта

После реконструкции «Уралкерамика» на Селькоровской превратилась в комфортный магазин, где продуман каждый элемент пространства. Коллекции плитки и керамогранита размещены на современных стендах-книжках, полистав которые можно выбрать понравившийся вариант. В помещениях поставили диванчики для взрослых посетителей, чтобы они могли спокойно изучить каталоги продукции и проконсультироваться с продавцами. А для детей оборудовали отдельную зону, где они могут посмотреть мультфильмы, покачаться на уютном подвесном кресле, порисовать.

Продавцы в магазине могут наглядно демонстрировать в 3D-программе, как будет смотреться та или иная плитка в определенном интерьере, как она будет сочетаться с той или иной сантехникой, помогут сделать дизайн-проект и рассчитать, сколько продукции понадобится на определенную площадь. Покупатели «Уралкерамики» получают дизайн-проект с учетом всех индивидуальных пожеланий бесплатно — его распечатают, а также отправят на вашу электронную почту или в мессенджер.

Еще одно важное преимущество обновленного шоурума — его местоположение: он находится совсем рядом с Заводом керамических изделий. А склад, на котором можно забрать любой объем продукции, расположен буквально в пяти минутах от магазина.

Самое главное, что вся представленная на стендах продукция есть в наличии на складах во всех городах нашего присутствия. А покупатели из магазина на Селькоровской могут забрать товар уже через полчаса после заказа. К их приезду он будет собран и готов к отгрузке, — рассказала руководитель отдела маркетинга розничной сети «Уралкерамика» Надежда Лукина.

В Екатеринбурге розничная сеть представлена четырьмя магазинами — помимо шоурума на Селькоровской, 76, магазины расположены на ул. Окружной, 1/2, проспекте Космонавтов, 98Б и ул. Бахчиванджи2Б, лит. В3.

В шоурумах сети есть возможность приобрести плитку поштучно — в то время как во многих других магазинах товар продают исключительно коробками. Действуют скидки для многих категорий клиентов — например, для новоселов. Есть отдельная программа для плиточников и дизайнеров — они получают скидки для себя и своих клиентов. Магазины же, в свою очередь, рекомендуют профессионалов своим покупателям.

Все магазины оборудованы по единым стандартам в едином дизайнерском стиле. Нам важно, чтобы покупателям было удобно, комфортно, чтобы они могли познакомиться со всем нашим ассортиментом. Например, этим летом мы представили 60 новых коллекций, а всего их в магазине около 500, — отметила Надежда Лукина.

Что предпочитают покупатели

Сегодня продукция АО «ЗКИ» представлена брендами AlmaCeramica, AltaCera, NewTrend и Delacora. На предприятии есть собственное дизайнерское бюро, специалисты которого постоянно разрабатывают новые коллекции с учетом мировых трендов.

По словам Надежды Лукиной, в этом году большой популярностью у покупателей пользуется керамогранит — в общем объеме продукции доля продаж керамогранита выросла до 55%, если сравнивать третий квартал 2023 г. с аналогичным периодом прошлого года. А самым популярным стал крупноформатный керамогранит размером 1200х600 и 600х600 мм — каждый месяц продается около 1 тыс. кв. м.

Крупноформатный керамогранит приглянулся покупателям в первую очередь благодаря своей практичности. Например, им часто выкладывают пол и стены в ванных комнатах и санузлах. Кто-то предпочитает вертикальную выкладку, кто-то горизонтальную — в зависимости от того, желает человек расширить пространство или, наоборот, визуально увеличить его высоту. Многие приобретают керамогранит для обустройства «фартука» на кухне, чтобы защитить стены от брызг при приготовлении блюд — для этого понадобится лишь 2-4 плиты. Сегодня керамогранит в тренде у известных дизайнеров, которые в соцсетях и блогах активно демонстрируют, как с его помощью можно преобразить помещение, — объясняет Надежда Лукина.

По-прежнему востребован и керамогранит 200х900, стилизованный под дерево. Отчасти его популярность объясняется трендом на натуральные текстуры, который сохраняется на протяжении последних нескольких сезонов.

В «Уралкерамике» широкий выбор керамогранита, имитирующего натуральные материалы. На первом месте по популярности — коллекция Westwood, выполненная под дерево, на втором – Carrara, имитирующая мрамор, на третьем Basalto в виде камня. Замыкают топ-5 коллекция Cementi (бетон) и новинка сезона Oxide (железо).

Сохраняет актуальность и коллекционная облицовочная плитка. По-прежнему в моде сочетание мрамора с деревом. В самой популярной на сегодня коллекции Nevada органично дополняют друг друга природные текстуры камня и мрамора. В коллекции Dublin, оказавшейся на втором месте, дерево сочетается с мрамором, а замыкающая тройку лидеров коллекция Mars декорирована под бетон.

В ассортименте «Уралкерамики» можно найти и необычные коллекции с так называемым «сахарным эффектом», придающим плитке особый блеск. Он достигается за счет нанесения глазури с добавлением мелкодисперсных гранул с последующим обжигом в печи. В процессе запекания гранулы частично расплавляются в глазури, тем самым создавая мерцающий блеск и мягкую, немного шероховатую поверхность. Преимущества поверхности с sugar-эффектом в том, что она имеет высокий уровень стойкости к скольжению и безопасна в процессе эксплуатации. А значит, ее смело можно использовать на улице и в зонах, где требуется безопасное покрытие.

Покупатели могут подобрать и коллекции со спецэффектом deep-ink — со специальным декоративным покрытием, которое позволяет создать небольшой рельеф и глянцевый блеск на керамограните без дополнительного обжига в печи. Благодаря этому можно получить объемную поверхность с мерцающим и играющим на свету эффектом. Этот эффект не увеличивает скольжение поверхности, поэтому подойдет для отделки как внутри помещений, так и снаружи. Словом, из такого многообразия коллекций каждый обязательно найдет что-то по душе.

Реклама АО «Завод керамических изделий».

www.almaceramica.ru