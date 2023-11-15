«Мы строим эксклюзивные квартиры в Академическом районе»

В новой очереди Академического строится квартал «А+» категории комфорт+. Помимо стандартных планировок, застройщик предлагает квартиры с террасами, с высотой потолков 3,3 м и двухуровневые квартиры.

В рамках проекта квартирографии по недвижимости «Районы, кварталы, жилые массивы» DK.RU рассказывает о преимуществах строящихся в городе жилых комплексов и о том, как меняются запросы покупателей.

Квартал «А+» от краснодарской строительной корпорации «Девелопмент-Юг» строится в новой очереди «Академического», в шаговой доступности от Преображенского парка, в границах ул. Академика Ландау — Академика Вавилова — Академика Курчатова. «А+» — это квартал комфорт-класса, с домами переменной этажности от 10 до 25 этажей, с закрытым внутренним двором, с огромным количеством планировочных решений и площадью квартир от 33 до 112 кв. м.

Руководитель отдела продаж «Девелопмент-Юг Екатеринбург» Магамет Чамоков рассказал DK.RU об особенностях планировочных решений в новом жилом квартале, об уникальных квартирах и о том, как меняется подход к строительству в Академическом районе.

Расскажите про строящийся жилой квартал «А+». На кого он ориентирован, чем привлекателен?

— Проектирование квартала «А+» заняло около года, нам важно было изучить локацию, как в нее будет встроен проект, какого сегмента жилье там должно быть, какой запрос есть у покупателей. На протяжении года мы приезжали с командировками в Екатеринбург, чтобы понять, чего хочет покупатель.

Мы для себя определили, что нашими основными покупателями являются нынешние жители Академического района, которые хотят улучшить условия и повысить класс жилья.

До этого в Академическом строилось очень много жилья классов эконом и стандарт. Сегодня в новой очереди Академического строятся проекты комфорт, комфорт+. Академический — очень перспективный район, он развивается с огромной скоростью, пройдет 5-10 лет, решится транспортный вопрос, и это будет самый дорогой район города.

Когда мы проектировали квартиры, наша глобальная задача была в том, чтобы переформатировать в евроформат классические квартиры в 55-65 кв. м, сделать их удобными.

Традиционно в домах на первых этажах спроектированы коммерческие помещения под медицинский центр, семейный ресторан, ритейл. На углу улиц Ландау и Вавилова расположатся два пятиуровневых наземных паркинга на 740 машиномест.

Вообще, если мы начинаем где-то строить, значит, это очень перспективное место. Так было и в Краснодаре. Мы возводили ЖК «Перспектива» на окраине города и когда начали его продавать, многие недоумевали, зачем мы туда пошли. Сегодня ЖК «Перспектива» состоит из 12 высоток, вид из которых открывается на парк «Краснодар».

В квартирографии «А+» более 60 вариантов планировок. Почему так много?

— Мы много внимания уделяем вариативности планировочных решений, ведь на одной и той же площади разные семьи реализуют различные сценарии жизни, а значит, им требуются разные планировки.

Бывает, что покупатели приходят с определенным бюджетом, но не знают, какая именно планировка им нужна.

Например, для бюджета 8 млн руб. есть масса предложений. Во-первых, евро-четырехкомнатная квартира площадью 80 кв. м, где мастер-спальня расположена в одной части квартиры, две детские — в другой, а посередине — кухня-гостиная, место притяжения семьи.

При том же бюджете можно рассмотреть евро-трехкомнатную квартиру 80 кв. м для тех, кто ценит простор. В таком варианте планировки имеется просторный холл, матер-спальня, одна гостевая спальня и просторная кухня-гостиная.

Также есть классический вариант трехкомнатной квартиры, но мы все-таки называем ее евро-четырехкомнатная, потому что там спроектированы три спальни и кухня-гостиная площадью 20 кв. м.

Есть покупатели, которые хотели бы приобрести евро-четырехкомнатную квартиру 80 кв. м, но их бюджет немного недотягивает. Для них есть евро-четырехкомнатные площадью 70 кв. м, где есть две детские по 10 кв. м, кухня-гостиная и мастер-спальня для родителей — компактный и удобный вариант.

У нас есть секции, состоящие из больших квартир, площадь однокомнатной квартиры в такой секции, например, 42 кв. м. В основном там расположены двухкомнатные квартиры 67 кв. м, но в них спроектированы кухня-гостиная, две спальни, кладовая, по сути, это евро-трехкомнатная квартира.

То же можно сказать о квартире в 57 кв. м, где кухня-гостиная площадью 15 кв. м позволяет превратить квартиру в евро-формат. Что касается однокомнатных квартир, то есть классические в 33 кв. м, а есть евро-двухкомнатные площадью 43 кв. м.

В нашей квартирографии около 5% составляют студии, однако их сложно назвать студиями в классическом понимании, поскольку их площадь начинается от 33 кв. м. По сути, это однокомнатная квартира без перегородки. В таких квартирах кухня занимает 12 кв. м, в ней можно спроектировать столовую. Это смарт-планировка, которую можно адаптировать под нужды молодой семьи.

Есть студия площадью 35 кв. м с французским балконом и теплой лоджией — идеальный вариант для молодой пары либо для человека, у которого частые командировки в Екатеринбург.

Добавлю, что на этаже в «А+» расположено от 4 до 7 квартир.

Какие уникальные планировочные решения есть в «А+»?

