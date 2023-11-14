«Люди устали от акций, sale не работает. И мы нашли новое решение — балет»

Эффективность интеграции в культурные и развлекательные мероприятия гораздо выше, чем рекламные баннеры и прочие инструменты. Как в эпоху нового маркетинга получить клиента в «одно касание»?

Классические инструменты рекламных кампаний стали менее эффективными для бизнеса, а некоторые и вовсе перестали работать. На этом фоне крепкий и небольшой региональный бизнес чувствует себя лучше крупных корпораций, поскольку может позволить маркетинговые эксперименты.

Почему бизнесу стоит интегрироваться в культурные мероприятия, какой эффект от них ждать и как получить клиента в «одно касание»? Своим опытом делится управляющая сетью оптик «Культура зрения» Александра Копылова.

Расскажите, как изменились маркетинговые стратегии в текущей экономической и политической повестке. Какие приемы перестали работать, а что актуально и дает эффект?

— Маркетинг — это инструмент, который не только помогает развивать канал продаж, но и позволяет компании заниматься позиционированием на рынке.

Нам не хочется, чтобы маркетинг сводился к лозунгам: скидки, распродажа и новая коллекция.

Люди устали от акций, скидок, sale — не работает, информационное поле перенасыщенно, люди блокируют любую рекламу. А интересные кампании хочется смотреть, тем более если они не про навязывание товара, а про ценности.

Ваша последняя рекламная кампания связана с миром балета, как родилась эта идея?

— В рамках нашей маркетинговой стратегии на 4 квартал 2023 г. мы хотели рассказать про японские очковые линзы, очень технологичные. Но как интересно и быстро рассказать про них потребителю?

И у нас родилась идея рекламной кампании, лицом которой стала ведущая солистка балета Екатеринбургского театра оперы и балета Мики Нисигути, она родом из Японии.

А задумка такая. Балет требует от исполнителя полной отдачи, жесткой дисциплины, профессионализма, безупречной техники. При этом, когда зритель приходит на балет, он видит потрясающее выступление, прекрасный спектакль, парящих исполнителей и никакой изнуряющей работы, которая была проделана.

Так же и японская компания HOYA прикладывает большие технологические усилия, чтобы покупатели линз видели мир четко. Кроме того, сами ценности балета созвучны ценностям «Культуры зрения» — нам также важны профессионализм, точность, эстетика.

Я очень горжусь это рекламной кампанией, особенно ценно, что мы придумали ее сами.

Также вы активно принимаете участие в культурных мероприятиях, это еще одна альтернатива классическим рекламным кампаниям?

— Интеграция в культурные мероприятия — хороший способ продвижения, который помогает повышать узнаваемость бренда. К тому же этот инструмент соответствует ценностям нашей компании.

Но самое главное — нам просто очень нравятся такие активности. Без желания реализовать этот формат практически невозможно, потому что бизнес в России — это скорее квест про выживание, нежели про возможность реализовывать интересные и нестандартные проекты в жизнь.

Участие в фестивалях, в культурных мероприятиях предполагает отдачу ресурса, и речь даже не про финансы, речь про людей. Самое сложное в интеграциях — это найти заинтересованные трудовые ресурсы, которые с удовольствием будут готовы поучаствовать в мероприятиях.

Как мотивируете сотрудников принимать участие в таких активностях?

— Мы стараемся подбирать в компанию людей, которые вдохновляются тем, что делает «Культура зрения», они не просто приходят на работу в 9:00 и уходят в 18:00, они готовы принимать участие в дополнительных мероприятиях, им это интересно, они готовы к личностному развитию.

Сотрудники проводят в офисе от 8 до 10 часов, а бизнесмены и топ-менеджеры вообще круглосуточно включены в работу. И если человек не получает никакой эмоциональной отдачи от того, чем занимается, он очень скоро перегорит. Бизнес и работа — это, в первую очередь, про смысл, а не про деньги. Богатство и прибыль — это последствие.

Поэтому важно, чтобы люди с интересом относились к своей работе, в этом и есть профессионализм. Все должны быть заинтересованными.

Какой опыт интеграции есть у вас? В каких мероприятиях вы участвовали и в какой форме?

