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Новейшую российскую мобильную операционную систему протестировали в России

Новейшую российскую мобильную операционную систему протестировали в России
Иллюстрация: Светлана Емельянова

Речь о продукте «Лаборатории Касперского» — операционной системе KasperskyOS for Mobile, которую в ближайшем будущем планируют вывести на рынок. Тесты проводились на базе лаборатории МегаФона.

#ТЕЛЕКОМ#НОВОСТИ

Новейшую операционную систему «Лаборатории Касперского» испытали в петербургской лаборатории МегаФона. Проверку проводили на выделенной сети, аналогичной системе коммерческого оператора. Всего программа тестирования состояла из более чем 250 тест-кейсов.

Так, например, устройство с KasperskyOS for Mobile проверили на соответствие стандартам сотовой связи 3GPP и корректность работы при выполнении базовых функций — таких как передача данных, звонки, отправка смс, переключение между технологиями мобильной связи во всех современных сетях, применяемых в РФ, — 2G, 3G, 4G.

Миссия лаборатории МегаФона — делать абонентские устройства лучше и максимально использовать их возможности в сети. Как ведущий оператор мы стремимся обеспечить наших абонентов хорошо работающим абонентским оборудованием для качественного сервиса. Участие в тестировании KasperskyOS позволит использовать экспертизу сотрудников лаборатории Касперского в дальнейшей разработке и обеспечить наличие в сети целого парка проверенных и хорошо работающих устройств на базе KasperskyOS, — рассказал руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония.

В пресс-службе компании МегаФон добавили, что тестирование позволило собрать необходимую информацию для дальнейшей разработки, что поможет ускорить появление устройств с KasperskyOS на рынке.

Руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS Дмитрий Лукиян также считает, что тестирование KasperskyOS — важная веха в развитии операционной системы:

Она демонстрирует рынку наши возможности и тот этап зрелости операционной системы, когда мы можем начинать взаимодействие с технологическими партнерами — производителями устройств, операторами связи и разработчиками софта. Наша микроядерная операционная система технически не ограничивается только мобильными устройствами с точки зрения потенциала применения. Мы допускаем, что и другие решения на базе KasperskyOS с беспроводными интерфейсами также однажды окажутся в лаборатории МегаФона

Автор: Елизавета Порошина
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