Курортный квартал на набережной: что строит «Унистрой» на ВИЗе?

Местные и федеральные застройщики обеспечивают Екатеринбург интересными и смелыми проектами в Верх-Исетском районе — сейчас это перспективное место для комфортной жизни близ воды.

В Екатеринбурге больше 40* местных и федеральных застройщиков, которые обеспечивают город интересными и смелыми проектами. В 2023 г. новые жилые комплексы в столице Урала анонсировал «Унистрой» — федеральный девелопер из Татарстана. Компания занимает 1-е место в России по скорости строительства** и входит в топ-20*** застройщиков по соответствию проектов запросам потребителей. За 27 лет «Унистрой» успел зарекомендовать себя как надежный девелопер на рынках Казани, Санкт-Петербурга, Уфы, Перми и Тольятти. Высокий рост численности населения, уровень жизни, конкурентный рынок и потенциал для развития — то, что привлекло девелопера на Урал.

Один из ключевых принципов компании «Унистрой» — выбирать эффектные локации, которые пользуются популярностью в конкретном городе. В Екатеринбурге такой точкой стала набережная Верх-Исетского пруда. Район ВИЗ раньше у горожан ассоциировался только с заводом. Сейчас это развивающееся перспективное место для отдыха, городских мероприятий и комфортной жизни близ воды.

Жилой квартал Riverside**** на набережной — глоток свежего воздуха для жителей шумного города. По данным Wordstat***** после пандемии сильно вырос спрос на квартиры в зеленых районах города с террасами. Это связано с тем, что люди больше не хотят постоянно находиться в четырех стенах. Изменения в образе жизни, заложенные в 2020 г., сохранились и продолжают набирать обороты. От застройщиков теперь ждут природных локаций, обустроенных спортивных зон, близости магазинов и кафе, зеленых внутренних дворов.

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Какие фишки предлагает федеральный девелопер уральскому жителю?

● Террасы на первых этажах. Тренд пришел в Россию из-за рубежа и пользуется спросом даже в холодных регионах. Это приватное пространство с отдельным входом со двора, где летом можно проводить время на свежем воздухе, а зимой — разместить новогоднюю ель.

● Видовые квартиры. Хорошие видовые характеристики — редкость в городе с плотной застройкой. Но Riverside порадует тех, кто любит встречать рассветы и провожать закаты. Из квартир на верхних этажах откроются виды на пруд и центр города.

● Инфраструктура для любителей активного отдыха. Яхт-клуб, пляж, прокат sup-бордов, спортивные площадки — вряд ли кто-то еще сможет похвастаться таким разнообразием досуга в пяти минутах от дома.

Что касается планировок, то уральцы не спешат поддерживать столичный тренд на маленькие студии. В Екатеринбурге есть спрос на большой метраж и свободные планировки. А «Унистрой», в свою очередь, предлагает эргономичные пространства.

Для разных сегментов аудитории предложены разные варианты. В проекте Riverside есть квартиры с мастер-спальней, гардеробной или террасой. Метраж квартир также можно выбрать: от 35 до 130 кв.м. Также девелопер предлагает вместе с планировкой вариант расстановки мебели в квартире, чтобы будущие жители могли наглядно представить, как будет выглядеть их новое жилье.

Во всех квартирах девелопера «Унистрой» хорошая базовая отделка White Box:****** высокопрочные металлические входные двери, выровненные стены, тепло- и шумоизоляция, окна с энергоэффективными стеклопакетами и детскими замками. Дома будут оснащены системой автоматической передачи данных приборов учета воды, электричества, тепла в Сервисную компанию.

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Riverside — новая знаковая точка на карте Екатеринбурга. Курортный проект подойдет для жизни тем, кто хочет получить новый опыт жизни в родном городе.

Узнать подробнее о жилом комплексе «Riverside» можно по телефону + 7 (343) 343-50-50.

Реклама. Рекламодатель ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-СТАНДАРТ» ИНН 6671253628

* Е1 https://clck.ru/36Tz5J

** Единый ресурс застройщиков России, рейтинг по скорости строительства https://clck.ru/364u8K

*** Единый ресурс застройщиков России, рейтинг по потребительским качествам ЖК https://clck.ru/36Tyvv

**** Riverside — с англ. «набережная»

Застройщик: ООО Специализированный застройщик «Инициатива»

Проектная декларация размещена в ЕИСЖС на сайте наш.дом.рф

Условия реализации: при приобретении объектов долевого строительства в жилом комплексе «Riverside» строительный номер дома 1, секция 1, оплата цены договора участия в долевом строительстве осуществляется по всем действующим формам оплаты: за счет собственных денежных средств, с привлечением кредитных средств. Подробнее о данном предложении можно узнать в офисах продаж и по тел. + 7 (343) 343-50-50.

***** Wordstat – сервис для оценки пользовательского интереса к конкретным тематикам.

****** White Box — предчистовая отделка.

Настоящее предложение не является публичной офертой.