— Кроме разнообразия классических планировок, мы предлагаем редкие планировочные решения, уникальные для Академического района.

Это квартиры с террасами, с увеличенной высотой потолков, двухуровневые квартиры, квартиры с двумя санузлами, с окнами в ванной комнате, с мастер-спальнями, витражными окнами и другими уникальными решениями. При этом такие решения применяются необязательно в больших квартирах, у нас есть санузлы с окнами и в студиях.

Также у нас очень популярны мастер-спальни, в которых есть свой гардероб и ванная комната, куда другие члены семьи не имеют доступа. Очень важно при выборе квартиры смотреть на ширину комнаты. В А+ минимальная ширина 3,1 м, что позволяет максимально комфортно располагать мебель.

В рамках квартала спроектированы два десятиэтажных дома, в которых первый этаж жилой и высота потолков в таких квартирах 3,3 м, что предполагает наличие второго света.

В этих домах уникальны и верхние этажи, где расположены квартиры с террасами, на которых можно обустроить мини-спортивный зал на открытом воздухе или лаундж-зону. Ведь есть искушенные покупатели, которые привыкли к Академическому району, но не могут найти в нем интересное планировочное решение для себя. У нас есть такие предложения.

А в шестой секции у нас есть и двухуровневые квартиры, это эксклюзив.

Как меняются запросы покупателей и как трансформируются строительные и планировочные решения в связи с этим?

— Покупатель сегодня искушенный. Рынок Екатеринбурга конкурентный, развитый, здесь много разнообразных предложений от застройщиков.

В целом после пандемии предпочтения покупателей изменились. 2020 г. нам показал, что в квартирах должны быть зоны с личным пространством. С тех пор мы фиксируем повышенный интерес к квартирам с террасами, лоджиями, балконами, где могут быть обустроены рабочее место, зона релакса и занятий спортом или просто место отдыха. Все чаще выбирают квартиры евро-формата.

В квартирах большой площади мы проектируем два санузла — это уже необходимость. Еще мы сразу проектируем и вешаем корзины для кондиционеров, которые расположены в согласованном месте и не портят вид фасада.

Теплый тамбур, мягкие зоны ожидания для гостей, безбарьерная среда дом-двор — это также уже стало неотъемлемой частью при проектировании жилого комплекса.

Расскажите про строительные и отделочные решения, которые вы используете.

— При возведении жилого квартала применяется технология монолитно-каркасного строительства с использованием газоблока автоклавного твердения, который обеспечивает тепло- и шумоизоляцию. Кроме того, этот газоблок дает минимальную усадку, что важно, поскольку в некоторых секциях мы продаем квартиры с дизайнерской отделкой.

Внутри подъездов — дизайнерская антивандальная отделка, предусмотрено место для хранения колясок, скейтов и велосипедов. Доступ туда будет только у жильцов по электронному ключу-карте.

На этажах дизайнерская отделка, также мы устанавливаем надежные и красивые сейф-двери. Они весят около 100 кг и имеют толщину 10 см, то есть это тяжелые, качественные двери. Предусмотрена внутренняя накладка, которую можно менять в зависимости от дизайн-проекта квартиры.

Что касается отделки внутри квартир, то мы сдаем их в формате white box, где выровнены стены, на полу сделана механическая стяжка с дополнительной шумоизоляцией, все коммуникации разведены, установлены розетки.

Второй вариант — дизайнерская отделка, которую разработала студия Brick to brick. В таких квартирах на полу лежит крупноформатный керамогранит и ламинат 32 класса, плинтуса, на стенах — обои под покраску.

Санузлы сделаны под ключ: двери МДФ, смесители, полотенцесушитель, зеркало с подсветкой, подвесная инсталляция, душевая кабина или ванная.

Каким будет внутренний двор жилого квартала?

— Двор является точкой притяжения всего квартала. Его площадь 85 соток, что на 10 соток больше футбольного поля. Конечно, внутренний двор закрыт по периметру, машины не смогут заехать туда даже на разгрузку — это сделано ради безопасности главных жильцов квартала, детей.

Для детей разных возрастов спроектированы песочница, веревочный парк, скалодром, игровые площадки. Есть отдельные зоны отдыха для подростков, которые, как мы знаем, любят некоторое уединение. Для них есть большие качели «Птица миракл», которые расположены в несколько удаленных местах. Кстати, зонирование двора и его наполнение разрабатывались совместно с психологами. Еще во дворе предусмотрены релакс зоны, где можно заниматься йогой.

В нашем стиле — большой объем озеленения во дворах. А еще у нас спроектировано место для идеального селфи. Эта зона оформлена в виде фрагмента парка «Краснодар». Поскольку наша компания родом оттуда, то мы решили подарить Екатеринбургу частичку своего города.

По внешнему периметру комплекса спроектирован единый велосипедный маршрут и небольшая велостанция, где можно подкачать шины, подкрутить колесо и прочее.

Какие программы и акции для покупателей действуют?

— Программ покупки квартиры очень много. Начиная от рассрочки от застройщика и заканчивая всеми видами субсидированных ипотечных программ. Мы предоставляем 1%-ную скидку за полную оплату, 1% — многодетным семьям, где двое и более несовершеннолетних детей, до 3% скидки могут получить IT-специалисты. Подробности можно уточнить в отделе продаж в главном офисе на Хохрякова 10.

Контакты:

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10

БЦ «Палладиум», офис 202

+7 (343) 222-22-55

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