«Если согласимся создать ТСН — потеряем все плюсы жилой экосистемы»

В престижном жилом комплексе «Парк Столиц» инициативная группа убеждает соседей отказаться от услуг сервисной компании. Но в этой истории есть вопросы.

В Екатеринбурге обсуждают неприятную ситуацию, которая сложилась в одной из секций жилой экосистемы «Парк Столиц». Это жилой комплекс бизнес-класса почти в центре города, который по окончании строительства будет состоять из 10 секций, объединенных общей инфраструктурой. Среди резидентов ЖК — предприниматели, руководители местных компаний и интеллектуальная элита. Поэтому заурядным этот случай не назовешь.

В апреле этого года был избран совет дома, в состав которого вошли несколько особенно активных резидентов. Они стали убеждать соседей, что нужно отказаться от услуг Atlas.Service и создать товарищество собственников недвижимости (ТСН). Они даже предприняли попытку организовать собрание и вынести этот вопрос на голосование. Но большинство жителей идею не поддержали и стали задавать закономерные вопросы — а знает ли инициативная группа, как управлять домом в составе жилой экосистемы, как работать с подрядчиками? Внятных ответов не получили.

Затем представители совета дома начали пачками слать обращения в адрес сервисной компании Atlas.Service. Сканы некоторых из них оказались в распоряжении DK.RU. Судя по ним, в основном инициативная группа запрашивала документы: акт приемки дома, проектную документацию, инструкции, акты приемки выполненных работ, отчет о потребленных коммунальных ресурсах и многое другое.

Были у совета дома и требования устранить нарушения, правда, некоторые из них выглядят довольно странно. Так, в конце августа представитель инициативной группы прислал в сервисную компанию требование — заменить засохшие растения во дворе за счет собственных средств и предоставить «перечень загубленных зеленых насаждений» с указанием их стоимости. А в июне в Госжилстройнадзор поступила жалоба на то, что на дверях подвальных помещений отсутствуют надписи, которые указывают на то, какая категория взрывопожарной и пожарной опасности присвоена тому или иному помещению.

Очевидно, не получив удовлетворяющий их ответ, они стали жаловаться в Департамент жилищного и строительного надзора Свердловской области. За период с 1 июня в сервисную компанию поступило более 50 писем — вслед за многими из них отправлялись жалобы в надзорные органы. Казалось бы, это обычная рутина, которой занимается совет дома. Но частота запросов и дотошность активистов многих стала настораживать.

Несколько резидентов «Парка Столиц» анонимно подтвердили DK.RU, что напряженность в отношениях совета дома и сервисной компании действительно присутствует. При этом эффективность работы совета дома соседи оценивают по-разному. Одни считают, что рассылки обращений во все инстанции происходят не зря. Другие уверены, что это мешает работе сервисной компании — в то время, которое специалисты Atlas.Service тратят на составление ответов на формальные вопросы и объяснения с надзорными органами, они могли бы выполнять свои основные обязанности.

Несмотря на то, что большая часть жителей проголосовала против создания ТСН, представители совета дома до сих пор продолжают убеждать соседей отказаться от услуг сервисной компании. Наибольшую активность по вопросу создания ТСН проявляют три активистки.

Я разговаривал с каждой из них — они говорят, что не верят сервисной компании, считают, что она ворует деньги и некорректно отчитывается по статьям расходов, — рассказал DK.RU один из резидентов «Парка Столиц» Константин. — Лично я склоняюсь к тому, что создавать собственный ТСН не нужно. Во-первых, меня работа сервисной компании устраивает — дома тепло, светло, есть горячая и холодная вода. Видно, что компания уже наработала определенный опыт, стала реагировать на заявки быстрее. А во-вторых, если в каждом доме «Парка Столиц» создать ТСН, разрушится вся концепция жилой экосистемы. Если каждый из домов решит отгородиться от другого, запретит въезд через свой паркинг, мы лишимся общей инфраструктуры. Чтобы все компоненты жилой экосистемы работали слаженно, ими должна управлять одна компания.

Другой резидент ЖК Роман Лукьянов тоже считает, что Atlas.Service хорошо справляется со своими обязанностями:

Все вопросы, которые я когда-либо задавал сервисной компании, решались — будь то вызов специалиста для устранения нарушений или предоставление документов. Может быть, не так быстро, как бы мне хотелось, но задержки всегда были связаны с объективными причинами. Со своей стороны могу сказать, что они всегда идут навстречу жителям.

В ГК «Атлас Девелопмент» DK.RU сообщили, что Atlas.Service добросовестно выполняет свои обязанности: предоставляет все необходимые документы, устраняет нарушения. Головная компания даже пошла навстречу и обновила команду сервисной — в надежде, что взаимодействие с представителями дома наладится. Но, несмотря на это, выпады продолжились.

В этой истории есть несколько любопытных фактов. Например, совет дома обратился в Ленинский районный суд, желая оспорить результаты голосования собственников жилья на последнем собрании. На этом собрании рассматривалось несколько вопросов — в том числе о выборах совета дома и о выборе управляющей компании (ею стала Atlas.Service). Но представители совета дома сами входили в состав счетной комиссии — получается, что теперь они пытаются оспорить легитимность собственных расчетов.

Действующим председателем совета дома является Елена Елкина. «И бытует мнение, что ее попытки взять управление домом в «Парке Столиц» в свои руки и создать ТСН могли быть связаны с предпринимательскими мотивами», — поделился с DK.RU один из резидентов ЖК.

Резиденты жилого комплекса устали от этой ситуации. Многие сходятся во мнении, что действующий совет дома себя дискредитировал. Поэтому в конце ноября в доме на Московской, 249 завершится заочная часть общего собрания собственников жилья, одним из вопросов которого станет переизбрание совета дома.

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