Служба доставки DHL подняла цены на доставку грузов из Европы в Россию на 35%

С 1 сентября 2022 г. компания DHL прекратила доставлять грузы и документы по России и оставила только международное направление бизнеса. Конкурентов у DHL на этом рынке практически нет.

Один из крупнейших логистических операторов в мире — компания DHL с 1 ноября повысила в России тарифы на доставку, дополнительные сервисы и сборы, а также услуги по таможенному декларированию в среднем на 35%, пишет РБК.

За последние годы мир столкнулся с беспрецедентными вызовами, потребовавшими существенно перестроить логистические цепочки. В соответствии с глобальной политикой ценообразования компания DHL Express ежегодно пересматривает стоимость услуг, принимая во внимание целый ряд факторов, в числе которых инфляция, операционные и иные затраты, такие как стоимость авиационных перевозок, автомобилей и их комплектующих, ГСМ и топлива, в том числе и авиационного, увеличение тарифов на аэропортовые сборы. Все это оказывает существенное влияние на себестоимость наших услуг, — говорится в письме.

Согласно сообщению компании, надбавка за нестандартные габариты груза выросла на 37%, до 4,8 тыс. руб. за одно место. Транспортировка литиевых батарей подорожала на 72%, до 2 тыс. руб., доставка в страны повышенного риска — на 64,6%, до 2,88 тыс. руб. Отметим, что ранее индексация тарифов со стороны DHL составляла около 10% ежегодно.

Напомним, что штаб-квартира DHL расположена в Германии. Основным ее бизнесом является международная экспресс-доставка документов и грузов от двери до двери. С 1 сентября 2022 г. компания DHL не оказывает услуги по экспресс-доставке грузов и документов внутри России. При этом российское представительство продолжает отправлять грузы и документы за границу.

Основным юрлицом компании в России является АО «ДХЛ Интернешнл». Его выручка в прошлом году снизилась на 50% по сравнению с 2021 г., до 9,5 млрд руб., а чистая прибыль — на 93%, до 158 млн руб., следует из данных сервиса Rusprofile.

При этом основные конкуренты DHL — FedEx и UPS — полностью приостановили свою деятельность в России.

По словам основателя агентства Data Insight Федора Вирина, сегменты, в которых DHL работала в России, сильно сократились:

Сегмент иностранных или российских компаний с зарубежными контрагентами, которые отправляли за рубеж корпоративные бумаги, падает последние годы. Сегмент чувствительных доставок, где важны скорость и точность (запчасти к медприборам, например), заметно сокращается из-за сворачивания операций части клиентов. Доставки для российских продавцов с eBay практически прекратились.

При этом участники рынка уверены, что клиенты, которые ценят сервис DHL с его трекингом груза и экспресс-перевозками, скорее всего, все равно продолжат пользоваться услугами компании, поскольку альтернативы нет.

Ранее DK.RU рассказывал что из-за санкций в 2022 г. средняя цена на перевозку груза из Европы в центральные регионы России выросла до 15 тыс. евро вместо прежних 3 тыс. евро. То же самое — в обратном направлении. Доставка товаров в страны ЕС обойдется в 6-10 тыс. евро вместо прежних 2 тыс.