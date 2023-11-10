«Мы хотим, чтобы люди получили возможность жить и работать, находясь в одной локации»

Когда речь заходит о покупке квартиры в новостройке, то в первую очередь в голове возникает образ Академического района как самого молодого и развивающегося.

В Академическом районе уже сформировался свой центр, как исторический, так и географический. Как раз в историческом центре Академического сейчас идет строительство концептуального жилого комплекса «Горки», который по всем характеристикам относится к бизнес-классу, что редкость для этого района.

Директор по развитию ООО Специализированный застройщик «ЖилСтрой» Александр Матофаев в рамках проекта-квартирографии по недвижимости «Районы, кварталы, жилые массивы» рассказал DK.RU о преимуществах нового ЖК и о том, как меняются запросы покупателей.

Расскажите про строящийся ЖК «Горки». Почему он привлекателен для покупателей? В чем его конкурентные преимущества?

— Жилой комплекс «Горки» — это классный проект для данной локации и в целом для Академического района. ЖК расположен в историческом центре района в глубине квартала, ограниченного улицами Краснолесья, Очеретина и Рябинина.

В пешей доступности два больших парка для прогулок и активного отдыха. Локация богата социальной и коммерческой инфраструктурой: есть несколько школ и садиков, торговый центр.

Если бы ЖК «Горки» располагался ближе к центру города, то он соответствовал бы категории жилья бизнес-класса. ЖК спроектирован так, чтобы дома было тепло, тихо, уютно, комфортно, чтобы все функции системы жизнеобеспечения ЖК работали безупречно.

Что касается строительных характеристик, то все внешние, межквартирные и межкомнатные стены выполнены из силикатного кирпича. Усиленная звукоизоляция достигается за счет шумоизоляции стяжки пола и дополнительного пеноматериала на стыке монолита и блоков перекрытий.

Дополнительным и важным плюсом является применение качественного сантехнического оборудования SANEXT. В каждой квартире в мокрых зонах установлены датчики протечки в санузлах и на кухне с выводом сигнала на пост охраны.

Более того, в доме применена технология дополнительной очистки воды Hydrotech.

В каждой жилой секции предусмотрены: колясочные, санузлы, лобби, зоны ожидания и лапомойки для питомцев.

Главная особенность ЖК «Горки» — наличие детских игровых комнат в каждой секции. Во всех жилых комплексах Академического есть игровые комплексы для детей, где-то есть корт, где-то площадка для волейбола, есть скалодромы, лабиринты, но нигде нет детских игровых комнат в подъездах, а в «Горках» — есть. Комнаты будут оборудованы для досуга детей разных возрастов.

В жилом комплексе будут установлены лифты с увеличенной высотой проема. Все они спускаются в паркинг. Это крайне удобно для транспортировки крупногабаритных строительных материалов и бытовой техники. Сам паркинг с увеличенной высотой, высота позволяет заехать с автобоксом на крыше.

Также в ЖК будет богатое благоустройство в экостиле. Одна из идей, над которой мы сейчас работаем, — организация фонтана во дворе. Кстати, закрытый двор будет разделен на несколько функциональных зон: для игр, отдыха, релакса и работы. Во дворе также будут установлены розетки для зарядки гаджетов и точки доступа к WI-FI.

Готовы ли девелоперы вкладываться не только в стройку жилых объектов, но и в развитие инфраструктуры?

— Проект любого застройщика — это вклад в инфраструктуру всего района, в его развитие и повышение привлекательности. В ЖК «Горки», например, будет организовано бизнес-пространство в единой локации с жильем. Оно будет представлено двумя офисными зданиями с коммерческими площадями, благоустроенной кровлей и возможностью организации коворкинга.

На первых этажах жилых секций проектом предусмотрены магазины, кафе и другие объекты street-retail, которые доступны всем жителям района.

При этом мы знаем запросы района и перспективы застройки этой территории. Мы понимаем, что здесь будет жить большое количество семей с детьми, поэтому коммерческие помещения на первых этажах предполагают размещение учебных центров, школ развития, секций и других заведений, ориентированных на творческое, физическое и интеллектуальное развитие детей и взрослых. Уже сейчас мы активно ведем переговоры с бизнесом, который оказывает образовательные и досуговые услуги.

