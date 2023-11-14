Парковый квартал 2.0: новый жилой проект в самом зеленом районе от девелопера «Унистрой»

После пандемии и общей изоляции покупатели квартир стали особенно ценить природные локации, и застройщики в Екатеринбурге учитывают эти пожелания.

Парковый район — любимое место горожан и точно самое зеленое в Екатеринбурге. Район расположен в окружении рекреационных зон: парка Павлика Морозова, Парка Маяковского, парка 50-летия Советской Власти и сквера на Площади Обороны. По этой причине микрорайон нравится как жителям, так и застройщикам. Здесь за последние несколько лет появилось больше 10 новостроек. И спрос на квартиры в Парковом держится по объективным причинам: район прилегает к центру, есть вся необходимая инфраструктура, и при этом сохраняется близость к природе. После пандемии и общей изоляции покупатели квартир стали особенно ценить природные локации, а девелоперы учитывают эти пожелания.

«Парковый квартал 2.0»* — новый проект комфорт-класса в центре Екатеринбурга. Это квартал для тех, кто ценит яркую жизнь, но придает большое внимание собственному комфорту.

Инициатива принадлежит федеральному девелоперу «Унистрой». Компания уже 27 лет активно строит в Казани, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми и Тольятти. За это время девелопер занял 1-е место** по скорости строительства в России, а Сервисная компания застройщика «Территория комфорта» стала лучшей в России по версии Urban Awards.***

В каждом городе «Унистрой» выбирает живописные локации с продуманной инфраструктурой. Екатеринбург богат на знаковые места с видовыми характеристиками, и район парка им. Маяковского — одно из таких.

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Что предлагает девелопер в новом «Парковом квартале 2.0»?

Бульвар, зоны для отдыха и работы на свежем воздухе, детские площадки и воркаут-зоны. Наполненный внутренний двор — это современная тенденция. Сейчас люди хотят максимального разнообразия, не выходя за периметр жилого комплекса.

В отличие от новых микрорайонов, у Паркового — большая история. Здесь давно налажена инфраструктура, и со временем она становится только разнообразнее и современнее. Рядом несколько школ, детских садов, фитнес-центров разного класса, ресторанов, магазинов, кофеен и цветочных салонов.

Уход от классической УК в сторону современной Сервисной компании. Во всех проектах «Унистрой» о жителях заботятся и после покупки квартиры. Для этого работает команда «Территории комфорта». Жители могут в режиме 24/7 задать свои вопросы сотрудникам Сервисной компании и гарантированно получить ответ. Также в офис «Территории комфорта» можно обратиться по вопросам страхования квартиры, подключения интернета.

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С ростом цен на земельные участки появился тренд на компактное жилье. «Унистрой», в свою очередь, подчеркивает, что жилье должно быть не компактным, а эргономичным. Квадратура планировок в «Парковом квартале 2.0» представлена от 34,9 до 144,3 кв. м, и каждый формат можно адаптировать под себя. В проектах есть теплые лоджии, эксклюзивные квартиры с террасами на последних этажах и панорамными видами, а также евро-форматы с мастер-спальней и гардеробной.

Во всех квартирах девелопера «Унистрой» качественная базовая отделка White Box:**** высокопрочные металлические входные двери, выровненные стены, тепло- и шумоизоляция, окна с энергоэффективными стеклопакетами и детскими замками. Дома будут оснащены системой автоматической передачи данных приборов учета воды, электричества, тепла в Сервисную компанию.

«Парковый квартал 2.0» — проект тех, кто выбирает жить вблизи от природы и не отказываться от яркой насыщенной жизни большого города.

Узнать подробнее о жилом комплексе «Парковый квартал 2.0» можно по телефону + 7 (343) 343 50 50.

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*Застройщик: ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «УНИСТРОЙ-ЕКАТЕРИНБУРГ». Проектная декларация размещена в ЕИСЖС на сайте наш.дом.рф

Условия реализации: при приобретении объектов долевого строительства в жилом комплексе «Парковой квартал 2.0», оплата цены договора участия в долевом строительстве осуществляется по всем действующим формам оплаты: за счет собственных денежных средств, с привлечением кредитных средств. Подробнее о данном предложении можно узнать в офисах продаж и по тел. (343) 343 50 50.

**Единый ресурс застройщиков России, рейтинг по скорости строительства https://clck.ru/364u8K

*** Urban Awards, 2022.

**** White Box – предчистовая отделка.

Настоящее предложение не является публичной офертой.