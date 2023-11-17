«Нас штормит весь 2023 год. Ничему не удивляемся. Как говорится, не знали, но готовились»

Несмотря на внешние потрясения, повод для оптимизма у российских инвесторов есть. Сейчас с приемлемым кредитным риском они могут заработать порядка 15-17% годовых.

DK.RU совместно с General Invest запускает серию интервью, в которых эксперты инвестиционного рынка говорят об актуальных событиях и делятся мнением о том, на что сегодня стоит обращать внимание инвесторам.

В первом выпуске Владимир Бобряшов, региональный директор инвестиционной компании General Invest в Екатеринбурге, рассказывает DK.RU, что происходит с российским рынком ценных бумаг, как ужесточение денежно-кредитной политики влияет на поведение инвесторов, а также предсказывает, увидим ли мы доллар по 150.

Интервью можно посмотреть в видеоформате:

Не так давно Санкт-Петербургская биржа попала под санкции США, приостанавливались торги, что это значит для инвесторов?

— Нас штормит: весь 2023 год прошел под знаком санкций, поэтому мы не удивлены, мы не знали, но готовились. Думаю, Санкт-Петербургская биржа тоже готовилась. Шаги для минимизации удара по инвесторам, которые работали с иностранными, в частности с американскими бумагами, ранее уже были сделаны. Поэтому эффект от санкций будет нивелирован.

У многих инвесторов сначала возникло желание продать акции и вывести деньги, кто-то уже это сделал, потому что была приостановлена торговля. Считаю, что смысла продавать активы со значительным убытком нет, стоит дождаться официальных сообщений биржи и понять, какие страховочные механизмы есть.

На этом фоне Мосбиржа выглядит иначе, здесь настроения более позитивные. Действительно ли мы с оптимизмом смотрим на рынок российских ценных бумаг?

— Поводы для оптимизма есть. Наш финансовый рынок, в частности российский рынок ценных бумаг, функционирует прекрасно.

По инфраструктуре и потенциальной доходности российский рынок — это крайне интересный объект для инвестиций. Если вы инвестируете из России, есть смысл вкладывать средства в российские инструменты, номинированные в рублях.

В целом наш регулятор предполагал, что постепенно доля российских частных инвесторов на рынке будет расти. То есть должен приходить тот самый длинный рубль, который обеспечит надежное инвестирование. Регулятор надеялся, что в результате естественного процесса доля спекулянтов и иностранных инвесторов сократится. В силу определенных обстоятельств сложилось так, что спекулянты и иностранные инвесторы ушли разом.

В итоге мы получили суверенный российский рынок ценных бумаг.

Российский частный инвестор показал, что ведет себя именно так, как положено частному инвестору, то есть не хочет продавать бумаги себе в убыток, а хочет получать доход.

На какие инвестиционные предложения сейчас стоит обратить внимание?

— События, связанные с ростом ключевой ставки, привели к тому, что привлекательными стали ставки по инструментам с фиксированной доходностью, то есть облигациям.

Сейчас с приемлемым кредитным риском можно зарабатывать порядка 15-17% годовых, что ранее для многих частных инвесторов было практически невозможно.

Рынок акций еще не достиг пиков 2021 г., но у него есть потенциал. Если речь идет о рублевом мериле доходности, то рынок вырос, но если мы говорим о доходности в долларовом выражении, нам есть куда расти.

Регулятор проводит в России жесткую денежно-кредитную политику. С июля 2023 г. ключевая ставка выросла в два раза — с 7,5 до 15%. Оказывает ли это влияние на инвесторов?

— ЦБ в первую очередь наблюдает за инфляцией, его основной мандат — поддержание стабильности цен. То, что мы видим на фондовом рынке, это некая вторая производная от того, что происходит в экономике. Регулятор, конечно же, не ориентируется на индекс Мосбиржи.

Тем не менее, благодаря действиям ЦБ, возможности инвестирования для частного инвестора расширились. Во-первых, выросли ставки по депозитам. Во-вторых, рынок инструментов с фиксированной доходностью, то есть облигаций, также дает совершено другую доходность. В-третьих, рынок акций не отреагировал падением.

С весны и до конца лета текущего года рынок рос без перерыва. Если бы ЦБ не поднял ключевую ставку, то, наверное, курс доллара был бы на более высокой отметке, мы увидели бы признаки перегрева на российском фондовом рынке, а это не очень хорошо, поскольку после перегрева всегда идет падение. Решение регулятора не навредило инвесторам.

Как сохранить и заработать в условиях растущей инфляции?

— На российском фондовом рынке доходность по облигациям и доходность по акциям превышают ожидаемую инфляцию. Поэтому мы говорим: приходите на фондовый рынок и ищите интересные инструменты, мы вам поможем.

Тема курса доллара довольно спекулятивная, тем не менее, на ваш взгляд, он находится на тех отметках, где должен быть, или же есть предпосылки для роста или снижения?

— С одной стороны, мы не в состоянии ничего предсказывать, с другой, наша работа — моделировать сценарии развития событий.

Обратимся к графику и посмотрим, что делали правительство и ЦБ, когда доллар превышал 100 руб.? Были ли предприняты меры?

Иллюстрация: ООО КОНЦЕРН «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»

Да, было повышение ключевой ставки, был введен валютный контроль и принято правило о репатриации валютной выручки. В итоге курс доллара опускался меньше 100 руб.

Мы видим, что имеются некие психологические уровни, превышать которые нежелательно. Мы этот непрозрачный намек понимаем и принимаем. Отсюда можно сделать вывод, что, если курс будет приближаться к 100 руб. за доллар, это будет поводом продавать доллары в короткой перспективе. Если доллар сильно снизится, стоит доллары покупать.

Доллар за 50 мы вряд ли увидим, за 150 — не увидим тоже. Есть некий диапазон, который приемлем для экспортеров и импортеров с точки зрения наполнения бюджета. В этом диапазоне мы и будем находиться. Мы ждем колебаний.

В целом настроения на рынке стабильные? Индекс Мосбиржи рос, то есть это говорит о некоторой уверенности в завтрашнем дне.

— Настроения умеренно-оптимистичные, паники сейчас нет. Частные инвесторы ищут варианты, как им заработать, по многим бумагам второго и третьего эшелона были фантастические истории роста. Флагман нашего фондового рынка Сбербанк чувствует себя прекрасно, другие банки тоже показывают прибыль. Российская экономика адаптировалась, чувствует себя лучше и научилась нивелировать эффект внешнего давления. Наступило время спокойных инвестиций.

Следите за нашими последующими выпусками на «Деловом Квартале» и инвестируйте вместе с нами.

Не является инвестиционной рекомендацией.

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