Расскажите, как изменились запросы покупателей?

— Сегодня мало предлагать просто квартиру, поэтому мы продаем качество жизни. Теперь покупатели оценивают жилые комплексы в целом. Они смотрят, насколько удобно и комфортно в них жить: есть ли закрытый двор для качественного отдыха и досуга детей, есть ли колясочные, комфортные зоны ожидания и так далее.

Для покупателей стала практически обязательной обеспеченность парковочными местами, а в «Горках» подземный паркинг рассчитан на 238 мест. Попасть в него можно прямо из подъезда на лифте. В самом паркинге увеличенная высота въезда, а в качестве материала для пола используется износоустойчивое топинговое покрытие, которое эстетично и удобно для поддержания чистоты. Также будут места для подзарядки электромобилей.

А еще покупателям стало важно наличие мест хранения, поэтому в каждой секции на –1 этаже расположены кладовые (келлеры) площадью от 3 до 10 кв. м, где можно хранить спортивный инвентарь, автомобильные колеса или другие вещи.

И, конечно, после пандемии стало очевидно, что покупатели выбирают жилые комплексы, в которых удобно жить и работать. Предпочтения отдают тем ЖК, где есть лобби, места для встречи с партнерами, коворкинги.

Мне нравится наш покупатель тем, что он вдумчивый, он выбирает качество, развитую инфраструктуру. В Академическом районе высокая конкуренция среди жилья разного сегмента и наш покупатель умеет сравнивать, видит разницу и все преимущества ЖК «Горки».

Мы как застройщик действительно изучаем сценарии жизни будущих жильцов и думаем над тем, какие объекты инфраструктуры им будут необходимы. Мы очень хотим, чтобы люди получили возможность жить и работать, находясь в одной локации.

Какие варианты планировок вы предлагаете?

— В «Горках» есть уникальная низкоэтажная секция А, в которой расположены только двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

Там представлены варианты как стандартной трехкомнатной квартиры, так и евроформата с большой кухней-гостиной в 18 кв. м и тремя полноценными комнатами по 13-14 кв. м, которые можно использовать как жилые комнаты, спальни или кабинет.

Большим спросом пользуются так называемые «распашонки», это трехкомнатные квартиры с окнами на разные стороны: спальни выходят во двор, а кухня и одна жилая комната на тихую улицу с малоэтажной застройкой.

Также в секции А есть несколько вариантов двухкомнатных квартир под разные сценарии жизни, как классические, так и евроформата с большой кухней-гостиной. В каждой из двух- и трехкомнатных квартир обязательно спроектированы два санузла для большего комфорта семьи.

В секции Б представлены разные форматы квартир: от компактных студий 27 кв. м и классических однокомнатных квартир с отдельной гардеробной до евродвушек с кухней-гостиной и евротрешек до 63 кв. м. Каждый сможет найти оптимальное для себя планировочное решение с учетом бюджета.

Мы сегодня целенаправленно сдерживаем рост стоимости квадратного метра, поскольку считаем, что у каждого должна быть возможность улучшить условия жилья за разумные деньги, насколько это позволяет экономическая ситуация.

У нас есть различные программы, специальные условия и льготные предложения по приобретению жилья для разных категорий покупателей. Чтобы узнать подробнее, достаточно обратиться в отдел продаж.

В каком варианте отделки вы сдаете квартиры?

— Квартиры сдаются в формате White box (под чистовую отделку). Все поверхности стен выровнены, оштукатурены, готовы к финишным покрытиям. На полу — стяжка, потолок — плита перекрытия. Также устанавливается один унитаз, вне зависимости от количества санузлов в квартире, мойка на кухне, в лоджиях выполнена стяжка пола в уровень с полом квартиры.

Отсутствие финишной отделки — наше желание передать квартиру без скрытых дефектов, чтобы покупатели смогли оценить качество при приемке квартиры. Если велико желание заехать в квартиру сразу с ремонтом, то можно заказать чистовую отделку по одному из наших дизайн-проектов стоимостью от 10 до 23 тыс. руб. за квадратный метр.

Подробнее о проекте на сайте: domgorki.ru

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