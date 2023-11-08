Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга выгодных ипотечных программ с господдержкой

Рейтинг ипотечных кредитов представил портал Банки.ру, эксперты которого выбрали наиболее выгодные предложения со ставкой ниже 8% по состоянию на 01.11.2023 г.

Кредит «Ипотека с господдержкой» банка Уралсиб (годовая ставка 7,99% % годовых, ориентировочный ежемесячный платеж 39,3, тыс. руб.) вошел в Топ-10 рейтинга выгодных ипотечных программ с господдержкой.

При составлении рейтинга аналитики сравнивали условия кредитования в банках при следующих заданных параметрах: стоимость жилья – 6,7 млн рублей, первоначальный взнос — 20%, сумма кредита — 5,36 млн рублей, срок кредитования — 30 лет; есть возможность подтверждения дохода справкой 2-НДФЛ или выпиской из СФР, а также подача заявки онлайн и оформление электронной регистрации (если банк предоставляет такую возможность); ставка по кредиту —с учетом приобретения комплексного ипотечного страхования (личного и имущественного).

Предложения ранжированы по размеру процентной ставки без учета возможной скидки за оплату заемщиком единовременного платежа за снижение ставки. При совпадении ставки по продуктам разных банков они были отсортированы по названию кредитной организации в алфавитном порядке.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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О БАНКЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 октября 2023 года насчитывает 220 точек продаж, 1338 банкоматов и 283 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.