— Последний год был очень насыщенный на культурные и развлекательные мероприятия. Сказывается само желание общества отвлечься от стресса, который последние годы нас преследует.

Например, мы приняли участие в книжном фестивале «Красная строка». Площадка с проверкой зрения привлекла внимание любителей книг, ведь читающая аудитория — наши потенциальные или реальные клиенты. Мы всегда стараемся учесть формат мероприятия, в котором участвуем, поэтому для любителей книг, например, мы делали закладки, на которых была инструкция с зарядкой для глаз.

В Свердловской киностудии ежегодно проходит выставка «Ожившие полотна», сейчас она посвящена Леонардо да Винчи и называется «Тайна Моны Лизы». Мы подготовили интересную интеграцию со своей стороны. Поскольку выставка цифровая и проходит в полуосвещенном помещении, то мы решили посетителям напомнить, что любое использование цифровых устройств сильно утомляет зрительный аппарат. И чтобы его расслабить, можно сделать гимнастику для глаз перед просмотром картин. В интерактивном ролике от «Культуры зрения», который демонстрируют перед началом выставки, как раз представлены несколько упражнений.

При этом мы выбираем не только культурные мероприятия. Например, в качестве партнеров мы участвовали в конкурсе «Звездный конкур» в КСК Дубрава. Это спортивно-оздоровительное семейное мероприятие, в рамках которого допустимо говорить про заботу о себе, поэтому нам показалось, что интеграция будет удачной. Было лето, специалисты от «Культуры зрения» рассказывали, как защитить глаза от ультрафиолета, на что обращать внимание при выборе солнцезащитных очков.

Кроме того, мы стараемся особенно внимательно продумывать мероприятия по случаю открытия новых салонов. Обычно компании проводят вечеринку для медийных персон, устраивают тусовку с фуршетом и музыкой. Нам такой формат не очень нравился, поскольку не отражает ценности компании.

Мы нашли ивент-агентство, которое подготовило программу про связь мира искусства с нашим зрительным аппаратом. На открытии нашего нового салона на Московской, 4 демонстрировалась онлайн-запись московского лектора про оптические загадки знаменитых картин.

Насколько эффективно участие в интеграциях по сравнению с другими инструментами, можно ли посчитать эту эффективность?

— Как я уже сказала, сегодня эффективность рекламных кампаний, которые направлены на продукт и на привлечение покупателей, минимальна. Классические рекламные инструменты не работают. Сегодня мы стараемся выйти на потребителя напрямую и хотим быть для него полезным. Сначала сервис, потом продажа — схема такая.

Эффективность интеграции в культурные и развлекательные мероприятия гораздо выше, чем рекламные баннеры и прочие инструменты.

Рекламный баннер вообще просчитать сложно, с рекламой в интернете чуть проще, но все равно вы видите только трафик, его прирост. А вот культурные мероприятия — это прямое касание, и если коммуникация установлена правильно, то с высокой долей вероятности у вас появятся контакты человека. Это хорошая прозрачная аналитика.

Второе. Что лучше запомнит человек — баннер на улице, или то, что врач-офтальмолог осмотрел ребенка и еще пакет с подарками вручил? Разница очевидна.

Вы предпочитаете культурные мероприятия для интеграции и мотив искусства для рекламных кампаний, потому что ценности «Культуры зрения» и искусства совпадают?

— Это скорее даже не про ценности, а про миссию. Мы заботимся о зрении своих клиентов, а зрение — это возможность видеть мир, получать информацию. Каждый человек хочет видеть как можно больше прекрасного, мало кто хочет смотреть на последствия войн или стихийных бедствий и разрушений. У человека всегда должна быть надежда на светлое будущее.

Искусство и культура — это то, что много веков дает людям надежду в самые темные времена. Всегда есть хорошая книга, замечательное кино, отличный спектакль.

И мы акцентируем внимание на том, что зрение дает нам возможность видеть прекрасное, смотреть в будущее с оптимизмом. У нас, кстати, вышел новый мерч: «Вижу впереди только хорошее», «Видишь, все сложилось». Он очень оптимистичный, потому что нашему миру не хватает оптимизма. А чтобы оптимизм присутствовал в жизни, нужно смотреть на вещи, которые тебя радуют.

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