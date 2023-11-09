Свердловская область стала одним из регионов-лидеров по «звонкам в интернете»

Как сообщили в МТС, за год популярность голосовой связи по технологии VoLTE (VoiceOver LTE) среди свердловчан выросла, превысив традиционный трафик в сети 2G и почти сравнявшись с трафиком в 3G.

Уральцы высоко оценили технологию VoLTE, которая позволяет совершать голосовые вызовы через мобильный интернет в сетях 4G. Это дало им возможность одновременно разговаривать по смартфону и продолжать пользоваться интернетом. Входящий или исходящий звонок в VoLTE не прерывает интернет-сессию, например, во время пользования банковским приложением или загрузки видео в соцсети. А качество связи заметно выше, чем в сетях второго и третьего поколения и соответствует стандарту HD Voice, то есть, максимально близко к натуральному звучанию голоса. Помимо одновременного нахождения в интернете и разговора по телефону, пользователь VoLTE экономит заряд батареи своего устройства, поскольку гаджету не приходится переходить в сети 2G и 3G.

Технология голосовых вызовов с помощью мобильного интернета в Свердловской области появилась в конце июня 2022 га. За год с небольшим наш регион вышел на седьмое место в России по объёму трафика VoLTE, оставив позади все регионы УрФО, а также большую часть других российских областей и республик, где эта технология появилось значительно раньше. А по темпам роста использования VoLTE Свердловская область и вовсе третья в России. Объем голосового трафика в сети LTE в Свердловской области почти вдвое превысил трафик в сети 2G и вплотную подобрался к показателям 3G. Кроме упомянутых плюсов, которые «интернет-звонки» дают абоненту, есть еще один — высвобождение радиочастот. Частоты, ранее использовавшиеся для передачи сигнала в стандарте 3G, мы начинаем использовать в LTE, что позволяет увеличить емкость сети и скорость передачи данных, – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

«Звонки в интернете» доступны абонентам МТС на всей территории Свердловской области, где действует покрытие 4G. Технологию VoLTE поддерживает большинство современных смартфонов. Время, потраченное на «разговоры в интернете», не уменьшает пакет Гб, а расходуется из пакета голосовых минут. Разговор по VoLTE, возможен с абонентами любых операторов. При этом набор номера обязателен в международном формате +7 (…).

Для того, чтобы пользоваться новыми возможностями, на номере должна быть подключена бесплатная услуга «Интернет-звонки. Технологическая метка». Добавить ее можно с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете на сайте МТС. Также в настройках гаджета в разделе мобильной сети и мобильной передачи данных необходимо включить опцию VoLTE. Пошаговые инструкции для различных брендов смартфонов можно посмотреть на сайте МТС Медиа.